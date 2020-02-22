في "مباراة غريبة".. بايرن يعزز صدارته للدوري الألماني

بعد مباراة توقفت مرتين وخرجت بنتيجة كبيرة للفريق البافاري، عزز بايرن ميونيخ موقعه في صدارة الدوري الألمانيلكرة القدم (بوندسليغا) بعدما حقق انتصارا ساحقا على مضيفه هوفنهايم، وتغلب عليه في عقر داره 6 / صفر اليوم السبت (29 شباط/ فبراير 2020) في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة. وافتتح غنابري مهرجان الأهداف الذي أتمه كيميش وتيركتيسخ وكوتينيو (هدفان) وأختتم الأهداف غرويتسكا.

وأمسى رصيد بايرن ميونيخ 52 نقطة، متقدما بثلاث نقاط على لايبزيغ الذي يخوض مباراته غدا الأحد أمام ضيفه ليفركوزن، ودورتموند الذي لعب اليوم السبت ولكل واحد منهما 48 نقطة.

اضراب لاعبي الفريقين

وتوقفت المباراة مرتين بسبب رفع جماهير بايرن ميونيخ، لافتات مسيئة للمستثمر ديتمار هوب الذي يدعم نادي هوفنهايم ماديا. وكان التوقف الثاني في الدقيقة 77 والنتيجة 6/ صفر، واستمر لدقائق، قبل أن يعود لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب ومرروا الكرة إلى بعضهم البعض طوال 13 دقيقة إبداء لاعتراضهم على تصرف الجماهير، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

اعتراضا على ما قامت به الجماهير أخذ لاعبو بايرن ميونيخ وهوفنهايم يناولون الكرة لبعضهم البعض بعد عودة اللعب إلى أن أطلق الحكم صافرته

وفي مباريات أخرى جرت اليوم السبت بالجولة نفسها رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالثبفارق الأهداف فقط خلف لايبزيغ، بعدما تغلب فريق الأسود والأصفر على ضيفه فرايبورغ 1 / صفر، سجله جادون سانشو في الدقيقة 15.

ولم يقدم دورتموند أداءه الهجومي المعتاد بغض النظر عن هدف سانشو ولم يصنع الفريق الفرص سوى بين الحين والآخر. ولم يستفد فرايبورغ من الفرص التي اتيحت له في الشوط الثاني.

كما تغلب ماينز على بادربورن 2 / صفر وبوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه أوغسبورغ 3 / 2

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)