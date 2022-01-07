 في متناول الجميع!.. ما مخاطر مسيّرات الجيل الثاني؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.01.2022

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سياسة واقتصاد

في متناول الجميع!.. ما مخاطر مسيّرات الجيل الثاني؟

أصبح استخدام الطائرات المسيرة على نطاق واسع خطرا يهدد استقرار المجتمعات ويثير قلق المنظمات الحقوقية. ويكمن الخطر الآخر في قدرة المنظمات الإرهابية على حيازة هذه الطائرات.

الجيش الأمريكي يستخدم الطائرات المسيرة في عملياته ويثير مخاوف وقلق المنظمات الحقوقية

الجيش الأمريكي يستخدم الطائرات المسيرة في عملياته ويثير مخاوف وقلق المنظمات الحقوقية

أدى هجوم بالطائرات المسيرة استهدف الإمارات إلى انفجار في صهاريج لنقل المحروقات، واندلاع حريق في مطار أبو ظبي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وتقول الكاتبة الصحفية الأمريكية روث بولارد في تقرير نشرته وكالة أنباء بلومبرغ إن جائحة كورونا أضفت على المستقبل نظرة يائسة بشكل واضح.

مختارات

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية أن المعلومات الاستخباراتية الفاشلة والعمليات المتسرعة وغير الدقيقة لإطلاق صواريخ أدت إلى مقتل آلاف المدنيين والاطفال في العراق وسوريا وأفغانستان بضربات الطائرات المسيرة للجيش الأمريكي.

حروب الظل هي معارك لا وجود لها رسميا على أرض الواقع، لأن الجيوش النظامية التقليدية أصبحت تستبدل بمجموعات من المرتزقة والهاكر وطائرات الدرون.

تتسب هجمات الطائرات المسيرة في أزمة كبيرة في الشرق الأوسط لما تخلفه من ضحايا وأضرار، ما أثار دعوات لإيجاد قواعد لضبط هذا النوع الجديد من التسلح، خاصة في المنطقة التي تعصف بها الكثير من الاضطرابات والصراعات.

وهناك أيضا ازدهار "العصر الثاني للطائرات المسيرة" وهذا هو الوصف الذي يطلقه الخبراء على السوق الدولية للطائرات المسيرة - التي تتراوح ما بين طائرات صغيرة متواضعة يبلغ سعرها ألف دولار إلى طائرات حديثة يبلغ سعرها 2000 دولار يمكن بسهولة تسليحها بواسطة جماعات إرهابية، إلى طائرات مسيرة متقدمة تكنولوجيا يمكنها حمل ذخائر توجه بالليزر وصواريخ هيلفاير.

ماذا عن العصر الأول؟

العصر الأول للطائرات المسيرة كان خاضعا لهيمنة الولايات المتحدة منذ أول هجوم لها باستخدام مركبة يتم التحكم فيها عن بعد في عام 2001. والآن أصبح هناك فضاء لا يخضع لتنظيم أو تحكم يحقق مليارات الدولارات ويعرض أرواح الآلاف للهلاك. وقد اتضحت تماما أمام أعين الرأي العام العيوب المميتة لهذا العنف عالي التكنولوجيا من خلال هجوم الطائرة المسيرة الأمريكية في كابول في 29 آب/أغسطس والذي استهدف إرهابيين ولكن بدلا من قتلهم قتل 10 من المدنيين الأفغان، من بينهم سبعة أطفال.

وكان ما حدث فشل للمخابرات العسكرية، ومثل الكثير من الضحايا المدنيين الآخرين للحروب الجوية الأمريكية، بما في ذلك أولئك الذين تناولت صحيفة نيويورك تايمز قصتهم في تحقيق نشر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لا يتم توجيه أي اتهام بارتكاب خطأ للمسؤولين عن ذلك.

وتضيف بولارد أن تحول العمليات الدفاعية أصبح واسع النطاق: فهناك 102 دولة الآن تدير برامج طائرات مسيرة عسكرية نشطة. وحلت محل آلاف الجنود على الأرض بتواجد عناصر تحكم خلف أجهزة الكمبيوتر في قواعد بعيدة للغاية عن الهجمات الجوية التي يشنونها.

وفي الولايات المتحدة، يعنى التقليل من عدد الوفيات بين الجنود ضغطا أقل بالنسبة لفرص الانتخابات وقدرا أقل من مراقبة الكونغرس. ويتيح ذلك لقادة الكثير من الدول والعناصر التي تعمل لحسابهم وتدعمهم الإفلات مما يصل إلى حد القتل، بالنسبة لمواطنيهم في الغالب. ويحدث كل ذلك دون توفر نظام تنظيمي شامل لحماية المدنيين وتعزيز القوانين الانسانية، أو لبحث التداعيات التكتيكية والعملياتية لهذه الحرب التي تتم عن بعد.

