قائدة إنقاذ سفينة المهاجرين: أخرجوا اللاجئين من ليبيا فورا!

دعت الألمانية كارولا راكيته أوروبا إلى استقبال المهاجرين، المتواجدين في ليبيا، سواء الذين بأيدي عصابات مهربي البشر أو المتواجدين بمراكز الإيواء هناك.

وقالت قبطان السفينة "سي ووتش 3"، التي تنقذ أرواح المهاجرين في البحر المتوسط، لصحيفة "بيلد" الألمانية في عدد اليوم الاثنين (15 يوليو/ تموز 2019): "يجب إخراج اللاجئين المتواجدين في ليبيا فورا إلى بلد آمن. ويجب تقديم المساعدة العاجلة لهم عبر رحلة آمنة إلى أوروبا".

وأضافة راكيته (31 عاماً): "نسمع أن هناك حوالي نصف مليون شخص في أيدي المهربين أو في مخيمات اللاجئين الليبيين، يجب علينا إخراجهم". مؤكدة أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربت أيضا عن رأيها في هذا الأمر "لكن ميركل لم تفصح كيف يجب أن يحدث هذا، وتلك هي المشكلة"، حسب راكيته.

مركز لإيواء اللاجئين في ليبيا. تقول الأمم المتحدة إن هناك نقصا في دورات المياه والحمامات والطعام والمياه

مسؤولية تاريخية" تجاه أفريقيا

وقالت راكيته إن أوروبا لها علاقة خاصة مع أفريقيا. "تقع على عاتق ألمانيا ودول أوروبية أخرى مسؤولية تاريخية تجاه إفريقيا عن الحقبة الاستعمارية، وتوازن القوى الحالي حددته أوروبا. وأوروبا تستغل إفريقيا- ومن هنا تأتي الدوامة التي تؤدي إلى الهروب".

وأوضحت راكيته لصحيفة بيلد أن "التغير المناخي، الذي تغذيه الدول الصناعية، سيزيد من ضغط الهجرة على الدول الأكثر فقراً" وأضافت: "يجب أن يفرق النقاش دائمًا بين اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين، لكننا نصل الآن إلى نقطة حيث توجد "هجرة قسرية"، تفرضها ظروف خارجية مثل المناخ، ومن ثم ليس لدينا خيار، ولا نستطيع القول ببساطة إننا لا نريد الناس".

راكيته تتحدى سالفيني

وكانت راكيته قد قادت في نهاية يونيو/ حزيران سفينة الإنقاذ "سي ووتش 3"، التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش"، وعلى متنها عشرات المهاجرين ورست بها في ميناء جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، مخالفة بذلك الحظر الصريح الذي فرضه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على هذا الأمر. وتم القبض على ربانة السفينة ووضعت مؤقتاً قيد الإقامة الجبرية. وفي إيطاليا تجري السلطات تحقيقات الآن ضد كارولا راكيته بمزاعم من بينها "المساعدة في الهجرة غير الشرعية".

ص.ش/ع.أ.ج (د ب ا، ك ن ا)