في كولونيا الألمانية.. عدم ارتداء الكمامة يكلفك 150 يورو

بسرعة وضعت الكمامة عندما اقتربت من محطة قطار "جنوب كولونيا" (Kِln-Süd). كان يوم سبت والساعة تشير إلى 22.30 ليلا. بالقرب من المحطة هناك العديد من المطاعم والبارات، حيث تكثر الحركة في النهار كما في الليل.

أمام الباب الرئيسي للمحطة التقيت بعناصر من الشرطة وموظفي شركة السكك الحديدية بالإضافة إلى موظفي مصلحة ضبط النظام العام. كل هؤلاء يقومون بمراقبة ما إذا كان الركاب ملتزمون بإجراءات الحماية من كورونا في المحطة، ومنها ارتداء الكمامة.

خلع الكمامة بعد النزول من القطار

فرغم ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال المدة الأخيرة، فإن البعض لا يلتزمون كليا بالإجراءات الحالية لاحتواء الفيروس. وفي هذا الصدد يقول هولغر كلاين، المتحدث باسم رابطة نقل منطقة "راين زيغ" التي تقع ضمنها مدينة كولونيا "لقد لاحظنا التزام كثير من الركاب بارتداء الكمامة داخل وسائل النقل، لكن وبمجرد النزول منها يقومون بخلعها رغم أن الزامية ارتداء الكمامة تشمل جميع مرافق المحطات".

موظفو شركة السكك الحديدية يساهمون أيضا في مراقبة إلزامية وضع الكمامة

ويتابع كلاين "في ساعة الذروة يكون ازدحام شديد، والركاب يقفون على بعد مسافات قريبة من بعضهم البعض، لذلك نريد أن يرتدي المسافرون الكمامة حتى يشعر الجميع بالأمان". وبينما كان كلاين يشرح تفاصيل عملية المراقبة، ظهرت شابة تنزل الدرج على عجل قادمة من رصيف المحطة ويرافقها شاب آخر في اتجاه داخل المبنى، ولم يكن أي منهما يرتدي الكمامة. وعند نزولهما تم اعتراضهما من طرف موظفي مصلحة ضبط النظام العام.

مبررات لا تعفي من الغرامات

قالت الشابة للموظفين في محاولة لتبرير عدم وضعها للكمامة "لقد كنا نرتدي الكمامة عندما كنا في الخارج لأن هناك كان كثير من الناس، أما هنا فليس هناك أحد، ولذلك قمنا بخلع الكمامة". لكن ذلك لم يمنع الموظفين من تسجيل مخالفة ضدها، ستدفع على إثرها غرامة مالية قدرها 150 يورو.

في نفس الوقت، كان يذاع عبر مكبرات صوت المحطة إعلان يذكر الركاب ومرتادي المكان بالالتزام بوضع الكمامة والحفاظ على مسافة الأمان (1.5 متر) بينهم في كل أرجاء المحطة. لم يكد الإعلان ينتهي حتى ظهر مجموعة من الشبان يدخلون مبنى المحطة يحملون مشروبات كحولية، ولا يضعون الكمامة في منظر يمكن وصفه بالمألوف في محطة "جنوب كولونيا". فخلال دقائق فقط، تم تسجيل 20 غرامة مالية.

مراقبة الزامية ارتداء الكمامة في باحة محطة جنوب كولونيا

تكثيف المراقبة يؤتي أكله

يقول المتحدث باسم رابطة نقل منطقة "راين زيغ" معلقا على توزيع الغرامات "عندما تكون المراقبة بشكل دائم، فإن ذلك سيؤتي أكله لا محالة. فمبلغ 150 يورو كبير جدا". ويتابع كلاين "هذه ليست حملة سرية، بل قمنا بنشرها على نطاق واسع وعملنا على استدعاء وسائل الإعلام لمتابعتها ونقلها إلى الرأي العام حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس".

وخلال ساعتين فقط، تم تسجيل 150 غرامة مالية. ولا تقتصر مراقبة الالتزام بوضع الكمامة على محطة "جنوب كولونيا" فقط، بل تشمل محطات قطار أخرى في كولونيا وضواحيها. وتأمل السلطات من ذلك احتواء موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا.

وتعتبر ولاية شمال الراين ويستيفاليا التي تقع فيها مدينة كولونيا الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا بعدد إصابات وصل إلى 75 ألف حالة، بحسب معهد روبيرت كوخ.

ماركيان أوستابتشوك/ع.ش