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طائرات مسيرة في خدمة العلوم

"أداة للعنف السياسي"

وتقول بولارد إن هذا هو ما يقلق خبراء مثل بول لوشينكو، وهو ليفتنانت كولونيل بالجيش الأمريكي ويدرس للحصول على الدكتوراه من جامعة كورنيل. ويرى لوشينكو أن الطائرات المسيرة ليست مجرد شكل من أشكال الحرب ولكن أداة للعنف السياسي بين الدول، لا تخضع لأي نظم، وهو ما يمثل" نظرة يائسة لما يحدث الآن".

وفي حزيران/ يونيو الماضي قالت أنياس كاليمار في نهاية عملها طوال خمس سنوات مقررة للأمم المتحدة معنية بالاغتيالات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون، إن تكنولوجيا الطائرات المسيرة فتحت الباب أمام الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم السلاح، وحرب الروبوتات، والحد من سيطرة البشر على نشر القوة المميتة. وأضافت أن الطائرات المسيرة المسلحة الآن هي الروبوتات القاتلة في المستقبل، وأن عدم وجود أي آلية تحكم بالنسبة لجيل جديد من أسلحة الدمار الشامل يمثل تهديدا خطيرا.

ودعت كاليمار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية حاليا، إلى وضع "نظام خاص للتحكم في الطائرات المسيرة"، وتقول إنه يتعين على الدول ترسيخ عملية متعددة الأطراف لتطوير معايير لتصميم، وتصدير، واستخدام الطائرات المسيرة ووضع ضوابط أكثر صرامة بالنسبة لنقل التكنولوجيات العسكرية. وتضيف أنه يتعين أن تشمل اتفاقيات البيع حماية المدنيين والالتزام بحقوق الانسان الدولية والقانون الإنساني.

وأوضحت كاليمار أن هذه الفجوة في المراقبة الدولية أتاحت للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الاستهانة بالأعراف العالمية.

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كليك - طائرات بدون طيار متعددة الوظائف

"لن يتم تحميل مسؤولية (القتل) لأحد"

وفي الوقت الحالي يتفاوض من يصنعون الطائرات المسيرة على نطاق واسع مباشرة مع المشترين المحتملين الذين لديهم استخدامات عسكرية وأمنية واضحة في أذهانهم. وشهد ذلك ظهور تركيا كقوة عظمى في قطاع الطائرات المسيرة. وقد أعربت الولايات المتحدة بالفعل عن مخاوفها بشأن بيع تركيا طائرات مسيرة مسلحة لإثيوبيا، التي هناك شكوك في أن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد يستخدمها ضد القوات المتمردة في منطقة تيغراي في حرب أهلية أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وارغمت أكثر من مليوني شخص على ترك ديارهم.

كما شهد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها ظهور أذربيجان باعتبارها المنتصر الواضح باستخدام طائرات مسيرة روسية، وتركية، وإسرائيلية، ومحلية الصنع للتغلب على جيش أرمينيا الأقل تطورا.

واختتمت بولارد تقريرها بالقول إن كل هذا يوضح حجم التحديات الاستراتيجية التي تواجه إدارة بايدن وخططها الخاصة باستراتيجية" فوق الأفق" في أفغانستان. وتعتمد هذه السياسة على موافقة دول أخرى على إيواء قواعد أمريكية لتمكين واشنطن من مواصلة جهودها في مجال محاربة الإرهاب، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة المسلحة. ولكن بدون تنظيم ومراقبة، سيكون الشيء المؤكد هو استمرار تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة في كل مكان. وسوف يكون هناك المزيد من الضحايا المدنيين - ولن يتم تحميل أحد المسؤولية.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

  • British Airways Concorde

    طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!

    أنيقة وسريعة ...

    من المعروف عن طائرة الكونكورد تصميمها الأنيق فضلا عن الأنف المتدلي من المقدمة. اشتهرت الطائرة بسرعتها الكبيرة، إذ يمكن أن تصل سرعة طيرانها إلى أكثر من 2000 كيلومتر في الساعة.

  • Concorde taking off

    طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!

    مكلفة..

