 في يوم حرية الصحافة: اتحاد الصحفيين الألمان يدق ناقوس الخطر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.05.2021

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أخبار

في يوم حرية الصحافة: اتحاد الصحفيين الألمان يدق ناقوس الخطر

حذرت منظمات وساسة ألمان من التهديدات التي تتعرض لها التغطية الصحفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فيما أكد الاتحاد الأوروبي بهذه المناسبة على أهمية استقلالية الإعلام بالنسبة للديمقراطية.

Symbolbild - Prominenz - Berühmheit

قال فرانك أوبرال رئيس اتحاد الصحفيين الألمان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم (الاثنين الثالث من مايو/ أيار 2021) "إذا كان عدد أعمال العنف ضد صحفيين قد تضاعف خمس مرات خلال عام واحد، فإن الحقوق الأساسية، وخاصة حرية الصحافة، تواجه مشكلة خطيرة في ألمانيا". وتابع قائلا "يجب ألا يصبح التعصب وكراهية الأصوات المستقلة واستخدام العنف ضد جميع من يتبنون آراء مختلفة، أمرًا مقبولًا اجتماعيًا في بلدنا. الأوساط السياسية والشرطة والمجتمع المدني مطالبون بالدفاع عن حرية الصحافة".

 

تردي حرية الصحافة قي زمن كورونا

ومن جانبها أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام مونيكا غروترس: "للأسف نرى بصورة متزايدة أن صحفيات وصحفيين يتعرضون للهجوم، وأن الكراهية والحقد على الإنترنت تؤدي أحيانًا إلى اعتداءات جسدية، وأن المعلومات المضللة تهدد ديمقراطيتنا. إنني أدين بشدة هذا التحريض والعنف الجسدي بأشد عبارات الإدانة". ومن جانبه صرح مالو دراير، رئيس حكومة ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية "لن نقف مكتوفي الأيدي عندما يتم منع صحفيين من أداء عملهم أو يتم مهاجمتهم أثناء مظاهرات مثلا".

يشار إلى أنه لم يعد أحدث مؤشر لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود في نيسان / أبريل الماضي يضم ألمانيا بين الدول الرائدة. ومن بين 180 دولة تم تقييمها، جاءت المانيا في المركز الثالث عشر بتراجع مركزين عن ترتيب العام الماضي. وكان المتحدث باسم مجلس إدارة المنظمة، مايكل ريديسك، صرح آنذاك "بسبب العديد من الهجمات خلال المظاهرات ضد التدابير الرامية إلى احتواء الجائحة، كان علينا أن نخفض درجة حرية الصحافة في ألمانيا من جيدة إلى مرضية فقط، وهذا يعد بوضوح إشارة إنذار".

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كيف لبلد ترؤّس أوروبا في ظل تضييقه الخناق على الإعلام؟

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة سوف تصدر الطبعة الجديدة من كتاب "صور لأجل حرية الصحافة" من جانب منظمة مراسلين بلا حدود، والذي تقول عنه المنظمة إنه يسلط الضوء على "أهم النقاط الساخنة من نحو 20 دولة فضلا عن خلفيات متحركة لأحداث إخبارية". ويتم التركيز هذا العام على الاحتجاجات في بيلاروس، وقالت المنظمة إن "الأزمات والنزاعات السياسية وانتشار فيروس كوروناعلى مستوى العالم كانت السمة المميزة لعام 2020. وتعرضت حرية الصحافة وحرية التعبير لهجمات جديدة في أعقاب الوباء في أجزاء كثيرة من العالم".

 

الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية استقلالية الإعلام

في سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي أهمية استقلالية وسائل الإعلام. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل أمس الأحد باسم دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة "حرية الصحافة تعد ركيزة أساسية للمجتمعات الديمقراطية التي لا يمكن أن تزدهر إلا إذا توافر للمواطنين إمكانية الوصول لمعلومات موثوقة وتسنى لهم اتخاذ قرارات مستنيرة". وأشار بوريل إلى أنه في الوقت الذي أصبحت فيه التغطية الإعلامية المستقلة والحرة أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا تزال حرية الصحافة مهددة.

