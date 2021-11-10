 في مرمى السلطة: الهجوم على المجتمع المدني | تقارير جديدة | DW | 18.10.2021

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تقارير جديدة

في مرمى السلطة: الهجوم على المجتمع المدني

موجة من الاستبداد تتدحرج من الشرق إلى الغرب، وتهاجم المجتمع المدني. الديمقراطية تتعرّض لهزات. فالحكومات الاستبدادية تصوِّر المنظمات غير الحكومية على أنها بوابات تمارس القوى الخارجية من خلالها تأثيراً غير مرغوب فيه.

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: في مرمى السلطة: الهجوم على المجتمع المدني

Indien Bauerproteste in Neu-Delhi | Polizei

تتأثر بلدان في جميع القارات بالاستبداد، بغض النظر عن طبيعة الحكومات بها. "في مرمى السلطة" فيلم وثائقي يتناول هذه الظاهرة العالمية مُتَّخذَاً الهند وروسيا وبولندا كأمثلة، ويظهر القمع الذي يتعرض له المجتمع المدني وتداعيات ذلك على مستقبل الفكرة الديمقراطية.

Polen LGBT Proteste

فحيث يحكم الشعبويون والمستبدون تتعرض الحريات المدنية للضغوط. لم يعد الأمر يقتصر على تعرُّض النشطاء للهجوم أو الاعتقال، بل أصبحت هناك قوانين تقضي بتجريمهم وقطع مصادر التمويل عنهم. وأضحت المنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى الفاعلة في المجتمع المدني، التي تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتعمل بنشاط ضد الظلم الاجتماعي والتدهور البيئي بشكل متزايد هدفًا لسهام حملات التشهير والقمع والتجريم التي تشنّها الحكومات.

في السنوات الأخيرة، تم إصدار أكثر من 60 قانون حول العالم، تجعل عمل المنظمات غير الحكومية بشكل منهجي صعباً بل وأحياناً مستحيلاً. تبقى الأسباب متنوعة، لكن القاسم المشترك بينها هو الحفاظ على السلطة السياسية وحماية المصالح الاقتصادية. ليست الحكومات الاستبدادية وحدها هي التي تقوم بتقييد حرية عمل الجهات الفاعلة المستقلة والناقدة، بل الحكومات الديمقراطية أيضاً.

Freedom for Navalny-Proteste in Russland

تُرَى هل نعيش في زمن هجوم عالمي مباشر على المجتمع المدني؟ وماذا يحدث لو تمّ إسكات صوت المجتمع المدني، الذي يُعَدّ بمثابة "المادة الخام للديمقراطية"؟ وما الذي يمكن عمله لمواجهة هذه التطورات؟ أسئلة شغلت بال المخرج زيباستيان ڤايس الذي يقدم لنا من خلال هذا العمل الاستقصائي أجوبة عن الوضع في الهند وروسيا وبولندا. فكل دولة من هذه الدول تعتبر مثالاً لموضوع متشعب: التدهور البيئي في الهند، وحقوق الإنسان في روسيا، وحقوق المرأة في بولندا.

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 03:15 UTC
الأحد 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 11:15 UTC
الأحد 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 16:15 UTC
الإثنين 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 01:15 UTC
الإثنين 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 05:15 UTC
الإثنين 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 09:15 UTC
الإثنين 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 22:15 UTC
الثلاثاء 09 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 15:15 UTC
الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 07:15 UTC
الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: في مرمى السلطة: الهجوم على المجتمع المدني  

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