 في يومهم العالمي.. تراجع الدور التقليدي للرجال في المجتمع | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 19.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

في يومهم العالمي.. تراجع الدور التقليدي للرجال في المجتمع

لكل رجل نقول كل عام وأنت بخير! في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني يحتفل العالم باليوم العالمي للرجال. فما قصة هذا اليوم؟ ولماذا تم اختيار هذا التاريخ بالذات؟ وكيف تغير الدور التقليدي للرجل بالمجتمع الألماني؟

صورة رمزية لرجل يجمع بين العمل في لابتوب والاعتناء بالطفل

الرجل يبتعد عن الدور التقليدي للرجال والآباء أكثر في ألمانيا! (صورة رمزية)

يحتفل العالم في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للرجال وهو يوم خاص بالرجل يتم الاحتفال به في هذا التاريخ من كل عام. كانت البداية في عام 1999في ترينيداد وتوباغو، وهي دولة مكونة من جزيرتين بالقرب من فنزويلا.

مختارات

توصلت دراسة أمريكية جديدة صادرة عن "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" إلى أن فاعلية لقاحات كورونا لدى النساء قد تكون أقل بقدر ضئيل مقارنة بمثيلتها عند الرجال.

لم يعد بوسع رجال ونساء بنما أن يغادروا بيوتهم سوياً خلال أيام الأسبوع، بل خصصت السلطات أياماً لخروج النساء وأخرى لخروج الرجال، أما الأحد فالخروج ممنوع والتجول محظور. هذا إجراء وقاية من كورونا، لكن الجنس الثالث يعترض.

مهنة السباكة التي هي حكر على الرجال، استطاعت صفاء ومن معها من لاجئات سوريات كسر هذا الاحتكار ودخول عالم السباكة من أوسع أبوابها ومنافسة الرجال. كما افتتحت صفاء ورشة لشغيل وتدريب النساء على هذه المهنة.

فكر الدكتور، جيروم تيلوكسينغ في يوم للرجل على غرار اليوم العالمي للمرأة. على الرغم من وجود عيد الأب، إلا أنه يغطي فئة معينة فقط من الرجال. اختار 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، لأنه عيد ميلاد والده، الذي لعب دوراً كبيراً في حياة تيلوكسينغ. قبل اليوم الأول، اتصل باليونسكو للإعلان عن اليوم العالمي للرجل، كما أفاد في مقابلة في عام 2008.

القصة وراء هذا اليوم!

ثم توالى الاحتفال بذلك اليوم فى السنوات التالية من جانب المزيد من دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيطاليا والصين وألمانيا وبريطانيا ومصر والسعودية والإمارات، ومملكة البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والعراق.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للرجل، وفق ما حددته اللجنة المنظمة إلى معالجة قضايا الشباب والكبار، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة وتعزيز المساواة بين الجنسين. يركز المنظمون كل عام على موضوع معين.

الرجل كمقياس لكل الأشياء؟

موضوع هذا العام هو "مساعدة الرجال والشباب".يتم أيضاً جمع التبرعات في اليوم العالمي للرجل من أجل إجراء المزيد من الأبحاث حول المشكلات الصحية النموذجية للذكور ، مثل سرطان البروستاتا أو ارتفاع ضغط الدم أو الفتق. بالإضافة إلى ذلك، يتم توضيح مشاكل الرجال في مجالات مثل قانون الأسرة والتعليم ووسائل الإعلام وينبغي تقدير مساهمتهم الإيجابية.

موضوع هذا العام هو "مساعدة الرجال والشباب". ويتم أيضًا جمع التبرعات في اليوم العالمي للرجل من أجل إجراء المزيد من الأبحاث حول المشكلات الصحية النموذجية للذكور، مثل سرطان البروستاتا أو ارتفاع ضغط الدم أو الفتق. بالإضافة إلى ذلك، يتم توضيح مشاكل الرجال في مجالات مثل قانون الأسرة والتعليم ووسائل الإعلام وينبغي تقدير مساهمتهم الإيجابية.

الدور التقليدي للرجل الألماني

في ألمانيا، لا يعتبر اليوم عطلة رسمية. يختلف الوضع مع اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس/ آذار ، حيث كانت برلينالولاية الفيدرالية الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة في عام 2019. من جهة أخرى تبين أن الصورة الكلاسيكية للآباء والرجال بالمجتمع الألماني آخذة في التغيير، وفق ما جاء على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والاندماج في ولاية بادن-فورتمبيرغ.

