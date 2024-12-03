عباقرة من ذوي الاحتياجات الخاصة قهروا الإعاقة وخدموا البشرية

يعتقد البعض أن الإعاقات تحد من قدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن هناك نماذج ألهموا وأفادوا العالم بفضل إنجازاتهم. بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة نسلط الضوء على إنجازات بعضهم.

إن الأسماء الواردة في هذا التقرير، تتعدى كونها شخصيات تحدت واقع احتياجاتها الخاصة، لكنها أسهمت في تغيير نظرة الكثيرين حول العالم لذوي الاحتياجات الخاصة، وأحدثت فرقا في مجتمعاتها أو في العالم.

فرانكلين ديلانو روزفلت:

عندما كان يبلغ من العمر 39 عامًا، أصيب روزفلت بالشلل، وصار غير قادر على استخدام ساقيه صورة من: AP Photo/picture alliance

كان سياسيًا ومحاميًا أمريكيًا تولى منصب الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة من عام 1933 حتى وفاته سنة 1945.

خلال عام 1921، أي عندما كان يبلغ من العمر 39 عامًا، أصيب روزفلت بالشلل، وصار غير قادر على استخدام ساقيه. عُرِفَ باستجابته الذكية لأسوأ كارثة اقتصادية في تاريخ أمريكا. كانت فترة ولايته الثالثة والرابعة كرئيس للبلد خلال الحرب العالمية الثانية، التي انتهت بعد وقت قصير من وفاته عام 1945.

كان روزفلت يرعى أبحاث شلل الأطفال أثناء توليه الرئاسة، كما أسس مؤسسة وطنية لشلل الأطفال، والتي أصبحت فيما بعد منظمة مارش أوف دايمز، التي تجري الآن دراسات حول علاجات العيوب الخلقية والوقاية من وفيات الرضع.

ستيفن ويليام هوكينج:

عاش ستيفن هوكينج ما يقرب من 55 عامًا من حياته بهذا الوضع لكنه ترك إرثا علميا صورة من: Matt Dunham/AP/picture alliance

عرف بأنه كان أحد أكثر علماء الفيزياء النظرية إنجازًا في التاريخ. لقد أحدثت أبحاثه الرائدة حول الانفجار العظيم وبنية الكون ثورة في المجال العلمي. لقد ألهمت مقالاته العديدة وكتبه الأكثر مبيعًا في الفيزياء النظرية، مثل تاريخ موجز للزمن، القراء والباحثين والعلماء في جميع أنحاء العالم.

في سن الحادية والعشرين، تم تشخيص الدكتور هوكينج بالتصلب الجانبي الضموري (ALS) أثناء التحاقه بكلية الدراسات العليا. وعلى الرغم من تنبؤات بعض الأطباء بأن حياته ستكون قصيرة ، إلا أنه توفي عن عمر يناهز 76 عامًا سنة 2018.

نظرًا لإسهاماته في مجال الفيزياء، حصل هوكينج على العديد من الجوائز المرموقة. وتم اختياره كأحد أصغر زملاء الجمعية الملكية في عام 1974. في عام 1977، تم تعيينه أستاذًا لفيزياء الجاذبية في كامبريدج، وفي عام 1979، تم تعيينه أستاذا للرياضيات في كامبريدج.

حصل هوكينج على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد في عام 1982، وعلى ميدالية كوبلي من الجمعية الملكية عام 2006 وميدالية الحرية الرئاسية الأمريكية عام 2009.

ستيف جوبز:

عندما كان جوبز مسؤولاً عن شركة Apple، طورت الشركة منتجات رائدة بما في ذلك iPod وiPhone وiPad. صورة من: UPI/dpa/picture alliance

مازال تأثيره على العالم كمبتكر وصاحب رؤية ملموسا إلى اليوم بفضل مساهماته في مجال الابتكار التكنولوجي. عندما كان جوبز مسؤولاً عن شركة آبل Apple، طورت الشركة منتجات رائدة بما في ذلك iPod وiPhone وiPad.

أسس شركة NeXT للحوسبة، التي أنتجت نظام تشغيل اشترته Apple لاحقًا لتطوير أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بها. أسس جوبز شركة بيكسار بنجاح باعتبارها رائدة في مجال أفلام الرسوم المتحركة، وفي عام 2006، بيعت الشركة لشركة ديزني مقابل مبلغ 7.4 مليار دولار.

على الرغم من شهرته كرئيس تنفيذي لشركة آبل، إلا أن جوبز كان له تأثير كبير في مجالات خارج مجال التكنولوجيا. ولا تزال إنجازات جوبز وأفكاره تؤثر على العديد من القطاعات وأنماط الحياة في جميع أنحاء العالم، بدءًا من استحواذه على بيكسار في عام 1986 إلى دعمه للأعمال الخيرية والقضايا البيئية.

