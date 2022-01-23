 في هجمات جديدة .. السعودية والإمارات تعترضان صواريخ حوثية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

في هجمات جديدة .. السعودية والإمارات تعترضان صواريخ حوثية

في هجمات جديدة تبناها الحوثيون قالت الإمارات إنها اعترضت صاروخين بالستيين في أجوائها، فيما قال التحالف إنه اعترض صاروخا آخر في أجواء السعودية. يأتي ذلك وسط توتر عقب هجوم على أبوظبي ورد التحالف بقصف أهداف في اليمن.

أرشيف: مشهد من العاصمة الماراتية أبوظبي (مايو/ أيار 2019)

أرشيف: مشهد من العاصمة الماراتية أبوظبي (مايو/ أيار 2019)

قالت وزارة الدفاع في دولة الإمارات إن الإمارات اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باليمن اليوم (الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022) دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا، وهو الهجوم الثاني في غضون أسبوع. 

ويقاتل الحوثيون، منذ أكثر من ست سنوات، تحالفا تقوده السعودية ويضم الإمارات ويشنون هجمات متكررة عبر الحدود بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية وشنوا هجوما غير مسبوق على الإمارات يوم 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت الوزارة الإماراتية "سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي". وأضافت أنها تتخذ إجراءات الحماية اللازمة ضد أي هجوم. ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية عن سكان قولهم إنهم رأوا ومضات في سماء العاصمة نحو الساعة 4.30 صباحا.

مشاهدة الفيديو 23:20

مسائيةDW : عشرات القتلى بعد غارات التحالف على اليمن...رد "متكافئ"؟

ويعد الهجوم الذي وقع اليوم الاثنين ثاني هجوم على أراضي الإمارات منذ الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي مستودعا للوقود في العاصمة أبوظبي مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإشعال حريق بالقرب من مطارها الدولي.

 

Infografik Nichtstaatliche Akteure, die bewaffnete Drohnen im Nahen Osten einsetzen AR

وقالت وسائل إعلام سعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن التحالف اعترض صاروخا باليستيا حوثيا سقط حطامه وألحق أضرارا بورش ومركبات في جنوب المملكة. وكانت قد قالت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن صاروخا باليستيا سقط في جنوب المملكة مما أدى إلى إصابة اثنين من الأجانب وإلحاق أضرار بمنطقة صناعية.

من جانبه قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين الموالين لإيران يحيى سريع في بيان صحافي إنّ الجماعة نفذت "عملية عسكرية واسعة" استهدفت "العمقين السعودي والإماراتي" وذلك "رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي"، حسبما جاء في البيان الذي نقلته قناة "المسيرة" التابع للحوثيين. 

وأوضح سريع أنه تم استهداف "مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة"، وقاعدة الظفرة الجوية "وأهداف حساسة أخرى في عاصمة العدوِ الاماراتي (ابوظبي) بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستيةِ". وهدّد المتحدث بـ"توسيع" نطاق هجماتهم ضد الإمارات والسعودية.

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


وينظر للصراع الدائر في اليمنبدرجة كبيرة باعتباره حربا بالوكالة بين السعودية وإيران. وأبدت الأمم المتحدة، التي سعت مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن، قلقها من التصعيد ودعت الجانبين لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ولقي ما لا يقل عن 60 شخصا حتفهم، فيما اصيب العشرات في هجوم استهدف مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة الشمالية يوم الجمعة ونسبه الحوثيون للتحالف، الذي نفى ذلك.

كما لقي نحو 20 حتفهم في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في عملية يوم الثلاثاء.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس/ آذار عام 2015 بعد شهور من إخراج الحوثيين الحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء. 

وخفضت الإمارات بدرجة كبيرة وجودها في اليمن عام 2019 وسط حالة جمود عسكري لكن قوات يمنية مدعومة من الإمارات شاركت مؤخرا في معارك ضد الحوثيين في المحافظات الرئيسية المنتجة للنفط في اليمن.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز/ أ.ف.ب)

 

مختارات

بعد استهداف الحوثيين للعمق الإماراتي.. أبوظبي أمام اختبار صعب!  