تظهر العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي أن عدد الرجال الذي يتماهون مع النموذج التقليدي آخذ في التراجع. في حين يريد عدد أكبر منهم المشاركة المتساوية في العمل الأسري. و تظهر دراسة تحت عنوان "التوافق مع المستقبل" أن 48 بالمائة من آباء المستقبل يرغبون في تقسيم إجازتهم بالتساوي بعد ولادة أطفالهم. بالإضافة إلى ذلك، يرغب 96 في المائة من الرجال الذين يرغبون في إنجاب الأطفال في الحصول على ما بين شهرين إلى اثني عشر شهراً من الإجازة الوالدية أو إجازة الأمومة والأبوة.

إ.م

  • Nariman Reinke, Bundeswehr-Soldatin (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    الجندية المسلمة بالجيش الألماني ذات الأصول المغربية ناريمان راينكه: أثار فيلم فيّ الحماس للالتحاق بالجيش وقد واجهت العديد من التحديات ونجحتُ في تجاوزها.

  • Tunesien Friedensnobelpreisträger das tunesische Quartett für den nationalen Dialog (Reuters/A. Mili)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. نالت سنة 2015 جائزة نوبل للسلام ضمن رباعية الحوار الوطني التونسي.

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/E. De Castro)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    فلبينيا أوكول قائدة شاحنات وسائقة حفارات في الفلبين، وهي أم لثلاثة أطفال. تؤكد على أن النساء قادرات على عمل ما يقدر عليه الرجال.

  • Nausheen Dadahboy ( Bayley Sweitzer)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    المصورة الأمريكية- الباكستانية ناوشين داداب هوي ناجحة في التصوير السينمائي وتحمل كاميرا تزن الكثير. وتقول إن نسبة النساء العاملات في هذا المجال يبلغ 2% فقط.

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Rivas )

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    تعمل يولاينا تالافيرا في نيكاراغوا في هذا العمل المتعب: إطفاء الحرائق. وتقول: "في البداية أثناء التدريب ظن زملائي الرجال أني لن أتحمل التدريب ولكني أريتُهم أني قادرة على ذلك".

  • A Female Mechanic At Asia's Largest Trucking Halt Point In Delhi (Barcroft Media via Getty Images)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    تعمل شانتي ديفي ميكانيكية مع زوجها منذ 20 عاماً في ورشة تغيير إطارات الشاحنات في دلهي بالهند. وتقول: " في هذا العمل تتلطخ اليدان الجميلتان (باللون الأسود)، هذا ليس عملاً للحسّاسين". وزوجها فخور بها.

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/R. Said)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    توجد 20 امرأة من "وحدات سوريا الديمقراطية " يقاتلن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي. وإحداهن ليلى ستيرك، وعمرها 22 عاماً. وتقول إنها منذ أن دخلت مضمار الوحدات القتالية وهي لا تشعر بعدم المساواة في المجتمع بينها وبين الرجال.

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Orsal)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    تعمل سيربيل تشيديم (44) سائقةً للقطارات في اسطنبول التركية، وقد كان طريقها إلى هذه الوظيفة صعباً. وتقول: "قبل 23 عاما، تقدمت بطلب لهذه الوظيفة وقالوا لي إن هذه المهنة ليست للنساء...وهذا جعلني أجتهد أكثر في اجتياز امتحان القبول".

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/J. Lee)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    تبليط الأرضيات ولصق ورق الجدران وتعليق الستائر المعدنية من مهام دينغ كيان التي تعمل في مجال البناء في العاصمة الصينية بكين. عمرها 47 عاما وتقول: "على المرء مواصلة العمل بجد".

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/R. Duvignau)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    فاليري بيرون (53 عاماً) تخرج كل يوم بقاربها لصيد السمك على الساحل الجنوبي الغربي لفرنسا. وترى أن التربية هي المفتاح لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتضيف: "أمر التربية يكمن في يدنا من الصغر لنعلّم الأطفال بأن البنين بإمكانهم اللعب بالدمى والبنات بإمكانهن اللعب بالسيارات".

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/S. Vera)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    بالوما جرانيرو (38 عاماً) تحوم في نفق الرياح في مدريد، وهي تعمل مدرِّسةً للقفز بالمظلات في إسبانيا، وتقول: "نحن النساء علينا دائماً إثبات أنفسنا كل يوم". إعداد: DW / علي المخلافي.