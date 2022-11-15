في يوم ميلاد مبتكر سوبر ماريو.. 70 عاماً من إبداع لا ينتهي

في مثل هذا اليوم، وقبل 70 عاماً، ولد مصمم ألعاب الفيديو والمدير التنفيذي لشركة نينتيندو Nintendo اليابانية الشهيرة.
ويعد شيغيرو مياموتو على نطاق واسع أحد أكثر المصممين إنجازاً وتأثيراً في تاريخ ألعاب الفيديو في العالم، إذ ابتكر بعض أكثر ألعاب الفيديو شهرة والأكثر مبيعاً على الإطلاق ، بما في ذلك ماريو Mario وأسطورة زي لاند The Legend of Zelda و دونكي كونغ Donkey Kong و ستار فوكس و بيكمين.
ولد مياموتو في 16 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1952، في بلدة سونوبي الريفية شمال غرب كيوتو باليابان. درس في "كلية كانازاوا البلدية للفنون الصناعية" وتخرج فيها ليحصل على شهادة في التصميمات الصناعية.
يعد شيغيرو مياموتو على نطاق واسع أحد أكثر المصممين إنجازًا وتأثيرًا في تاريخ ألعاب الفيديو في العالم
وبدأ عمله في شركة "نينتندو" اليابانية كمتدرب بعدما أعجب هيروشي ياموتشي - رئيس الشركة - بأفكاره حول ألعاب جديدة، لينضم إلى قسم التخطيط في عام 1977 وليبدأ انطلاقته الكبيرة في عالم ألعاب الفيديو.
بدأ مياموتو مسيرته المهنية في نينتندو بالعمل على ألعاب من نوع الآركيد arcade، واستمر في تطوير الألعاب وإضافة بعض الامتيازات الأكثر شهرة إليها. يقول في أحد اللقاءات الصحفية إنه غالبًا ما يستمد إلهامه من ذكريات طفولته وهواياته.
يرى البعض أن الانطلاقة الكبرى لمياموتو كانت مع إصدار لعبة Donkey Kong عام 1981، فيما يرى آخرون أن الانطلاقة الحقيقية جاءت مع إصدار لعبة "Mario Bros" في سلسلة "Super Mario Advance" في عام 1983 والتي حققت نجاحاً مذهلاً بعد انتشارها في كل أنحاء العالم عام 1985 ليعاد إصدارها لاحقاً عدة مرات.
في مطلع عام 1986، أصدرت "نينتندو" لعبتها الشهيرة "أسطورة زيلدا" من ابتكار مياموتو
وفي مطلع عام 1986، أصدرت "نينتندو" لعبتها الشهيرة "أسطورة زيلدا"، من ابتكار مياموتو وآخرين لتبيع منها "نينتندو" لاحقاً أكثر من 6.5 مليون نسخة.
وعلى الرغم من تقدمه في السن، إلا أن مياموتو لا يزال شخصية مهمة في شركة نينتيندو، حيث يحضر كل إعلان رئيسي للشركة، كما يتواجد في أهم المعارض التجارية، مثل E3 أو Tokyo Game Show 19.
في عام 1981 أطلقت نينتيندو لعبة Donkey Kong من تصميم مياموتو
بالإضافة إلى عمل مياموتو المستمر على تطوير الألعاب وإضافة التحسينات إليها، فقد شارك أيضاً في إنتاج فيلم Super Mario Bros، والمقرر إطلاقه في عام 2023.
ويشير مياموتو إلى أن صانعي الفيلم "أمضوا وقتًا طويلاً في محاولة ابتكار شيء يجذب جمهورًا عريضًا، مع التأكيد أيضًا للاعبين على أن الفيلم سيكون "مخلصًا للغاية لذكرياتهم مع اللعبة".
مياموتو متزوج ولديه ابن وابنة. ويعرف عنه أنه يحب لعب الغيتار والمندولين خلال أوقات الفراغ
وأضاف: "قمنا ببناء عالم سوبر ماريو باستخدام لغة الأفلام، وليس من خلال القصة فحسب، إنما من خلال مظهر الشخصيات وعواطفهم وحركاتهم المختلفة".
يذكر أن مياموتو متزوج ولديه ابن وابنة. ويعرف عنه أنه يحب العزف على الغيتار والمندولين خلال أوقات الفراغ، كما أنه عاشق للكلاب.
