 في ″مباراة غريبة″.. بايرن يعزز صدارته للدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.02.2020

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رياضة

في "مباراة غريبة".. بايرن يعزز صدارته للدوري الألماني

رغم الأداء المتواضع اقتنص دورتموند نقاط المباراة الثلاث من مضيفه فرايبورغ. وبينما فاز ماينز وغلاد باخ في مباراتيهما تعملق بايرن ميونيخ واكتسح هوفنهايم في "مباراة غريبة" شهدت إضراب لاعبي الفريقين بسبب تصرف للجماهير.

لاعبو بايرن من اليمين تسيركتسيه ثم كيميش ثم كوتينيو

يوسوا كيميش يتلقي التهاني من زميله يوشوا تسيركتسيه وكوتينيو بعدما سجل في مرمى هوفنهايم في المباراة التي انتهت بفوز بايرن 6/صفر

بعد مباراة توقفت مرتين وخرجت بنتيجة كبيرة للفريق البافاري، عزز بايرن ميونيخ موقعه في صدارة الدوري الألمانيلكرة القدم (بوندسليغا) بعدما حقق انتصارا ساحقا على مضيفه هوفنهايم، وتغلب عليه في عقر داره 6 / صفر اليوم السبت (29 شباط/ فبراير 2020) في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة. وافتتح غنابري مهرجان الأهداف الذي أتمه كيميش وتيركتيسخ وكوتينيو (هدفان) وأختتم الأهداف غرويتسكا.

وأمسى رصيد بايرن ميونيخ 52 نقطة، متقدما بثلاث نقاط على لايبزيغ الذي يخوض مباراته غدا الأحد أمام ضيفه ليفركوزن، ودورتموند الذي لعب اليوم السبت ولكل واحد منهما 48 نقطة.

اضراب لاعبي الفريقين

وتوقفت المباراة مرتين بسبب رفع جماهير بايرن ميونيخ، لافتات مسيئة للمستثمر ديتمار هوب الذي يدعم نادي هوفنهايم ماديا. وكان التوقف الثاني في الدقيقة 77 والنتيجة 6/ صفر، واستمر لدقائق، قبل أن يعود لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب ومرروا الكرة إلى بعضهم البعض طوال 13 دقيقة إبداء لاعتراضهم على تصرف الجماهير، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

لاعبو بايرن ميونيخ يضربون عن اللعب بعد الإساءة إلى المستثمر ديتمار هوب

اعتراضا على ما قامت به الجماهير أخذ لاعبو بايرن ميونيخ وهوفنهايم يناولون الكرة لبعضهم البعض بعد عودة اللعب إلى أن أطلق الحكم صافرته

وفي مباريات أخرى جرت اليوم السبت بالجولة  نفسها رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالثبفارق الأهداف فقط خلف لايبزيغ، بعدما تغلب فريق الأسود والأصفر على ضيفه فرايبورغ 1 / صفر، سجله جادون سانشو في الدقيقة 15.

ولم يقدم دورتموند أداءه الهجومي المعتاد بغض النظر عن هدف سانشو ولم يصنع الفريق الفرص سوى بين الحين والآخر. ولم يستفد فرايبورغ من الفرص التي اتيحت له في الشوط الثاني.

كما تغلب ماينز على بادربورن 2 / صفر وبوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه أوغسبورغ 3 / 2

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

بايرن يستعيد صدارة الدوري الألماني برباعية في كولن

استعاد بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني عقب فوزه السهل على مضيفه كولن في المرحلة الـ22 للمسابقة. وارتفع رصيد بايرن 46 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ. كما وقع شالكه في فخ التعادل مع ماينز. (16.02.2020)  

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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