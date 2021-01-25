 في كابول.. أفغان عملوا لصالح ألمانيا في انتظار نداء الأمان | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 23.08.2021

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ثقافة ومجتمع

في كابول.. أفغان عملوا لصالح ألمانيا في انتظار نداء الأمان

عندما اجتاحت طالبان العاصمة الأفغانية كابول، سارعت ألمانيا لإجلاء مواطنيها هناك. لكن الأفغان الذين عملوا لفترة طويلة مع قواتها، ظلوا في انتظار نداء الأمان، من أجل اجتياز الطريق الخطير نحو المطار لمغادرة البلاد.

Konflikt in Afghanistan | Kabul

وعدت طالبان بعدم الانتقام من الأفغان الذين ساعدوا القوات الأجنبية لكن الكثيرين لا يصدقونها

بداية هذا الأسبوع، في قبو مزدحم في كابول، تمكن سبعة رجال من النجاة بعد لعبهم أدوار سيناريو لا يخطر على بال: تظاهر أحدهم بأنه من مقاتلي حركة طالبان، واضطر الآخرون إلى إقناعهم بأنهم طلاب، وليسوا أشخاصاً قضوا سنوات في العمل لصالح جيش ألمانيا.

مختارات

تشتد المخاوف على مصير الصحفيين وموظفين كانوا يعملون في الدوائر الحكومية وإلى جانب القوات الأجنبية. تقرير أممي يؤكد ما سبق لنشطاء أن نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي متحدثين عن "حملة تطهير".

مواطن ألماني ينجو بأعجوبة بعد إطلاق النار عليه من قبل طالبان وهو في طريقه إلى مطار كابول. الرجل تمكن ولحس الحظ من مغادرة أفغانستان، لكن غالبية المهددين لا يجدون "طريقا واضحا للهروب" تقول المفوضية الأممية للاجئين.

قال أحدهم في تصريحات لـ DW عبر الهاتف "لقد مثلنا دورنا للنجاة وقلنا: نحن ندرس هنا". كان عليهم أن يكونوا مثاليين في تشخيص الدور في محاولتهم اليائسة لإنقاذ أنفسهم.

مثل عدد كبير من الأفغان، كان هؤلاء الرجال مرعوبين من قوات طالبان التي اجتاحت أفغانستان واستولت على العاصمة كابول. ومع تقدم الجماعة المتشددة، اختبأ عدد لا يحصى من الرجال والنساء وعائلاتهم خوفًا على حياتهم: من بينهم مترجمون فوريون وطهاة وسائقون خدموا حكومات أجنبية ومنظمات إغاثة دولية.

قال أحد الرجال الذين تمكنوا من إقناع عناصر حركة طالبان أنه منهم لـ DW أن "المسلحين قد يطرقون باب منزلي في أي لحظة، أعتقد أنهم يبحثون عني"، بعدها فر إلى كابول أثناء هجوم طالبان على منطقته، وطلب من عائلته وأصدقائه إتلاف أي صور ووثائق قد تربطهم به.

الأمان.. صعب المنال!

مع سقوط كابول في أيدي طالبان نهاية الأسبوع الماضي، سارعت الحكومات الأجنبية لإجلاء مواطنيها. ومع ذلك، ظل آلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الدولية ومنظمات الإغاثة محاصرين في كابول، غير قادرين على الوصول إلى المطار.

Afghanistan Kabul Flughafen Evakuierungen Luftbild Menschen auf Rollfeld

تظهر صورة الأقمار الصناعية التقطت بداية هذا الأسبوع حشودًا من الناس في المطار يائسين يريدون الصعود على متن طائرة

في جميع أنحاء العاصمة، كانوا ينتظرون نداء أمان عبر الهاتف، بعد أن سيطرت الولايات المتحدة على المطار الدولي، مما سمح بوصول المزيد من رحلات الإجلاء. لكن الرحلة الألمانية الأولى أجلت سبعة أشخاص فقط بسبب "الظروف الفوضوية في المطار" ، بحسب مسؤولين في برلين.

في وقت لاحق من يوم الثلاثاء الماضي (17 آب/أغسطس)، نقلت طائرة ثانية 125 راكبًا إلى أوزبكستان، تلتها طائرة ثالثة بعد فترة وجيزة. أعلن المسؤولون أنه سيتم تنظيم المزيد من الرحلات، حيث تخطط القوات الجوية الألمانية لبناء جسر جوي خارج أفغانستان.