على الرغم من إصابة جوبز بعسر القراءة في طفولته ، إلا أنه تمكن مع ذلك من بناء واحدة من أكثر شركات الكمبيوتر تقدمًا في التاريخ. كانت مسيرة جوبز خالية من أي مؤشرات على إصابته باضطراب القراءة. بالإضافة إلى ذلك، لم يعيقه ذلك عن التحدث أمام الجمهور، واليوم يُنظر إليه باعتباره من أعظم المبتكرين في التاريخ.

ألبرت أينشتاين:

عندما كان طفلا، لم يكن إنشتاين ذكيا، بل اتضح لاحقا أنه كان يعاني من اضطراب تعلم صورة من: dpa/picture alliance

إنه أحد أهم العلماء في القرن العشرين، مازال علماء الفلك يستخدمون نظرياته لفهم أي ظاهرة بشكل أفضل. المعادلة E = mc2 التي طورها أينشتاين، من بين أشهر المعادلات في جميع أنحاء العالم. كما اشتهر بالتأثير الكهروضوئي، الذي يفسر كيف تتفاعل الإلكترونات في ظل ظروف معينة، و نظريته النسبية العامة، التي تفسر الجاذبية. وقد أكسبه الإنجاز الأخير جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921.

عندما كان طفلا، لم يكن إنشتاين ذكيا ، بل اتضح لاحقا أنه كان يعاني من اضطراب تعلم خطير، يمكن تحديدها على أنها اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أو ما يسمى بعسر القراءة حاليا. كان أداؤه ضعيفًا في المدرسة والكلية ولم يبدأ في التحدث حتى بلغ من العمر حوالي سبع سنوات.

في سن العشرين، بعد رفض قبوله في كلية الدراسات العليا، بدأ العمل ككاتب في مكتب براءات الاختراع السويسري، لكنه استمر في متابعة اهتماماته الفكرية. بعد ست سنوات فقط، أصدر النسخة الأولى من نظريته النسبية النظرية، والتي مُنح عنها جائزة نوبل بعد عشر سنوات.

هيلين كيلر:

كتبت كيلر 14 كتابًا بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الخطب والمقالات صورة من: AFB

مؤلفة أمريكية، ومدافعة عن حقوق ذوي الإعاقة، وناشطة سياسية، ومحاضرة. ولدت في ويست توسكومبيا، ألاباما، وفقدت بصرها وسمعها بعد إصابتها بمرض عضال، يعتقد أنها الحمى القرمزية، عندما كانت تبلغ من العمر 19 شهرًا فقط. حطمت الحواجز عندما أصبحت أول شخص أصم وأعمى يحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من كلية رادكليف بجامعة هارفارد.

من عام 1924 إلى عام 1968، عملت لصالح مؤسسة المكفوفين الأمريكية (AFB). خلال هذه الفترة، قامت بجولة في الولايات المتحدة وسافرت إلى 35 دولة مختلفة، للتوعية والتحدث حول فقدان البصر.

كتبت كيلر 14 كتابًا بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الخطب والمقالات. دافعت عن حق المرأة في التصويت، وحقوق العمال، والسلام الدولي. وفي عام 1909، انضمت إلى الحزب الاشتراكي الأمريكي وكانت واحدة من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

لودفيج فان بيتهوفن:

الموسيقي الألماني بيتهوفن، من بين الأشهر في تاريخ الموسيقى الغربية، كان عازف بيانو وملحنا موسيقيا. صورة من: Heinz-Dieter Falkenstein/Zoonar/picture alliance

أحد أهم الشخصيات في تاريخ الموسيقى الغربية ، كان عازف بيانو وملحنا موسيقيا ومعلما طوال حياته المهنية.

سمفونياته من بين الأشهر عالميا، رغم أنه عانى من مشاكل في السمع منذ سن مبكرة، ساءت مع تقدمه في السن. من عام 1802 إلى غاية 1827، عانى من اكتئاب حاد بسبب تفاقم حالة الصمم لديه. اعترف بيتهوفن في رسالة لإخوته أنه فكر في الانتحار، لكنه شعر أن مسيرته الفنية لا ينبغي أن تتوقف.

على الرغم من فقدانه للسمع، تمكن بيتهوفن من إكمال معظم مؤلفاته الموسيقية، بما في ذلك السيمفونية التاسعة . ساعدته أجهزة السمع، فضلاً عن إحساسه بالإيقاع والانسجام، في تأليف مؤلفاته الموسيقية.

م.ب/ع.ج.م

