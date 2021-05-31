قائمة المانشافت تكتمل بوصول لاعبي تشيلسي ومان سيتي

اكتملت قائمة المنتخب الألماني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد وصول آخر اللاعبين إلى المعسكر التدريبي للفريق اليوم الخميس (الثالث من يونيو/ حزيران 2021). ويتعلق الأمر بلاعبين شاركوا في نهائي دوري الأبطال، وهم كاي هافارتس وتيمو فيرنر، ثنائي فريق تشيلسي الإنجليزي المتوج باللقب، إلى جانب زميلهم إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي الذي اكتفى بمركز الوصيف في المسابقة الأوروبية.

ونشر الاتحاد الألماني لكرة القدم على حسابه الخاص بموقع تويتر صورا للاعبين الذين وصلوا إلى مدينة سيفيلد النمساوية، حيث يستعد مانشافت لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية اعتبارا من 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الألماني وديّاً نظيره اللاتفي بمدينة دوسلدورف الألمانية يوم الاثنين القادم، قبل أن يستهل مشواره في البطولة القارية أمام بطل العالم، منتخب فرنسا في 15 حزيران/يونيو الجاري، ثم في 19 منه، منتخب البرتغال (حامل اللقب). ومباراته الختامية في دور المجموعات ستكون في 23 من الشهر نفسه أمام منتخب المجر.

والمباريات الثلاثة ستقام على ملعب "آليانس أرينا" بمدينة ميونيخ، إلا أنه وإلى غاية اللحظة لم يتحدد بعد عدد الجمهور الذي سيسمح له بمتابعة المباريات من الملعب، بانتظار قرار ولاية بافاريا بهذا الشأن.

مشاركة غير مؤكدة بسبب كورونا

ومن غير الواضح، ما إذا كان اللاعبون الثلاثة إلى جانب المدافع أنطونيو رودغير (تشيلسي) سيشاركون في مباراة لاتفيا، لأنهم جميعهم قادمين من بريطانيا. وهي البلاد المصنّفة ضمن لوائح كورونا على أنها "خطرة". وتنص اللوائح المعتمدة في ألمانيا حاليا على أن الشخص القادم من مناطق تفشي السلالات المتحورة لفيروس كورونا ينبغي خضوعه للعزل الطبي لمدة 14 يوما.

بيد أن وزير الصحة الألماني يانس شبان أكد على أن الحكومة الاتحادية تسعى حاليا إلى "حلٍّ مسؤول وواقعي، تحديداً لهذه الوضعية"، فيما يطمح الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى إعفاءهم من الحجر الصحي.

لكن الإشكالية لا تقتصر على لاعبي المنتخب الألماني فحسب، وإنما هناك العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة في يورو 2020 يلعبون في الدوري الإنجليزي، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ في الحسبان، خاصة وأن ميونيخ ستستضيف ثلاث مباريات بدور المجموعات وكذلك في دور الثمانية الذي يضم فريقا خاض مواجهته بدور الستة عشر في لندن.

و.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)