في كوريا: الرجال ينافسون النساء في وضع مساحيق التجميل

يتجه عدد متزايد من الشبان في كوريا الجنوبية لاستخدام مساحيق التجميل، ويلقى هذا الأمر قبولاً في المجتمع المحافظ نسبياً، فيما تسعى علامات تجارية عالمية شهيرة لنشر منتجاتها بين الرجال. وفي الأشهر الثمانية حتى أغسطس/ آب، سجل موقع "جي ماركت"، وهو أكبر موقع للتسوق الإلكتروني في كوريا الجنوبية، قفزة في مبيعات مساحيق التجميل للعملاء الذكور بلغت نسبتها 130 في المائة.
وطرحت دار أزياء "شانيل" خطاً لمساحيق تجميل الرجال في سبتمبر/ أيلول يشمل أقلاماً لتخطيط الحواجب وطلاء شفاه. كما دشنت الدار منتجاتها في كوريا الجنوبية، حيث تقول إن الطلب على هذه المنتجات هناك هو الأعلى.
ولا يزال سوق تجميل الرجال في بدايته ويمثل أقل من خُمس الصناعة، التي بلغ حجمها 49.5 مليار دولار في عام 2017 وفقاً لبيانات شركة "يورومونيتور" للاستشارات.
ر.ض/ ي.أ (رويترز)
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
الطين الأخضر أو كما يُسمى في المغرب "الغاسول" مادة طينية لها خاصية شبيهة بالصابون مفيدة للبشرة وتُزيل الخلايا الميتة من الداخل وتُجددها وتصفي البشرة من الشوائب وتُزيل آثار الحبوب، ويَستخدمُ سكان بلدان شمال إفريقيا "الغاسول"، الذي يُعد جزء من طقوس الحمام، منذ عدة قرون.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
يتواجد نبات الصبار، الذي يُعرف بقيمته الطبية العالية واستخداماته المتعددة، بكثرة في شرق إفريقيا ومنطقة حوض البحر المتوسط، وقد استخدمه منذ نحو 6000 سنة المصريون القدماء لأغراض طبية وتجميلية.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
تستخدم الحناء منذ العصور القديمة واستعملها الفراعنة في أغراض شتى، وتُشكل حاليا عنصرا أساسيا في احتفالات الزفاف في عدد من البلدان العربية والإفريقية وتنتشر زراعتها في إفريقيا الاستوائية وبلدان البحر الأبيض المتوسط.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
الحضارة الفرعونية عرفت أيضا الكُحْل واستخدمت مسحوقه لتكحيل العيون وتجميلها واستعملته أيضا كدواء لعلاج العيون ووقايتها من الالتهابات. وبما أن العيون تُشكل نصف جمال الوجه فإن الكحل يبقى أحد مستحضرات التجميل المفضلة عند المرأة.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
أما التين الشوكي فيحتوي إلى جانب نسبة كبيرة من الأملاح المعدنية المختلفة أيضا على زيوت تستخرج من حباته منعشة للبشرة وأنسجتها الجلدية. هذه الخاصية المتميزة للتين الشوكي أدركها أيضا سكان إمبراطورية الآزتيك، التي كانت تحكم منطقة ما يعرف الآن بالمكسيك.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
تتعدى فوائد زبدة الكاكاو وتُستخدم في المنتجات التجميلية بشكل كبير لفوائدهما الطبيعية. فهي تحتوي على فيتامينات متعددة تحتاجها البشرة وتساعد على ترطيب الشفاه المشققة وتحميها، كما أنها غنية بالكافيين الذي يساعد على تنشيط خلايا الجلد وشدها.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
ونحصل على زبدة الشيا من ثمار شجرة الشيا وتستخدم كذلك في المنتجات التجميلية بشكل كبير نظرا لفوائدهما الطبيعية العديدة. ومن المعرف أن الملكة نفرتيتي كانت تستخدم زبدة الشيا أيضا في مستلزمات الجمال للحفاظ على شعرها وبشرتها.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
من ميزات زيت المورينغا احتوائه على مقويات وفيتامينات ومواد مضادة للبكتريا والالتهابات وهي مواد مفيدة أيضل للبشرة. وتستخدم أوراق شجرة المورينغا كمكمل غذائي للمصابين بمرض نقص المناعة في بعض بلدان إفريقيا، حيث تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات.
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مستحضرات تجميل إفريقية.. مكياج طبيعي من العصور القديمة
أما زيت الأركان الذي يعرف أيضا بـ "الذهب السائل"، فقد دخل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل لكونه يحتوي على نسب عالية من الأحماض الأساسية الذهنية وفيتامين E. وأثبتت الكثير من الأبحاث الطبية فوائد زيت الأركان الذي يستخرج من شجرة نادرة تنمو في المغرب فهو يساهم في ترطيب وتنظيف البشرة وإخفاء تجاعيد الوجه وعلاج الشعر وترطيبه بطريقة طبيعية.
الكاتب: عبد الكريم اعمارا / ... (DW)