 في فنزويلا ″شح الأدوية في كل مكان″ | سياسة واقتصاد | DW | 21.02.2019

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سياسة واقتصاد

في فنزويلا "شح الأدوية في كل مكان"

يُجبر العوز والاختناقات في إمدادات لوازم الحياة اليومية المزيد من الفنزويليين على مغادرة بلادهم. وفي البلدان المجاورة يصطدم المسؤولون بمحدودية الرعاية الصحية، كما يقول أندرياس ليندنير من الصليب الأحمر الألماني في بوغوتا.

Venezuela Kolumbien Grenzübergang bei Cucuta (DW/F. Abondano)

السيد ليندنير كيف هو الوضع الراهن على الحدود الكولومبية الفنزويلية، لاسيما في بلدة كوكوتا؟

الوضع يتدهور منذ سنة ونصف بحيث أن آلاف الفنزويليين يمرون يوميا عبر الحدود ويمكثون في كولومبيا أو يواصلون الرحلة إلى بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية. في كولومبيا وحدها وصل العدد في هذه الأثناء إلى 1.2 مليون فنزويلي وفي الإكوادور تجاوز 200.000 شخص وفي البيرو أكثر من نصف مليون ـ وبذلك يكون العدد في هذه البلدان الثلاثة وحدها قد وصل إلى نحو مليوني فنزويلي لم يعرفوا كيف يتجاوزوا المحن في حياتهم اليومية في وطنهم.

كيف تعامل الصليب الأحمر مع هذا العدد الهائل من اللاجئين؟

أقمنا مباشرة على الممر الحدودي في كوكوتا مركزين صحيين، أحدهما يعمل مباشرة خلف الجسر الحدودي منذ 2017. وفي الأثناء أقمنا أيضا مراكز مساعدة طبية على الحدود مع إكوادور وعلى طول طريق الهجرة في كولومبيا. والكثير من المهاجرين الفنزويليين لا يملكون المال حتى لشراء تذكرة حافلة النقل ويمشون على الأقدام لقطع مئات الكيلومترات. ونحن نساعدهم بواسطة مراكز صحية متحركة حيث تتم مثلا معالجة التقرحات والفقاعات في أرجلهم بسبب المشي الطويل. كما نقدم لهم أيضا مواد غذائية ولوازم نظافة إضافة إلى تقديم دليل الطرق التي ينبغي أن يسلكوها والمشورة حول كيفية السفر بطريقة قانونية.

ما هو نوع الشكاوى التي يتوجه بها اللاجئون إلى الصليب الأحمر؟

قطاع الصحة في فنزويلا انهار تقريبا، إذ هناك نقص في كل مكان للأدوية ومواد الاستعمال الصحي. فالنساء اللاتي تصلن إلى كولومبيا لا تحصلن على رعاية قبل الوضع. والأطفال يولدون بدون تلقيح. وبالطبع يصل أيضا أشخاص يعانون من أمراض مزمنة تكون مؤسساتنا الصحية غير مجهزة لمواجهتها.

Andreas Lindner (Privat)

أندرياس ليندنير، مدير المكتب الإقليمي للصليب الأحمر الألماني في بوغوتا

كيف يمكن لنا تصور هذه المنشآت الصحية المتحركة؟

إنها عبارة عن خيم أو حاويات قمنا باستئجارها وإعادة تجهيزها. هناك يعمل طبيب مع ممرضتين أو ثلاث، وفي غالبية الحالات هناك أيضا أطباء نفسيون. وهذه العيادات المتحركة تقوم بدوريات في الشوارع لتقديم المساعدة الأولية مثلا لمعالجة أمراض التنفس والإسهال. ونحن نوزع أيضا أدوية بالمجان ولا يمكن لنا القيام بعمليات جراحية. وهناك حيث ينساب نهر أورينوكو على الحدود الشرقية مع كولومبيا حولنا قاربا إلى عيادة عائمة. وفي السابق تم استخدامه من قبل سياح لاكتشاف الغابة الاستوائية. وهناك يأتي أيضا السكان الأصليون لفنزويلا على متن قوارب للحصول على أدوية. وفي هذه الحالة لا يتعلق الأمر بمهاجرين، لأنهم يعودون إلى قراهم الأصلية على الجانب الفنزويلي من النهر. لكن الحكاية التي نسمعها باستمرار هي نفسها: في المستشفيات لم يعد يوجد شيء. والطاقم الطبي يعمل بالفعل في إطار ضيق.

هل المساعدة الدولية كافية؟

الاهتمام الدولي كبير جدا بالطبع حاليا. لقد حصلنا من الاتحاد الأوروبي على أموال سخية جدا لتقديم المساعدة الطبية على طول طريق الهجرة من كوكوتا حتى ليما. وحصلنا أيضا على دعم من وزارة الخارجية الألمانية لمشروع يستمر سنتين يركز على محافظة نورتي دي سانتندير الحدودية الكولومبية. وبالرغم من ذلك فنحن نحتاج إلى أي تبرع، لأنه من غير المعروف إلى متى سيستمر هذا الوضع.

ما هو مصير المساعدة الطبية المخزنة حاليا على الحدود وتنتظر نقلها إلى فنزويلا؟

إنها قضية محل جدل سياسي كبير، فنحن كصليب أحمر، أكان الألماني أو الكولومبي أو الدولي، قررنا عدم المشاركة في هذه العملية. وبالطبع نحن نستعد أيضا لتقديم المساعدة مباشرة في فنزويلا. ونحن نخزن حاليا مواد إغاثة إضافية وأدوية ومواد غذائية في كوكوتا كي نكون مستعدين في الأسابيع المقبلة أو الشهور لتقديم المساعدة مباشرة في فنزويلا.