وصلت DW إلى رجل قضى 20 عامًا في العمل لصالح الجيش الألماني، وبعدما عمت الفوضى بوصول طالبان كان يختبئ في قبو مع عائلته. كان اسمه مدرجًا ضمن قائمة أعدتها وزارة الخارجية الألمانية للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم، وكان في انتظار استدعاءه ليشق طريقه نحو المطار. قال "أخبرونا أنهم سيتصلون بنا غدًا أو بعد غد، لكن علينا أن نصل إلى المطار اعتماداً على أنفسنا".

تسبب له هذا الموقف بالرهبة، وقال إنه لا يعرف ما إذا كانت عائلته ستنجح في الوصول بأمان إلى المطار وتنجو من هذا الوضع الخطير. كان متردداً حول ما إذا كان سيستقل سيارة أجرة أو يطلب من صديق موثوق به أن يصطحبه هو وعائلته إلى هناك، لكن الأكيد أنه لم يضمن ما إذا كان بإمكانهم الوصول إلى المطار في أمان. كثيرون، لم يتم إدراجهم في القائمة على الإطلاق، على الرغم من عمل فرد من أسرهم لصالح الحكومة الألمانية لسنوات.

Konflikt in Afghanistan | Kabul

قالت مصادر لـ DW إن المواطنين الأجانب فقط هم من يسمح لهم بالمرور عبر نقاط التفتيش التابعة لطالبان للوصول إلى المطار

برلين تشتعل على حين غرة

تعرضت السلطات الألمانية لانتقادات بسبب تعاملها البيروقراطي المفرط مع طلبات التأشيرة. قال الأفغان إن المتقدمين لطلب الحصول على تأشيرة، اضطروا إلى القيام برحلات خطرة إلى كابول للتقدم بطلب، حيث لم يتم فتح المكتب الذي وُعد به للبت في الطلبات في مزار الشريف أبدًا، بسبب المخاوف الأمنية، وفقًا للمسؤولين.

تم إغلاق قسم التأشيرات في السفارة الألمانية في كابول منذ عام 2017، عندما كان هدفًا لهجوم بقنبلة. كانت المكاتب التي تبت في طلبات أولئك الذين عملوا لصالح الحكومة ستدار من قبل المنظمة الدولية للهجرة. ويبدو أن الأشخاص الذين عملون مباشرة مع الجيش أو الحكومة هم فقط من يحق لهم الحصول على تأشيرة.

اعترف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن الحكومة وأجهزة المخابرات والمجتمع الدولي "فشلوا في تقييم الوضع بدقة" وقللوا من شأن سرعة تقدم حركة طالبان في السيطرة على البلاد.

لم يدخل أي من الرجال في القبو في قائمة الإجلاء الألمانية. لقد صرحوا لـ DW أن أحد الرجال حاول مرارًا وتكرارًا الاتصال بالجيش الألماني، فقط للوصول إليهم عبر الهاتف، لكن "لم يراسلنا أحد لا عبر البريد الإلكتروني ولا غيره، لم يتصل بنا أحد".

زود الرجل الأفغاني DW بالرقم الذي حاول الاتصال به دون جدوى. يوم الأربعاء، تمكنت DW من الاتصال بالرقم وردت امرأة على الصحفي وطلبت منه أن يقطع الاتصال قائلة "ليس لدينا وقت لهذا".

كما حصلت DW على نسخ من خطابات التوصية التي تلقاها الرجل الأفغاني المختبئ حالياً في القبو، بما في ذلك "شهادة تقدير" مختومة وموقعة لخدماته المتميزة في مكتب ميداني تابع لإدارة الدفاع الألمانية.

ومع كل هذا، لم يتلق الرجل أي رد، "كنا نعمل كالأصدقاء، عندما احتاجوا إلى مساعدتنا، ساعدناهم". وقال "طُلِبَ من الأفغان الانتظار وأخبرونا أنه لا يمكننا التقدم للحصول على تأشيرة من دولة ثالثة". "لقد أجلوا وتأخروا لأشهر، بينما كان من الممكن أن نفعل شيئًا خلال هذا الوقت، مثلا نذهب إلى مكان ما أكثر أمنا".

عبر الرجل الأفغاني عن غضبه الكبير خلال المكالمة، وأوضح في اتصاله مع DW، أنه كان مشوش الفكر بخصوص إتلاف وثائقه التي تثبت أنه عمل مع الجيش الألماني، خشية أن تجدها طالبان، لكنه في الوقت ذاته كان خائفاً من أنه قد لا يكون قادرًا على إثبات هويته للألمان.

