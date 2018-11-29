قائمة المفقودين في ألمانيا تضم الآلاف بينهم لاجئون قصر

بلغ عدد المسجلين في قائمة المفقودين في ألمانيا أكثر من 11 ألف شخص. وذكر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي ردا على استفسار أن نحو 50% من المفقودين القصر من اللاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا بمفردهم. وبحسب البيانات، بلغ عدد اللاجئين القصر المفقودين في ألمانيا حتى بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 3500 مفقود، من بينهم 902 مفقود دون 13عاما.

وقالت متحدثة باسم المكتب إن هذه الأعداد تقريبية، موضحة أنه من الصعب رصد الأعداد الفعلية بسبب تسجيل أسماء بعض اللاجئين بتهجئة مختلفة على نحو متكرر وغياب الأوراق الثبوتية في حالات أخرى. ووفقا للبيانات، فإن قائمة المفقودين تشمل الحالات التي تم العثور فيها على المفقودين خلال أيام قليلة وحالات المفقودين منذ عقود. وبحسب بيانات مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، يتم يوميا تسجيل ومحو بيانات ما يتراوح بين 250 و 300 حالة بحث عن مفقودين.

د.ص ( د ب أ)- مهاجر نيوز