 في ″يوم الكيباه″ - المئات يتظاهرون في بون ضد معاداة السامية | أخبار | DW | 19.07.2018

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أخبار

في "يوم الكيباه" - المئات يتظاهرون في بون ضد معاداة السامية

في تظاهرة نظمت اليوم في مدينة بون الألمانية، ارتدى المئات القبعة اليهودية "كيباه"، ورفع بعضهم لافتات كتب عليها عبارات مثل "ضد أية معاداة للسامية"، التظاهرة جاءت كرد فعل على هجوم معاد للسامية وقع في المدينة منذ أيام.

Deutschland Tag der Kippa in Bonn (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

تظاهر نحو 600 شخص اليوم الخميس (19 تموز/يوليو 2018) في مدينة بون غربي ألمانيا احتجاجا على معاداة السامية. وجاءت المظاهرة تحت شعار "يوم الكيباه" (القبعة التقليدية التي يلبسها اليهود) كرد فعل على هجوم على بروفسور إسرائيلي وتصرف الشرطة معه.

 

يذكر أن الشرطة اعتبرت البروفيسور عن طريق الخطأ أنه هو المهاجم، وضربته أثناء محاولة السيطرة عليه.

وارتدى كثير من المشاركين في المظاهرة كيباه، وأمسك بعضهم برايات عليها عبارات مثل "ضد أية معاداة للسامية" و"مرحبا بالحياة اليهودية في ألمانيا". وأعرب أشوك شريدان عمدة بون عن أسفه وخجله من تلك الواقعة التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي. ودعا خلال المظاهرة التي تمت في السوق المقابل لمبنى البلدية القديم في بون لضرورة الكشف عن ملابسات الإجراء الذي اتخذته الشرطة "بلا تحفظ وبشكل شامل". وفي الوقت ذاته، أعرب عن "تأثره" بأن كثيرا من الأشخاص استجابوا لدعوته، وقال إن بون تساند التسامح.

يذكر أن فعالية "يوم الكيباه" كانت مخططة في الأساس لشهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، إلا أنه تم تقديمه بعد واقعة الهجوم على 
البروفسور الإسرائيلي الزائر في بون. 
 

Deutschland Tag der Kippa in Bonn (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

لافتة كتب عليها ""ضد أية معاداة للسامية"

مختارات

دعا مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية إلى اتباع نهج أكثر صرامة ضد العنف بدوافه سياسية. ويذكر أن ألمانيا تدرس إنشاء مراكز اتصال للإبلاغ عن وقائع معادية للسامية حتى لو كانت لا تدخل تحت طائلة القانون. (15.07.2018)

قبل أيام وقع أستاذ جامعي يهودي قادم من أمريكا ضحية لهجوم معاد للسامية في مدينة بون الألمانية. والآن وجه البروفيسور اتهامات للشرطة الألمانية باستخدام العنف غير المبرر والكذب مضيفا أنها حاولت إثناءه عن تقديم شكوى. (14.07.2018)

وكان ألماني من أصول فلسطينية قد هاجم البروفيسور الإسرائيلي إسحاق يوحنان ميلاميد المنحدر من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في مدينة بون. وألقت الشرطة بالفعل القبض على المعتدي البالغ 20 عاما لكنها في البداية ظنت خطأ أن المعتدي هو البروفيسور، وقامت بناء على ذلك بالسيطرة عليه وضربه.

وقد اعترفت الشرطة بهذا الخطأ يوم الخميس الماضي واعتذرت عنه. وجاء في بيان الشرطة أن البروفيسور لم يستجب لمطلب الشرطة بالالتزام بالوقوف، وقام بمقاومة الشرطة. وفي المقابل، نفى بروفيسور الفلسفة هذه الرواية في خطاب أرسله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ووسائل إعلام أخرى وتم نشره يوم السبت الماضي، واتهم الشرطة الألمانية بنشر "أكاذيب" عن الواقعة، مؤكدا أنه لم يقاوم الشرطة بأي طريقة.

وتجري الشرطة حاليا تحقيقات ضد أربعة من أفرادها الذين شاركوا في هذه الواقعة بتهمة الاشتباه في إلحاق إصابة جسمانية ومحاولة تضليل العدالة.

يذكر أن ألمانيا شهدت هجمات متكررة على يهود خلال الفترة الأخيرة، من بينها واقعة الهجوم بحزام على اسرائيلي يرتدي كيباه في العاصمة برلين في شهر نيسان/أبريل الماضي. وأدين شاب 19/ عاما/ بتهمة السب وإلحاق أضرار جسمانية على خلفية هذه الواقعة. 

ي.ب/ ع.ج.م (د ب أ)

  • „Eine Straße im Ghetto von Lodz“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    هل ممكن أن يصنع الرعب والإرهاب فنا جميلا؟ يحاول المعرض الفني الذي يقام في برلين تحت شعار "فن من الهولوكوست" الإجابة عن هذا السؤال اكبر جريمة في التاريخ الإنساني خلال الحكم النازي مورست بحق اليهود، ورغم ذلك استطاع بعض الفنانين خلال وجودهم في المعسكرات النازية رسم وتخليد لحظات حياتهم في مادة فنية ، كما في لوحة "شارع في غيتو في مدينة وودج" لجوزيف كونر الذي نجا من المحارق.

  • Der Flüchtling

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استعار المعرض في برلين 100 لوحة فنية من متحف ياد فاشيم من إسرائيل. وعرضت اللوحات أعمال 50 فنانا يهوديا نجا 26 منهم من المحارق، فيما لقي الفنانون الآخرون المعروضة أعمالهم حتفهم على يد النازية، ومنهم فيلكس نوسباوم الذي يعد من أشهرهم، والذي توفي في سنة 1944 في معسكر أوشفيتز. الصورة هي لوحته الشهيرة "اللاجئ" التي رسمها في سنة 1939 في بروكسل التي عرضت في برلين.