Usbekistan Taschkent | Ankunft Evakuierungsflug aus Kabul

طائرة عسكرية ألمانية ثانية غادرت كابول مطلع الأسبوع الجاري

الخوف من الأسوأ!

قال متحدث باسم طالبان إن الجماعة لن تسعى للانتقام، هذا بالتأكيد يتناقض تماماً مع التقارير التي تفيد بأن المسلحين كانوا يقتحمون منازل الأشخاص المعروف أنهم عملوا مع حكومات أجنبية ومنظمات إغاثة، بما في ذلك منازل ثلاثة من موظفي DW المحليين.

لم يصدق أي شخص تحدثت إليه DW مزاعم طالبان، وقال الشخص الذي أمضى 20 عاماً يعمل لصالح الجيش الألماني "يقولون ذلك للإعلام وفي اليوم التالي يفعلون العكس". هذا الرجل مسلم متدين، بحسب من عملوا معه، مواظب على الصلاة وملتزم، لكنه كان يخشى على حياته في ظل حكم طالبان.

خلف الكواليس، يتفاوض دبلوماسيون ألمان رفيعو المستوى حول ممر آمن لموظفيهم المحليين إلى المطار. بينما يعيش هذا الشخص وأسرته رعباً من فكرة أن تقتل طالبان أحدهم أو جميعهم انتقاماً.

في تصريحاته لـ DW من مخبأه قال "لم أفعل أي شيء خاطئ، أردت فقط إطعام أسرتي، لم أؤذي أحداً". وأضاف أنه كان "خائفًا للغاية" ومزال هو وعائلته في انتظار المكالمة الهاتفية التي ستقودهم إلى بر الأمان.

ساهم في هذا التقرير جوليا باير وإستير فيلدن ولويس ساندرز ونينا ويرخويزر.

الكاتب: نعومي كونراد ، مسعود سيف الله ، بيرجيتا شولكه جيل

DW

ترجمة: ماجدة بوعزة

  • Film still from 'Hava, Maryam, Ayesha': a woman on a Kabul rooftop looking at pigeons.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "هافا" - إنتاج عام 2019

    هو أخر أفلام المخرجة الأفغانية ساهرا كريمي، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا للأفلام عام 2019. ويحكي الفيلم قصة ثلاث سيدات يعشن في كابول، محاطين بثلاثة سياقات اجتماعية مختلفة، وتتعامل كل منهن بطريقتها مع حملها. وقبل سقوط العاصمة الأفغانية تحت سيطرتهم، وجهت صانعة الفيلم خطابا مفتوحا للعالم تحذر فيه من حركة طالبان. وتمكنت المخرجة الافغانية من الرحيل والتوجه للعاصمة الأوكرانية كييف.

  • Film still from 'Osama' (2003) - a young person holding a bucket in a mountainous desert landscape.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "أسامة" - إنتاج عام 2003

    تحت حكم طالبان من عام 1996 وحتى 2001، منعت الحركة النساء من العمل في أغلب المجالات بما حرم الأسر، التي فقدت عائلها من الرجال بسبب الصراع، من الدخل الذي كانت المرأة تتحصل عليه سابقا من عملها. ويحكي فيلم "أسامة" قصة فتاة اضطرت للتنكر كصبي لتتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. ويعتبر الفيلم العمل السينمائي الأول الذي يتم تصويره بالكامل في أفغانستان منذ عام 1996، إذ منعت الحركة أنذاك أيضا إنتاج الأفلام.

  • Film still from 'The Breadwinner' - cartoon figures, a young girl with a headscarf embraced by an older man in Afghan dress.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "المُعيل" - إنتاج عام 2017

    أصدرت كارتون صالون، وهي شركة إنتاج سينمائي أيرلندية حاصلة على عدة جوائز، فيلم رسوم متحركة مأخوذ عن رواية "المُعيل" للكاتبة ديبورا إليس. وتحكي الرواية قصة فتاة تتنكر في زي صبي حتى تتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. وعملت الممثلة الأمريكية أنجيلنا جولي كمنتج منفذ للفيلم، والذي تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

  • Film still from 'The Kite Runner' - people crowded along a snowy path while children fly a kite.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "عداء الطائرة الورقية" - إنتاج عام 2007

    الفيلم مأخوذ عن الرواية الشهيرة، التي تحمل نفس الأسم، للكاتب خالد حسيني، ومن إخراج المخرج الألماني السويسري مارك فورستر. ويتناول الفيلم مفاهيم واسعة كالشعور بالذنب والرغبة في التكفير عنه من خلال عرض ما شهدته أفغانستان من أحداث على مدار نصف قرن بداية بإنهيار الملكية، مرورا بالغزو الروسي، ووصولا إلى وصول طالبان للسلطة.