يشار إلى أن منظمات غير حكومية انتقدت تزايد الضغط على صحفيين وعدم استقلالية وسائل الإعلام بشكل كاف في بعض دول الاتحاد الأوروبي أيضا. وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن استيائها من أنه في بلغاريا مثلا يمتلك عدد قليل من رواد الأعمال "أغلب وسائل الإعلام ويحددون الخط التحريري في إطار تشاور وثيق مع سياسيين بارزين". وأضافت المنظمة أنه في المجر، قام رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه الحاكم "بإخضاع وسائل الإعلام لسيطرتهم تدريجياً". وقال بوريل حاليا باسم جميع دول الاتحاد الأوروبي إنه يجب دعم حرية المعلومات وحرية التعبير في كل مكان وحمايتها، وأكد أن الاتحاد الأوروبي عازم على فعل المزيد في هذا الشأن -داخل أوروبا وخارجها، لافتا إلى أن العنف القائم على النوع ضد صحفيات يعد مدعاة للقلق بصفة خاصة.  

ح.ز / إ.ف (د.ب.أ / أ.ف.ب)

  • Tunesien begeht Jahrestag der Revolution (picture-alliance/dpa)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    تونس: الأولى عربياً

    وفقاً لمؤشر حرية الصحافة لعالم 2019 القائم على التصنيف السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تتصدر تونس قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. وحققت تونس هذا العام قفزة ملحوظة إذ تقدمت بخمسة وعشرين مركزاً لتحتل المركز الـ 72.

  • Libanon, Beirut, Flaggen feiern den Unabhänigkeitstag (DW/A.Vohra)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    لبنان: تسييس واستقطاب

    رغم أن وسائل الإعلام اللبنانية تعمل في جو من الحرية، كما تقول مراسلون بلا حدود، إلا أنها "تتميز بالتسييس وبحدة الاستقطاب". وقد تراجعت لبنان مرتبة واحدة في التقرير السنوي لحرية الصحافة لتصبح في المرتبة 101. وبحسب التقرير فإنه "غالباً ما يحكم على الصحفيين بدفع غرامات أو بالسجن الغيابي".

  • Doha - Eröffnungsfeier der 15. Asienspiele (picture-alliance/dpa)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    قطر: ترسانة قانونية قمعية

    تراجعت قطر في مؤشر حرية الصحافة في عام 2019 ثلاث مراتب لتصبح في المركز 128. وتقول مراسلون بلا حدود إن الصحفيين المحليين يواجهون "ترسانة قانونية قمعية إضافة إلى نظام رقابة صارم". وتضيف بأن الصحفيين الذين يقتربون من "الخطوط الحمراء لدول الخليج (الحكومة والعائلة الحاكمة والدين) يكون مصيرهم السجن".

  • Marokko, Fes: Arabische Schriftzeichen - Presse (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    المغرب: عرقلة عمل الإعلام

    بقيت المغرب في المرتبة 135 في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، كما كانت في عام 2018. وتقول مراسون بلا حدود إن "السلطات المغربية تتعمد عرقلة عمل وسائل الإعلام الوطنيّة والأجنبية التي عملت على ملف حراك الريف أو ملف الهجرة الذي يُعتبر ممنوعًا".

  • Algerien Studenten protestieren in Algier gegen Bouteflika (Reuters/Z. Bensemra)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    الجزائر: حرية الإعلام مهددة

    تراجعت الجزائر خمسة مراكز في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 لتحتل المرتبة 141. وتقول مراسلون بلا حدود إن حرية الإعلام في الجزائر "مهددة"، مضيفة أن "السلطات تواصل تضييق الساحة الإعلامية من خلال دعاوى قضائية ضد الصحفيين". وبحسب المنظمة "لا شيء يؤشر إلى تحسن وضع حرية الإعلام (في الجزائر) خلال سنة 2019".

