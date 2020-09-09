في مشهد غير مألوف.."السلطان" إبراهيموفيتش يذرف الدموع

سالت دموع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، خلال عودته لمنتخب السويد بعد غياب أربع سنوات، للمشاركة مع منتخب بلاده هذا الاسبوع في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحكى "السلطان إيبرا" كيف أراد ابنه ألا يغادر المنزل للانضمام لتشكيلة المدرب يان أندرسون.



وتأثر اللاعب البالغ عمره 39 عاما، الذي اعتزل دوليا بعد بطولة أوروبا 2016، خلال رد على سؤال حول شعور ابنيه ماكسميليان (14عاما) وفينسن (12 عاما) بشأن قرار العودة للمنتخب والمنافسات الدولية.

وقال إبراهيموفيتش في مؤتمر صحفي "بكى فينسن عندما غادرت"، ثم ذرف "السلطان" الدموع بنفسه.

وكان الهداف التاريخي لمنتخب السويد قد قال في مقابلة صحفية في أواخر 2020 إنه يريد إنهاء فترة ابتعاده عن المنتخب.

وبعدها طار أندرسون سريعا إلى ميلانو للاتفاق مع القائد السابق على العودة. وأضاف "اللعب للمنتخب الوطني أكبر شيء يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم وبداخلي كنت اعتقد أنني يمكنني مساعدة المنتخب والقيام بشيء ما".

وعبر المهاجم عن احترامه لأندرسون رغم الاختلاف معه أمام وسائل الإعلام في السابق. وتابع "بالتأكيد الأمر ليس بيدي ويجب التوافق بين رغبة اللاعب والمدرب والآن حصلت على فرصة اللعب لمنتخب بلادي وأقبل ذلك بفخر. وأضاف "لكنني لن أكون سعيدا فقط بالانضمام بل أريد تحقيق نتائج جيدة من أجل المدرب واللاعبين والبلاد واذا لم أحقق النتائج المنشودة فوجودي لا يعني شيئا هنا".

ويستهل منتخب السويد مشواره في تصفيات المونديال باستضافة جورجيا يوم الخميس المقبل وبعدها بثلاثة أيام يخرج لملاقاة منتخب كوسوفو. ويعتبر إبراهيموفيتش الهداف التاريخي لمنتخب السويد بتسجيله 62 هدفا في 116مباراة لكنه اعتزل اللعب الدولي بعد يورو 2016، قبل أن يعود من جديد ليعزز صفوف منتخب بلاده.

هـ.د/ ص.ش (رويترز، د ب أ)