  • Film still from 'Kandahar' (2001) - a woman wearing a burqa.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "قندهار" - إنتاج عام 2001

    الفيلم من إخراج محسن مخملباف، والذي يعد ضمن أفضل مخرجي إيران، ويحكي قصة سيدة أفغانية كندية تقرر العودة لأفغانستان لتمنع شقيقتها من الانتحار. لم يلقى "قندهار" الكثير من الاهتمام عند عرضه للمرة الاولى بمهرجان كان السينمائي عام 2001. ثم وقعت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول لتثير الرغبة في التعرف أكثر عما يدور في أفغانستان والمصاعب التي تواجهها المرأة هناك.

  • Film still 'At Five in the Afternoon' - rows of women wearing a burqa and sitting on mats in the sand behind book stands, with an elderly bearded man alone in the first row.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في الساعة الخامسة بعد الظهر" - إنتاج عام 2003

    بعد ذلك بعامين وفي مهرجان كان أيضا، عرضت المخرجة سميرة ماكملباف، إبنة المخرج الإيراني محسن ماكملباف، فيلمها عن أفغانستان. ويحكي الفيلم قصة شابة أفغانية تعيش بالعاصمة الممزقة بسبب الحرب وتحلم بأن تصبح يوما رئيسة لبلادها. وبعد هزيمة طالبان، تسعى الفتاة للتعلم من أجل تحقيق حلمها. وتم تصوير الفيلم في العاصمة الأفغانية كابول.

  • Film still from 'In This World' - a boy standing against a wall with his arms crossed.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في هذا العالم" - إنتاج عام 2002

    يحكي الفيلم قصة طفلان لاجئان أفغانيان خلال رحلتهما للهجرة غير القانونية من مخيم اللجوء في باكستان إلى لندن. الفيلم من إخراج مايكل وينتربوتم، وتم تصويره كفيلم تسجيلي من بطولة ممثلين هاوين غير محترفين. وحاز الفيلم على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين للسينما عام 2003، كما حصل أيضا على جائزة البافتا لأفضل فيلم أجنبي.

  • Film still 'Lone Survivor' - Mark Wahlberg as a bloodied US Navy Seal holding the hand of a man in traditional Afghan dress who's gesturing him to keep quiet.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "الناجي الوحيد" - من إنتاج عام 2013

    الفيلم مأخوذ عن قصة الجندي بالبحرية الأمريكية ماركوس لوتريل ومشاركته في عملية "الأجنحة الحمراء"، التي استهدفت مجموعة من مقاتليي طالبان بمقاطعة كونار الأفغانية عام 2005. وجسد الممثل مارك والبيرغ في الفيلم شخصية لوتريل، والذي كان الناجي الوحيد بعد مقتل جميع زملائه في كمين نُصب لهم.

  • Rambo III (1988), Rambo with a weapon and his friend in a rocky space.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    "رامبو" - إنتاج عام 1988

    تدور أحداث الفيلم الثالث من سلسلة "رامبو"، بطولة النجم سيلفستر ستالون خلال الحرب السوفيتية في أفغانستان، حيث يتوجه رامبو إلى هناك لإنقاذ قائده السابق من يد القوات السوفيتية "عديمة الرحمة". وعادت من جديد هذا الأسبوع روايات سابقة عن أن الفيلم حمل في البداية إهداء إلى "المقاتلين المجاهدين الشجعان" ليتم تعديله بعد هجمات 11 سبتمبر ليكون الإهداء إلى "الشعب الأفغاني ولكن أكد البعض عدم صدق تلك المعلومة.

  • Film still from 'Charlie Wilson's War' - Tom Hanks speaking on an 1980s cell phone at an election celebration, various people smiling in the background.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "حرب شارلي ويلسون" - إنتاج عام 2007

    في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق ريغان، دعمت الولايات المتحدة المجاهدين الأفغان في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الفيلم يقوم الممثل الأمريكي توم هانكس بلعب دور عضو الكونغرس الأمريكي شارلي ويلسون، واحد من أهم مؤيدي برنامج التمويل الأمريكي للمجاهدين الذي استمر حتى عام 1991. إليزابيث غرينير - دينا البسنلي


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