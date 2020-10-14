 في كوكب الزهرة.. اليوم يناهز سنة والشمس تشرق من مغربها! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 19.10.2020

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علوم وتكنولوجيا

في كوكب الزهرة.. اليوم يناهز سنة والشمس تشرق من مغربها!

تأتي الدراسات العلمية والفلكية حول كواكب المجموعة الشمسية دائما بمعلومات غريبة يصعب تصديقها. ومن بين المعلومات المتداولة أن يوما على كوكب الزهرة، يناهز طول سنة على كوكب الأرض. فما حقيقة هذه المعلومة؟

صورة رقمية لكوكب الزهرة في الفضاء

صورة رقمية لكوكب الزهرة في الفضاء

على كوكب الزهرة، طول يوم يناهز طول سنة على كوكب الأرض. معلومة قد تصادفها وتشكك فيها، لكن الدراسات الفلكية العلمية أثبتت أنها صحيحة، إذ يشير مقال علمي على الصفحة الرسمية لموقع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن "يوما فلكيا نجميا على كوكب الزهرة يستمر 243 يومًا شمسيا على كوكب الأرض".

 

مختارات

بعد مرور 5 أعوام على إخفاقه، تمكن مسبار أكاتسوكي الياباني من دخول ككوكب الزهرة، ومن المقرر أن يقوم المسبار الياباني بمراقبةالسحب الكثيفة والرياح في هذا الكوكب، وذلك خلال رحلة تستمر لمدة عامين.

ويعد السبب العلمي لطول يوم من أيام كوكب الزهرة حسب تفسير وكالة ناسا هو أن "دوران الزهرة حول الشمس ينعكس، لتشرق الشمس من مغربها، كما أن دوران الكوكب بطيء جدا، إذ يستغرق الأمر حوالي 243 يومًا شمسيا من أيام الأرض للدوران مرة واحدة فقط".

والغريب في هذه الحقائق العلمية التي توصلت الدراسات لها، كون هذا اليوم الطويل على كوكب الزهرة، يتجاوز طوله سنة عادية على الكوكب نفسه، هذا يعني أن يومًا على كوكب الزهرة أطول من سنة.

TRAPPIST-1 Habitable Zone

صورة توضيحية لكواكب المجموعة الشمسية

وقد فسر عالم الكواكب "جيمس أودونوغو" على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر الأمر بقوله إن "يومًا على كوكب الزهرة أطول من عام بالكوكب نفسه، ولكن الأمر ينطبق فقط على اليوم النجمي الفلكي وليس باقي الأيام"، موضحا أن "السنة على كوكب الزهرة أطول من الوقت الذي يستغرقه كوكب الزهرة للدوران مرة واحدة حول النجوم خلال يوم نجمي فلكي".

واستمر العالم الفلكي في شرحه المفصل حول الموضوع بعرض الأرقام التالية:

سنة الزهرة: 224.7 يوم على الأرض

يوم الزهرة الشمسي: 116.8 يوم على الأرض

يوم الزهرة الفلكي: 243 يومًا على الأرض

وفي مقال يشرح تفاصيل الحياة على هذا الكوكب، تمت الإشارة إلى أن "كوكب الزهرة يدور في الاتجاه المعاكس للشمس، وهذا ما يعرف أيضًا بالدوران إلى الوراء، وقد يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو الاصطدام بكويكب أو جسم آخر"، حسب موقع سبايس فاكت العلمي.

Flash-Galerie NASA Mars

صورة لكواكب المجموعة الشميسة تبرز تقارب الأرض والزهرة من حيث الحجم

وحسب موقع وكالة ناسا، فإن "كوكب الزهرة مشابه في حجمه للأرض. وعلى الرغم من أن كوكب الزهرة ليس أقرب كوكب إلى الشمس، إلا أنه من أكثر الكواكب سخونة، ويتميز بجو كثيف مليء بغاز الدفيئة وثاني أكسيد الكربون والغيوم المصنوعة من حامض الكبريتيك. كما أن هذه الغازات تحبس الحرارة ليبقي كوكب الزهرة دافئًا، لدرجة أن المعادن مثل الرصاص تكوِّن بِركًا من السائل الذائب".

ويضيف مقال علمي مخصص لكوكب الزهرة على موقع سبايس فاكت أنه "يمكن أن تصل درجة حرارة سطح كوكب الزهرة إلى 471 درجة مئوية". كما أن كوكب الزهرة يعد ثاني ألمع كائن في سماء ليلا، ولا يتجاوز لمعانه سوى القمر. كما ذكر المقال أن "ضغط الغلاف الجوي على كوكب الزهرة أكبر 92 مرة من ضغطه على الأرض.

م.ب/ع.ج.م

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    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    لماذا كانت الحياة تعدّ مستحيلة هناك؟

    يتألف الغلاف الجوي لكوكب الزهرة من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 97 في المائة ويسبح في حرارة سطحية تقرب من 470 درجة مئوية مع ضغط أعلى بتسعين مرة من ذلك الموجود على كوكب الأرض، ما يجعل في الواقع الحياة مستحيلة فيه.

  • default

    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    مؤشرات على احتمالية الحياة

    اكتشف الباحثون خطوطا طيفية عن طريق مراقبة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة وبالاستعانة بتلسكوبين راديويّين ما يدل على تواجد غاز الفوسفين. لكن من أين يأتي هذا الغاز؟ الفرضية التي توصل إليها العلماء هي احتمال أن يكون مصدر الغاز أحد أشكال الحياة.

  • default

    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    المريخ جذب اهتمام العلماء قبل كوكب الزهرة

    كوكب الزهرة ليس وحده من طالته فرضية تواجد الحياة على سطحه. كوكب المريخ كذلك (الصورة) أصبح موضع اهتمام العديد من الفلكيين لاسيما بعد اكتشاف كميات من المياه الجوفية السائلة على سطحه. 

  • default

    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    كوكب زحل أثار الاهتمام كذلك

    كوكب الزهرة موجود في الكواكب العملاقة الغازية في المجموعة الشمسية، مثل كوكب زحل (الصورة)، لكن ليس له أصل بيولوجي أي من المصادر المرتبطة بأشكال الحياة. أما آثار الفوسفين الموجودة في الغلاف الجوي الأرضي له فمصدرها حصرا الأنشطة العضوية أو الجرثومية.


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