التحالف يرد على استهداف الحوثيين للإمارات بعملية "ردع شاملة"  

إدانة دولية لهجوم الحوثيين على الإمارات والأخيرة تحتفظ بحق الرد

إدانات دولية من الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي للهجمات التي شنها الحوثيون على مواقع في الإمارات، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. الإمارت التي قالت إنها تحتفظ بحق الرد ستطلب من واشنطن إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب.  

اليمن- الجيش يتقدم وسط البلاد والتحالف يهدد بقصف موانئ بحرية

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية تحرير عدة مناطق من سيطرة الحوثيين في وسط البلاد، وأنه يخوض حرباً عنيفة ضد الميليشيا، فيما نشر الحوثيون صوراً وفيديوهات لأسلحة قالوا إنها كانت على متن الناقلة الإماراتية روابي.  

مواضيع ذات صلة

This image grab from a handout video made available by the Ansarullah Media centre on January 21, 2022 shows destruction at a prison in the Huthi rebel stronghold of Saada in northern Yemen after it was hit in an air strike leaving many dead or wounded. - An air strike has destroyed a prison in the Huthi rebel stronghold of Saada in northern Yemen, leaving many dead or wounded, the insurgents said as the Red Cross confirmed an attack. (Photo by Ansarullah media center / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / Al-HUTHI GROUP MEDIA OFFICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

"أطباء بلا حدود" تدين "غارة جوية غير مبررة" على سجن صعدة 23.01.2022

ينفي التحالف استهداف مركز الاحتجاز ضمن عملياته العسكرية المكثفة التي أطلقها في اليمن في الأيام الأخيرة. لكن منظمة "أطباء بلا حدود" تقول إنه "لا توجد أي طريقة لإنكارالغارة الجوية". ومعتقل يروي ما عاشه أثناء الغارة.

A handout video grab released on 13 August by the Shiite al-Houthi rebel group shows smoke billowing from damaged buildings in the northwestern Yemeni province of Saada, where fierce fighting between the rebels and the government forces has left at least 19 insurgents and civilians dead. Yemen has set out six conditions for halting its massive military operation against the Shiite rebels in Saada, including the rebels' withdrawal from all districts of Saada and mountainous sites, giving up military hardware they have seized from the army and clarifying the fate of a German family of five and a British engineer taken hostage in Saada in June. EPA/THE HOUTHI GROUP NO SALES / EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Report+++

مسائيةDW : عشرات القتلى بعد غارات التحالف على اليمن...رد "متكافئ"؟ 21.01.2022

عشرات القتلى في اليمن، هجمات جوية ينفذها التحالف بقيادة السعودية ردا على استهداف الحوثيين للإمارات. فما موقف إدارة بايدن من استفحال المواجهات في اليمن؟ وما تأثير استهداف أبوظبي من قبل الحوثيين على شكل المواجهات داخل اليمن؟

A grab from an AFPTV video shows a fighter loyal to Yemen's Saudi-backed government manning a machine gun at a position near the frontlines against the Huthi rebel forces in the region of al-Kassara, northwest of Marib, on June 28, 2021. - Clashes between rebels and Yemeni government fighters left over a hundred killed in Marib in three days, pro-government sources said, following a renewed offensive by the Iran-allied Huthis who escalated their efforts to seize the government's last stronghold in northern Yemen. (Photo by - / AFPTV / AFP) (Photo by -/AFPTV/AFP via Getty Images)

هجوم الحوثيين على الإمارات.. تبعات محتملة على أكثر من صعيد 18.01.2022

لا شك أن الهجوم غير المسبوق الذي شنّه الحوثيون على العمق الإماراتي، سيكون له عدة تبعات على أكثر من صعيد. أبرزها على محاولات تخفيف التوترات في الخليج والتقدم في الملف النووي، كما أن انعكاساته على أسواق النفط جد محتملة.