عماد حسن
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ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
ماريو..السباك الإيطالي
ماريو هو شخصية الحظ لشركة نينتدو، قام بتصميمها المصمم الياباني شيغيرو مياموتو. وماريو هو سباك إيطالي اشتهر بقبعته الحمراء. أصبح ماريو من أكثر الشخصيات المعروفة عالمياً وله العديد من الألعاب على أجهزة نينتندو وغيرها من منصات الألعاب. أحد أشهر سلسلة الألعاب والتي مازالت تلقى إقبالا كبيرا هي، "سوبر ماريو".
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ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
القنفذ سونيك
جاء سونيك إلى عالم ألعاب الفيديو عام 1991 عندما أنتجت شركة سيجا "القنفذ الأزرق" كشخصية رئيسية في لعبة مغامرات. سونيك جلب أيضاً الحظ لشركة سيجا التي قدمتها إلى أجهزة ميغا درايف ذو الـ 16 بت. وتم إنتاج سلسلة من اللعبة التي ساهمت في نجاح الشركة وأدخلتها نادي كبار مطوري ألعاب الفيديو في التسعينيات القرن الماضي.
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ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
كيربي القرمز التي تأكل أعدائها
"كيربي" هي بطلة لعبة فيديو من تصميم مختبر هال وشركة نينتندو . لديها القدرة على أكل الأعداء والأشياء بما يساهم في تطوير مهاراتها. اشتهرت اللعبة بالشخصيات اللطيفة والموسيقى البهجة. وتم تحديثها لتصبح ثلاثية الأبعاد. وتشمل سلسلة كيربي أكثر من عشرين مستوى، كما بيع منها أكثر من 34 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وتم تصنيفها ضمن أفضل 50 لعبة فيديو الأكثر مبيعا على الإطلاق.
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ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
زيلدا ولينك في عالم أسطوري
ذا ليجيند أوف زيلدا، سلسلة ألعاب بيع منها أكثر من 47 مليون نسخة. وتدور قصة اللعبة الأسطورية في عالم هايرول الخيالي. اللعبة أنتجتها شركة نينتندو وصممها نفس مصمم سلسلة ألعاب ماريو. اللعبة تضم أكثر من 12 شخصية. و"لينك" هو أحد الشخصيات الرئيسية في اللعبة.
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ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
باك مان الياباني الشهير
أقدم الألعاب وأوسعها انتشاراً وأكثرها شهرة منذ صدورها عام 1980. شخصية اللعبة شكلت ظاهرة إجتماعية وقت صدورها في اليابان وانتشرت حمى باك مان (Pac-Man) آنذاك في مختلف أرجاء العالم بما فيها الولايات المتحدة. وبيعت العديد من المنتجات الترويجية التي تحمل رسوم اللعبة، كما صدرت مسلسل رسوم متحركة بنفس شخصيات اللعبة بالاضافة إلى أغنية بوب. وحتى وقتنا الحاضر مازالت تلقى هذه اللعبة اعجاب الكثيرين حول العالم.
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ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
نجمة الألعاب لارا كروفت
اشتهرت شخصية لارا كروفت (Lara Croft) أكثر من اللعبة التي كانت بطلتها "تومب رايدار" (Tomb Raider) أو مغيرة القبور، و التي تم إصدار 8 أجزاء منها. صدرت اللعبة عام 1996 ولكنها تطورت لتصبح من أشهر الألعاب على الاطلاق. بل وأصبحت لارا كروفت شخصية خيالية محبوبة ومن النجمات. ولم تتوقف نجوميتها عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد تصوير فيلم يحمل اسم اللعبة وأدت دور لارا كروفت النجمة أنجيلنا جولي.
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ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
شخصيات عديدة وشهيرة في " القتال المميت"
الألعاب القتالية أيضاً بدأت في الظهور مع تطور إمكانات الحواسيب. "مورتال كومبات" أو القتال المميت هي سلسلة ألعاب فيديو قتالية دموية وعنيفة، من إنتاج شركة ميدواي للألعاب الأمريكية وصدر الجزء الأول منها عام 1992. اللعبة بها نحو مائة شخصية تتطور في كل إصدار.
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ألعاب الفيديو ... شخصيات محفورة في ذاكرة الأجيال
مليارات الأرباح
تدر صناعة ألعاب الفيديو أرباحا طائلة، وأصبحت تتطور بسرعة مستفيدة من التطور التكنولوجي والرقمي المتسارع حتى أضحت الألعاب الحديثة تحاكي الواقع بدرجة مذهلة وتبدو واقعية جدا. بيد أن ألعاب الفيديو الأسطورية مازالت محفورة في ذاكرة أجيال كثيرة.
الكاتب: وفاء البدري