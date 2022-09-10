في كنف الأهرامات.. انطلاق النسخة الثالثة لمعرض "الأبد هو الآن"

قمتان

لقاء الماضي والحاضر: يُشاهد الزوار في معرض هذا العام أعمال الفنان المصري محمد برناوي تحت اسم "كما في الأعلى، كذلك في الأسفل". في هذا العام أقيم معرض "الأبد هو الآن" للمرة الثالثة أمام اهرامات الجيزة، التي بنيت قبل 4500 عام. يُمول معرض "الأبد هو الآن" من منظمة اليونسكو ومن وزارتي الخارجية والسياحة والآثار المصريتين.