    مشكلة الكونكورد أنها مكلفة للغاية، كما أن استهلاكها لكميات كبيرة من الوقود تسببت في خلق سرعات تتجاوز سرعة الصوت وبالتالي زيادة أسعار الرحلات بصورة كبيرة، الأمر الذي جعل خدمتها الجوية مقتصرة على طبقة معينة من الركاب، كما أن سعتها القصوى لم تتعد 128 راكبا، ما جعلها اقتصاديا غير مجدية.

  • Andre Turcat, first Concorde pilot, disembarks from a plane

    طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!

    3 ساعات ونصف من باريس لنيويورك

    كان الطيار الفرنسي أندريه تورتك (الظاهر في الصورة) على رأس أول رحلة لطائرة الكونكورد في 2 مارس 1969. وبعد ثماني سنوات، استخدمت الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية البريطانية الطائرة للسفر نحو نيويورك. واستغرقت الرحلة نصف الوقت التي تقضيها الطائرات التقليدية اليوم.

  • Andre Agassi with Cindy Crawford and Claudia Schiffer

    طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!

    نجوم في السماء

    ارتبط اسم كونكورد بالأثرياء والمشاهير، حيث أصبحت سيندي كروفورد (على اليسار) وأندريه أجاسي (وسط) وكلوديا شيفر (يمين) من المستخدمين المنتظمين للخدمة باهظة الثمن. وعادة ما تكلف التذاكر آلاف الدولارات.

  • Inside a Concorde cockpit

    طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!

    غرفة ذات إطلالة

    هذه هي قمرة قيادة حقيقية لطائرة كونكورد، ومن الممكن رؤية مدى تعقيد برامج الطائرة. وهي معروضة حاليًا في متحف الهواء والفضاء في نيويورك.

  • Concorde cabin

    طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!

    مساحة ضيقة

    المساحة في مقصورة الركاب كانت محدودة، كما هو موضح في الصورة المُلتقطة عام 1969. ولكن مع أوقات الرحلات القصيرة، كان الناس مستعدين لقبول الأمر.

  • Tupolev TU-144

    طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!

    سباق مع الروس

    بحلول عام 1954، بدأت بريطانيا بتطوير طائرة أسرع من الصوت لسفر الركاب. سرعان ما تبعتها فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. وطارت الطائرة الروسية الأسرع من نوعها Tupolev TU-144 في أول رحلة لها، قبل شهرين من الكونكورد والتي تم تطويرها ضمن مشروع بريطاني فرنسي مشترك.

  • Air France Flight 4590 in flames on the runway

    طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!

    كارثة

    في 25 يوليو 2000، تغير كل شيء مع كونكورد. فقد تحطمت طائرة الخطوط الجوية الفرنسية 4590 بعد لحظات قليلة فقط من إقلاعها من مطار "شارل ديغول" بضاحية العاصمة الفرنسية باريس، حيث اصطدمت بأحد الفنادق القريبة من المطار بعد دقيقتين من إقلاعها.

  • Concorde crash

    طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!

    بداية النهاية

    انفجار الطائرة أسفر عن مقتل 109 أشخاص وهو عدد الركاب الذين كانوا على متنها قبل أن تصطدم بالفندق. فضلا عن أربعة أشخاص آخرين في الفندق. وحلقت طائرة كونكورد للمرة الأخيرة عام 2003.

  • USA | Artist's concept of NASA X-Plane /ZUMAPRESS)

    طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!

    عودة!

    في عام 2018، كلفت ناسا شركة الطيران والدفاع والأمن والتكنولوجيا المتقدمة "Lockheed Martin " بتصميم وبناء طائرة أسرع من الصوت جديدة تسمى X-Plane.

  • USA | Artist's concept of NASA X-Plane (picture-alliance/ZUMAPRESS)

    طائرة الكونكورد على مدى خمسين عاما!

    المستقبل؟

    من المتوقع أن يكتمل نموذج X-Plane بحلول عام 2021. لحد الآن، لا يُعرف الكثير عن المشروع إلا أنه قد يؤدي في النهاية إلى إحياء السفر السريع الذي اعتقد كثيرون أنه انتهى مع الغاء الكونكورد. إنسا فريدي/ كلاوس أولريش/ م.م.


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تتسب هجمات الطائرات المسيرة في أزمة كبيرة في الشرق الأوسط لما تخلفه من ضحايا وأضرار، ما أثار دعوات لإيجاد قواعد لضبط هذا النوع الجديد من التسلح، خاصة في المنطقة التي تعصف بها الكثير من الاضطرابات والصراعات.