  • „Selbstporträt“ der Charlotte Salomon

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    عرضت أعمال فنية للرسامة شارلوته سالومون التي رسمت لوحات ومخطوطات تجاوزت الـ 700 عمل وثقت فيها حياتها في مجموعة فنية تحت عنوان "حياة أم مسرح؟". نُقلت شارلوته وكانت حاملا من معسكرات الاعتقال النازية في جنوب فرنسا إلى معسكر أوشفيتز في سنة 1943 وقتلت هناك فور وصولها.

  • Mädchen im Feld“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنانة نيللي تول فنجت من الموت من المحارق والمعسكرات النازية بعد أن اختبأت مع أمها عند عائلة مسيحية آوتهما في مدينة لفيف الأوكرانية. ورسمت نيللي في غرفتها المقفلة لوحات باستعمال ألوان جواش (وهي من الألوان المائية المعتمة). وجاءت نيللي التي تبلغ من العمر اليوم 81 عاما خصيصا من محل إقامتها في الولايات المتحدة إلى برلين لحضور المعرض الفني.

  • „Pfad zwischen den Baracken“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    وُلد الفنان ليو بروير في مدينة بون وشارك في الحرب العالمية الأولى مع الجيش الألماني. وفي سنة 1934 وبعد عام على وصول هتلر إلى الحكم هرب إلى مدينة لاهاي الهولندية ومن ثم إلى بروكسل وعمل هناك رساما لغاية سنة 1940 حيث اودع في معسكر الاعتقال بسانت سيبرين جنوب فرنسا. استطاع بروير الاحتفاظ بمخطوطاته وأعماله المائية، وبعد خروجه من الاعتقال عاد إلى مدينته بون ليعيش فيها حتى وفاته في سنة 1975.

  • Hintereingang“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كانت بيدريش فريتا تدير مرسما في معسكر الاعتقال تيريزين، وكانت مهمتهم الرسمية تنفيذأعمال دعائية للنازية، لكن فريتا ورفاقها استطاعوا رسم بعض اللوحات بصورة سرية عن رعب الحياة في المعسكر. وفي سنة 1944 قبض عليها متلبسة وأرسلت إلى معسكر أوشفيتز لتموت هناك. وبعد التحرير من النازية كشف عن 200 عمل فني لها كانت قد خبأتها في الجدران أو تحت الأرض.

  • „Ankunft eines Transports in Theresienstadt“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    ليو هاس لم يكن معروفا لكونه شارك بيدريش فريتا في رسم الكثير من الأعمال الفنية التي وثقت جرائم النازية فحسب، بل لكونه شارك أيضا وبطلب من النازية في تزوير أوراق نقدية تابعة لقوات الحلفاء في عملية أطلق عليها تسمية "عملية بيرنهارد". ليو هاس نجا من الموت وتبنى بعد تحريره الطفل توماس ابن بيدريش فريتا واستطاع العثور على 400 عملا فنيا كان قد خبائها أثناء الاعتقال في تيريزين.

  • Das Lied ist aus

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كان بافيل فانتل ضمن قائمة الفنانين في معسكر الاعتقال في تيريزين، على الرغم من أنه كان مدير المستوصف الخاص لمرضى التيفوئيد في المعسكر كونه قد درس الطب. وقبض عليه أيضا في المعسكر متلبسا برسم لوحات عن الجرائم النازية وأرسل إلى معسكر أوشفيتز ليعدم هناك في سنة 1945. بعد التحرير عُثر على نحو 80 عملا لفانتل في معسكر تيريزين.

  • „Der Geschlagene“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنان ياكوب ليبشيتس فكان يدرس في معهد الفنون في فيلنيوس قبل الحرب العالمية الثانية. وفي سنة 1941 أجبر على العيش في غيتو كاوناس وهناك انضم إلى مجموعة من الفنانين التي رسمت أعمال فنية عن الحياة في غيتو كاوناس وبصورة سرية. توفي ليبشيتس في سنة 1945 وبعد التحرير عادت زوجته وابنته إلى غيتو كاوناس لإنقاذ أعماله الفنية التي خبأها في مقبرة الغيتو.

  • „Dächer im Winter“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استطاع الفنانون توثيق الخراب والعنف في المعسكرات النازية، وتمكنوا أيضا من رسم عالم آخر في لوحاتهم الفنية مغاير لما يعيشونه في الواقع، كما في لوحة "سقوف المباني في الشتاء" لموريتس مولر. ينعقد معرض "فن من الهولوكوست" على قاعات المتحف التاريخي في برلين ويستمر لغاية الثالث من نيسان/ أبريل 2016.

    الكاتب: سارة يوديث هوفمان/ زمن البدري


مختارات

لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

عاشوا الرعب والتعذيب في معسكرات الاعتقال النازية او هاربين من حملات الابادة ورسموا معاناتهم باللون والخطوط . بقي بعضهم على قيد الحياة ونقل لوحاته وذكرياته الأليمة معه، فيما غادر بعضهم الحياة ولم تبق سوى لوحاته الفنية. (26.01.2016)  

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دعا مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية إلى اتباع نهج أكثر صرامة ضد العنف بدوافه سياسية. ويذكر أن ألمانيا تدرس إنشاء مراكز اتصال للإبلاغ عن وقائع معادية للسامية حتى لو كانت لا تدخل تحت طائلة القانون.

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تدرس الحكومة الألمانية إنشاء مراكز اتصال في كافة المدن الكبيرة بألمانيا للإبلاغ عن وقائع معادية للسامية، حتى لو كانت هذه الوقائع لا تدخل تحت طائلة القانون.

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