 في يومها العالمي.. الحروب والأزمات عوائق أمام الصحة النفسية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 10.10.2022

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صحة

في يومها العالمي.. الحروب والأزمات عوائق أمام الصحة النفسية

في ظل الحروب والأزمات المتتالية، أضحى الناس في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى مزيد من الدعم النفسي أكثر من أي وقت مضى. وأظهرت بعض المبادرات نجاحات أولية. لكن هل يغطي ذلك مناطق الحروب والأزمات؟

تاريخ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، هو اليوم العالمي للصحة العقلية. هو حدث سنوي يهدف، بحسب منظمة الصحة العالمية إلى "حشد الوعي بالقضايا لتعزيز الصحة النفسية". ينصب التركيز الرئيسي هذا العام على لفت الانتباه إلى الأحداث التي كان لها تأثير كبير على الصحة العقلية للجميع، من جائحة فيروس كورونا إلى الانكماش الاقتصادي.

وفق تقرير منظمة الصحة العالمية للصحة العقلية الصادر في يونيو / حزيران الماضي، زادت حالات الاكتئاب والقلق بنسبة 25 في المائة في العام الأول للوباء و ارتفع عدد المصابين بمرض عقلي إلى ما يقرب من مليار شخص.

مبادرة  للمزيد من الدعم

في عام 2020 ، أنشأت منظمة الصحة العالمية "المبادرة الخاصة بشأن الصحة العقلية". هذا هو أكثر برامج منظمة الصحة العالمية طموحًا حتى الآن في هذا المجال. من المقرر أن يحصل 100 مليون شخص في 12 دولة على خدمات الصحة النفسية. وتشمل هذه البلدان أوكرانيا والأردن وزيمبابوي. وفق منظمة الصحة العالمية، منذ أن بدأت المبادرة في يناير/ كانون الثاني عام 2020 ، أصبح لدى خمسة ملايين شخص إمكانية أفضل للحصول على خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

"كيف أحافظ على صحتي النفسية؟"

توضح أليسون شيفر، المستشارة الفنية في قسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع DW: "لقد استغرق الأمر عامين ونصف لإطلاق المبادرات على أرض الواقع. نتوقع الآن أن نرى تقدمًا أكبر في توسيع خدمات الصحة العقلية حتى يتمكن المزيد من الناس من تلقي الدعم". وأحد أعظم النجاحات حتى الآن هو توفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي أثناء الأزمات مثل جائحة كورونا أو بالأخص للمتضررين من النزاعات الخطيرة، كما هو الحال في أوكرانيا أو الفلبين.

نجاحات أولية

يتمثل أحد أهداف المبادرة في التركيز على دعم الفئات المعرضة للخطر وتشمل هذه الفئات، الأشخاص الذين يتعرضون للتمييز أو انتهاكات حقوق الإنسان، مثل مجتمع الميم. "إننا نشهد بالفعل نتائج، مثل خلق فهم بأن الانجذاب الجنسي بين الأشخاص من نفس الجنس ليس اضطراباً عقلياً، ولكن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العقلية بسبب الوصم الاجتماعي والتمييز ويحتاجون إلى دعم عاجل ، "كما توضح شيفر.

وعلى الرغم من النجاحات الأولية التي أظهرتها مبادرة منظمة الصحة العالمية حتى الآن، فمن المقرر أن ينتهي المشروع في عام 2023. وهو ما  تنتقده رينيه إلوندو  مستشارة مناهضة التمييز في منظمة Sources-d'Espoir في برلين، "المساعدة التي يحتاجها الناس ليس لها نقطة نهاية (...) يستغرق الأمر وقتاً من أجل تقديم الدعم" .

الحروب تفاقم الأمراض النفسية

في المقابل، أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين 10أكتوبر /تشرين الأول، أن 8 ملايين يمني يعانون من مشاكل نفسية، جراء النزاع المستمر منذ ثماني سنوات. وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها إن الأمراض النفسية تعد من أكثر الحالات الصحية شيوعاً في اليمن".

وتحدثت المنظمة عن أن" النزاع المسلح في اليمن المستمر منذ ثماني سنوات والاقتصاد المنهار، أدى إلى شل المرافق الصحية وتفاقم الأمراض النفسية التي تؤثر على جميع فئات المجتمع". وأشارت إلى أن" المرافق القليلة المتوفرة التي تقدم خدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية والاجتماعية، تعاني من نقص حاد في التمويل، مقارنة بالحاجة الماسة لخدماتها".

فريد شفالر/ إ.م (د.ب.أ)

  • اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يؤكد الخبراء أن الضحك كفيل بتحسين المزاج الداخلي خصوصا في الأوقات الحرجة. فالضحك ولو كان مصطنعا يساعد الجسم على الاسترخاء والتخلص من الأفكار السلبية.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يدفع الضحك الجسم إلى إفراز هرمونات الإندورفين المسؤولة عن الشعور بالسعادة. ويعتمد المتخصصون على طرق للتغلب على الاكتئاب عبر ما يسمى "يوغا الضحك" في مجموعات.

  • Welttag des Lachens Weltlachtag (picture-alliance/dpa)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    من بين إيجابيات الضحك تخفيف الوزن، فأثناء الضحك تنشط حوالي 53 عظلة في وجه الانسان ما يؤدي إلى حرق سعرات الحرارية والتخلص من الدهون.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تشير الدرسات أن الأطفال يضحكون 400 مرة في اليوم بينما الكبار 15 مرة. وهو عدد قليل جدا، حسب الخبراء. كما كشفت الدراسات أن النساء يضحكن أكثر من الرجال.

  • Deutschland | Angela Merkel (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تعد الابتسامة إحدى لغات التواصل التي يسخدمها السياسيون للرفع من شعبيتهم والدخول إلى قلوب الناس، كما هو حال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

  • Flash-Galerie Handbuch für Chefs (Fotlia/Nick Freund)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    كما هو الحال في الصور العادية ينصح خبراء التواصل بالابتسامة أثناء التقاط صور السلفي للتأثير بشكل إيجابي على المتلقي وزيادة عدد المهتمين بصاحب السلفي.

  • Mann mit zwei Partnerinnen (Imago/Imagebroker)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    أكدت نتائج دراسات علمية أن النساء اللواتي لا تفارقهن الابتسامة أكثر جاذبية. وتفوقت النساء المبتسمات على النساء اللواتي لجأن إلى الماكياج من أجل جذب الأنظار إليهن.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/University of Portsmouth)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يقتصر الضحك على الانسان بل يشمل الحيوانات أيضا. فالقردة مثلا تتأثر بالمداعبات وتتفاعل معها بالضحك عبر إصدار صحكات شبيهة بعمليات التنفس.

  • Kaiserschnittgeburt Betäubung (Imago/P. Widmann)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ورغم الفوائد الكثيرة للضحك يجب تفاديه في بعض اللحظات. فالأشخاص الذين أجروا علميات جراحية في البطن مثلا أو القلب يجب عليهم تفادي الضحك حتى يتماتلوا للشفاء

  • Frau Lachen (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يخلو الضحك من دلالات مختلفة حسب المواقف. ويمكن أن يفهم على أنه تهكم أو سخرية. لهذا السبب يجب اختيار الوقت المناسب للضحك لتفادي أي سوء فهم.

  • Charlie Chaplin in Goldrausch (picture-alliance / akg-images)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ومن أجل ضمان لحظات مليئة بالضحك تعود بالفضل على الصحة ينصح المتخصصون بالذهاب إلى المسرح الكوميدي أو مشاهدة أفلام كوميدية في السينما أو البيت.

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


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