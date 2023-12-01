استأنف مطار "ميونخ" عمليات الطيران صباح أمس الأحد (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023) ، بعد إغلاقه بسبب تساقط الثلوج بكثافة، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة. وأضافت الشركة أنه مع ذلك ستظل هناك قيود على الحركة الجوية. وكان قد تم تعليق عمليات الطيران السبت (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2023) بسبب الطقس الشتوي القارس، في ولاية "بافاريا". وتم إلغاء حوالي 320 من أصل 760 رحلة، كانت مقررة في ذلك اليوم.