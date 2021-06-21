في مستهل أول زيارة رسمية.. وزير خارجية إسرائيل يصل الإمارات

يائيير لابيد يصل الثلاثاء إلى أبوظبي، في أول زيارة يقوم بها وزير إسرائيلي إلى دولة الإمارات منذ التوقيع على اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين.
وزير الخارجية يائير لابيد يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي منذ اتفاق التطبيع بين البلدين.
وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران 2021)، إلى الإمارات في في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى لوزير إسرائيلي منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.
ونشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة واصفا الزيارة بأنها "تاريخية".
بينما ذكر حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر، أن طائرة لابيد عبرت من الأجواء السعودية في طريقها إلى دولة الإمارات.
ومن المقرر أن يفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي، كما شتهد الزيرة توقيع اتفاق تعاون في المجال الاقتصادي أثناء اجتماع مقرر بين يائير لابيد ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.
وكانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب قد بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقات توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
و.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)
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