 قائمة المانشافت تكتمل بوصول لاعبي تشيلسي ومان سيتي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

قائمة المانشافت تكتمل بوصول لاعبي تشيلسي ومان سيتي

اكتملت قائمة المنتخب الألماني لكرة القدم بوصول جميع اللاعبين الذين شاركوا في نهائي دوري الأبطال إلى المعسكر التدريبي في النمسا. لكن لا يعرف بعد ما إذا سيسمح لهم بالمشاركة في المباراة الودية أمام لاتفيا.

يستهل المانشافت مشواره الأوروبي في كأس الأمم الأوروبية بمباراة أمام بطل العالم، نظيره الفرنسي.

يستهل المانشافت مشواره الأوروبي في كأس الأمم الأوروبية بمباراة أمام بطل العالم، نظيره الفرنسي.

اكتملت قائمة المنتخب الألماني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد وصول آخر اللاعبين إلى المعسكر التدريبي للفريق اليوم الخميس (الثالث من يونيو/ حزيران 2021). ويتعلق الأمر بلاعبين شاركوا في نهائي دوري الأبطال، وهم كاي هافارتس وتيمو فيرنر، ثنائي فريق تشيلسي الإنجليزي المتوج باللقب، إلى جانب زميلهم إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي الذي اكتفى بمركز الوصيف في المسابقة الأوروبية. 

ونشر الاتحاد الألماني لكرة القدم على حسابه الخاص بموقع تويتر صورا للاعبين الذين وصلوا إلى مدينة سيفيلد النمساوية، حيث يستعد مانشافت لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية اعتبارا من 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الألماني وديّاً نظيره اللاتفي بمدينة دوسلدورف الألمانية يوم الاثنين القادم، قبل أن يستهل مشواره في البطولة القارية أمام بطل العالم، منتخب فرنسا في 15 حزيران/يونيو الجاري، ثم في 19 منه، منتخب البرتغال (حامل اللقب). ومباراته الختامية في دور المجموعات ستكون في 23 من الشهر نفسه أمام منتخب المجر.

والمباريات الثلاثة ستقام على ملعب "آليانس أرينا" بمدينة ميونيخ، إلا أنه وإلى غاية اللحظة لم يتحدد بعد عدد الجمهور الذي سيسمح له بمتابعة المباريات من الملعب، بانتظار قرار ولاية بافاريا بهذا الشأن. 

مشاركة غير مؤكدة بسبب كورونا

ومن غير الواضح، ما إذا كان اللاعبون الثلاثة إلى جانب المدافع أنطونيو رودغير (تشيلسي) سيشاركون في مباراة لاتفيا، لأنهم جميعهم قادمين من بريطانيا. وهي البلاد المصنّفة ضمن لوائح كورونا على أنها "خطرة". وتنص اللوائح المعتمدة في ألمانيا حاليا على أن الشخص القادم من مناطق تفشي السلالات المتحورة لفيروس كورونا ينبغي خضوعه للعزل الطبي لمدة 14 يوما.

مختارات

أحرز تشيلسي الإنجليزي لقبه الثاني في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين على مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص على ملعب "إل دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

بيد أن وزير الصحة الألماني يانس شبان أكد على أن الحكومة الاتحادية تسعى حاليا إلى "حلٍّ مسؤول وواقعي، تحديداً لهذه الوضعية"، فيما يطمح الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى إعفاءهم من الحجر الصحي.

لكن الإشكالية لا تقتصر على لاعبي المنتخب الألماني فحسب، وإنما هناك العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة في يورو 2020 يلعبون في الدوري الإنجليزي، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ في الحسبان، خاصة وأن ميونيخ ستستضيف ثلاث مباريات بدور المجموعات وكذلك في دور الثمانية الذي يضم فريقا خاض مواجهته بدور الستة عشر في لندن.

و.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 03:31

بالفيديو: جولة في قرية الخميس.. مسقط رأس والد نجم مانشستر سيتي

مواضيع ذات صلة

Portugal Porto | UEFA Champions League Finale | Manchester City v Chelsea FC

بفوز تشيلسي بدوري الأبطال.. توخل يحقق إنجازاً يبصم مسيرته 31.05.2021

بإحرازه لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، المدرب الألماني توماس توخل يحقق نجاحاً يطمح له أي مدرب في مسيرته المهنية.

Fußball UEFA Champions League Ajax Amsterdam - Juventus FC

كريستيانو رونالدو..محارب اليوفي "المنفرد"! 25.05.2021

بكل تأكيد لم يحقق فريق يوفينتوس تورين لكرة القدم سوى جزء بسيط من طموحات سُطرت عند بداية الموسم. الآن أسدل الستار على منافسات الكالتشيو، ومعه بدأ النقاش حول دور كريستيانو رونالدو في صفوف رجالات "السيدة العجوز".

FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSG

نهائي دوري الأبطال.. ويمبلي عوضا عن إسطنبول؟ 10.05.2021

عشاق الكرة داخل المملكة المتحدة يحبسون أنفاسهم انتظارا لقرار اليويفا حول مكان إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال. بريطانيا ترى أنه نهائي إنجليزي خالص تتوجب إقامته على عشب ويمبلي، بينما تدافع إسطنبول عن حقها في التنظيم.