  • Irak Pressefreiheit Symbolbild (picture-alliance/dpa/M. Messara)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    العراق: اعتقالات وتخويف في مناخ مسيّس

    رغم تقدم العراق أربعة مراكز في المؤشر السنوي لحرية الصحافة ليصبح في المرتبة 156، إلا أن الصحفيين "مازالوا ضحايا الهجمات المسلحة والاعتقالات والتخويف من طرف ميليشيات مقربة من الحكومة أو حتى من قوات نظامية"، كما تقول صحفيون بلا حدود، مشيرة إلى أن التحقيقات حول الفساد أو الاختلاس "خطيرة" على الصحفيين.

  • Ägypten Protest für Pressefreiheit (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/A. Sayed)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    مصر: محاكمات جائرة للصحفيين

    تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن مصر "أصبحت أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم" في عام 2018، مضيفة أن بعضهم "يقضي سنوات في الإيقاف التحفظي دون توجيه أي تهمة ودون محاكمة، وتصدر في حق آخرين أحكام ثقيلة بالسجن تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة". وتراجعت مصر في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة نقطتين لتحتل المرتبة 163.

  • Jemen Kameramann während einer Protest für Pressefreiheit in Sanaa (picture-alliance/dpa/Y. Arhab)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    اليمن: تهديدات بشكل يومي

    تراجع اليمن في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 مرتبة واحدة ليصبح في المرتبة 168. ويتعرض الصحفيون في اليمن للاعتداءات وعمليات الاختطاف والتهديدات "بشكل يومي، هذا إذا لم يكونوا ضحية المواجهات التي يقومون بتغطيتها"، كما تقول مراسلون بلا حدود. وتشير المنظمة إلى أن الإعلام المستقل حول الصراع نادر، ووسائل الإعلام مراقبة من قبل كل الأطراف المتدخلة في الصراع.

  • Leute halten Bilder von Jamal Khashoggi während der Demonstration vor dem saudi-arabischen Konsulat (imago/Depo Photos)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    السعودية في المرتبة 172 بعد مقتل خاشقجي

    تراجعت مرتبة السعودية بحسب تقرير مؤشر حرية الصحافة في العالم العربي ثلاثة مراكز أخرى لتحل هذا العام في المرتبة 172، وقد أثر على ذلك بشكل خاص مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. وجاء في التقرير أنه "لا وجود لوسائل إعلام حرة في السعودية"، كما أشار إلى أن الصحفيين "يخضعون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج".

  • Syrien Pressefreiheit Kameramann an der türkisch-syrischen Grenze bei Kobane (picture alliance/abaca)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    سوريا: ظروف عمل لا تحتمل

    احتلت سوريا المركز 174 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة في عام 2019. وبحسب المؤشر فإن الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات المتواصلة تجعل العمل الصحفي في سوريا خطيراً وصعباً. وتقول مراسلون بلا حدود إن الصحفيين يعانون من "الترهيب سواء من القوات السورية أو باقي المجموعات المسلحة بما في ذلك المتطرفون كالدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام أو القوات التي تدعمها القوات التركية أو الكردية".

  • Afrika Pressefreiheit l Sudan (Getty Images/AFP/O. Kose)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    السودان: مضايقات ورقابة

    خلال عهد الرئيس عمر البشير، الذي أطاح به الجيش مؤخرا "أصبحت السودان من أكثر دول العالم قمعاً لحرية الصحافة"، كما يقول تقرير مراسلون بلا حدود، مشيراً إلى أن قطاع الإعلام في السودان "يرزح تحت وطأة المضايقات والرقابة ومصادرة الصحف وإغلاق وسائل الإعلام وقطع خدمة الإنترنت". وقد تراجعت السودان مرتبة واحدة في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتحتل المركز 175. إعداد: م.ع.ح/أ.ح


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