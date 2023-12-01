في مشاهد مصورة.. الثلوج تربك الحياة اليومية في ألمانيا
أثرت بداية فصل الشتاء القاسية في ألمانيا وبالأخص جنوب البلاد على ملامح الحياة اليومية. الهطول الكثيف للثلوج بسماكة وصلت إلى عشرات السنتيمترات في ولاية بافاريا أدى إلى تعطل حركة الطيران والسكك الحديدية وانقطاع الكهرباء.
الثلوج تشلّ حركة الطيران
استأنف مطار "ميونخ" عمليات الطيران صباح أمس الأحد (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023) ، بعد إغلاقه بسبب تساقط الثلوج بكثافة، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة. وأضافت الشركة أنه مع ذلك ستظل هناك قيود على الحركة الجوية. وكان قد تم تعليق عمليات الطيران السبت (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2023) بسبب الطقس الشتوي القارس، في ولاية "بافاريا". وتم إلغاء حوالي 320 من أصل 760 رحلة، كانت مقررة في ذلك اليوم.
دعوة إلى تأجيل الرحلات
وأدى الطقس الشتوي القارس أيضاً إلى عرقلة خدمات السكك الحديدية بشدة في ولاية "بافاريا"، حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية، في العاصمة ميونخ، بشكل فعلي. وتم إلغاء خدمات المسافات الطويلة، وتضررت بشدة الخدمات الإقليمية، وفق متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.ودعت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" المسافرين إلى تأجيل أية رحلات غير ضرورية.
استمرار اضطراب حركة النقل
صرحت متحدثة باسم هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" الأحد (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه لن يتم توفير أية رحلات مسافات بعيدة اليوم أيضا. وكما تم الإعلان من قبل، سيكون هناك اضطرابات شديدة في حركة السكك الحديدية بشكل عام اليوم الاثنين (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2023). وصرحت المتحدثة بأنه يتم العمل حاليا على استكشاف الطرق الممكنة.
الثلوج تؤجل مباراة كرة القدم
وأدى تساقط الثلوج بكثافة إلى إرجاء مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين التي كانت مقرّرة السبت (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2023)في المرحلة 13 من الدوري الألماني لكرة القدم. وكتب بايرن ميونيخ في موقعه الرسمي"حتى لو كان ممكناً تجهيز ارضية ملعب أليانز أرينا لاحتضان المباراة، فان مخاطر السلامة والوضع المروري حتمت الالغاء. يشكّل تساقط الثلوج من سقف ملعب أليانز أرينا خطراً لا يُحصى على المتفرجين".
السفر عبر طائرة برازيلية
عادت وزيرة التنمية الألمانية،سفنيا شولتسه، من مؤتمر المناخ العالمي في دبي (كوب 28) إلى ألمانيا على متن الطائرة الحكومية التابعة للرئيس البرازيلي.وأفادت مصادر في الوفد المرافق للوزيرة، بأن شولتسه كانت ستعود بخلاف ذلك على متن طائرة خطوط جوية تمر بمدينة ميونخ التي تشهد فوضى في حركة النقل بسبب الهطول الكثيف للثلوج، وأضافت هذه المصادر أن هذا هو السبب الذي جعل الوزيرة تطلب من البرازيليين العودة معهم.
انقطاع التيار الكهربائي
أدى الهطول الكثيف للثلوج في بافاريا إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا. وقال متحدث إن الكهرباء انقطعت عن آلاف المنازل في نطاق شبكة شركة "بايرنفرك" مشيرا إلى أن الانقطاعات تركزت في المنطقة المحيطة بالعاصمة البافارية ونوه المتحدث إلى سقوط أشجار على خطوط كهرباء وأن بعض الخطوط تضررت أو تقطعت بسبب ثقل الثلوج، وحذر من الاقتراب من الكابلات المتدلية أو الملقاة على الأرض.