كيف سيتطور حسب تقييمك الوضع الإنساني في مستقبل قريب في فنزويلا؟

نحن ننطلق من أنه حتى مع تغيير للوضع في فنزويلا لن تقدر غالبية الفنزويليين في مستقبل قريب على العودة. وسيكون من الضروري مواصلة تقديم الدعم في البلدان المجاورة.

Europaid Engagement in Venezuela (European Union/N. Mazars)

الفنزويليون يتلقون مساعدة إنسانية على الحدود مع كولومبيا

سيمثل توجه غالبية الفنزويليين إلى كولومبيا تحديا كبيرا. كيف تنظرون إلى الأجواء السائدة حاليا هناك؟

الكولومبيون أظهروا استعدادا كبيرا لاستقبال اللاجئين وكذلك الجانب الحكومي. في الوقت الذي توجد فيه تطلعات في بلدان مثل الإكوادور وبيرو وتشيلي لفرض عوائق على الهجرة مثلا من خلال طلب وثائق هوية لا يمكن للفنزويليين الحصول عليها إلا بصعوبة، فإن كولومبيا في المقابل لم تضع قيودا إلى حد الآن. على العكس من ذلك هناك 800.000 ألفا من 1.2 مليون لاجئ سجلوا أنفسهم وحصلوا على رخصة إقامة لمدة عامين. ويمكن لهم البحث عن عمل في كولومبيا والإقامة خلال هذه الفترة.

وكيف هي الحالة لدى السكان الكولومبيين؟

الأجواء ما تزال إيجابية ويغلب عليها روح التضامن، لكنه وبالطبع يبقى إشكاليا أن يقبل كثير من الفنزويليين أعمالا ذات دخل منخفض. وهذا قد يكون أرضية خصبة لمعاداة الأجانب. وفي حال استمرار الوضع على هذا النحو لسنوات، فقد تنقلب الأوضاع.

أجرى اللقاء أوليفر بيبر

أندرياس ليندنير، مدير المكتب الإقليمي للصليب الأحمر الألماني لأمريكا اللاتينية في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

  • Venezuela Caracas Juan Guaido (picture-alliance/dpa/sincepto/R. Hernandez)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    الخصم

    هل هو الرجل القوي الجديد في فنزويلا؟ خوان غوايدو البالغ من العمر 35 عاما الذي هو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا يريد قيادة البلد إلى مستقبل جديد. وفي الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2019 أعلن نفسه رئيساً انتقالياً لفنزويلا ـ ما يُعد تحديا خطيراً للرئيس المنتخب الموجود في السلطة نيكولاس مادورو.

  • Venezuela Caracas Rede Nicolas Maduro (Reuters/M. Quintero)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    النضال من أجل المنصب !

    مادورو أوضح مؤخراً أنه لا يريد الدعوة إلى انتخابات جديدة، كما يطالب بذلك كثيرون. لكنه يواجه معارضة قوية يتهمه ممثلوها بتحمل مسؤولية تدهور الاقتصاد في البلاد حيث يعاني السكان من نسبة تضخم تتجاوز مليون في المائة. كما أنهم يتهمونه بالمراهنة أكثر على استخدام العنف.

  • Venezuela Krise Unterstützer von Präsident Nicolas Maduro in Caracas (Getty Images/AFP/Y. Cortez)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    ليس وحيداً

    وعلى الرغم من المعارضة المتنامية ضده، ينعم مادورو بدعم قطاعات كبيرة من الشعب ممن يعتقدون أن العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص لن يتحقق إلا معه. وشعارهم هو اللون الأحمر، لون الاشتراكية. والجماهير الحمراء توحي لمادورو أنه ليس وحيدا في خندقه.

  • Venezuela Protest & Demonstration gegen Nicolas Maduro in Caracas (Getty Images/AFP/F. Parra)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    نحن كثر

    لكن حتى غوايدو بإمكانه أن يعول على أنصاره. وبخلاف أتباع مادورو فإنهم لا يراهنون على لون رمزي، بل على العلم الفنزويلي بالأحمر والأزرق والأصفر بنجومه البيضاء الثمان، ورسالتهم هي أن القضية هي الوطن وليس مذهب سياسي.

  • Venezuela, Caracas: Leere Regale in einem Supermarkt (picture-alliance/dpa/A. Vautierle Pictorium)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    اقتصاد متهاوٍ

    السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات هو أن اقتصاد البلد الذي كان غنياً، تهاوى في السنوات الأخيرة. وبسبب سعر النفط المنخفض تتدفق أموال أقل على صندوق الدولة. والقدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بسبب التضخم. والنتيجة هي رفوف فارغة في كل المحلات التجارية، ومن أجل تفادي الجوع رحل كثير من الفنزويليين إلى الخارج.

  • Brasilien, Venezolanische Familie aus dem Bundesstaat Aragua posieren für ein Foto, als sie versuchen, in Richtung Boa Vista Stadt trampen, nachdem sie Flüchtlingsstatus oder vorübergehenden Aufenthalt an der Grenzkontrolle von Pacaraima erhalten (Reuters/N.Doce)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    تضامن مع فنزويلا

    هذه العائلة ـ مثل كثير من الفنزويليين ـ هربت إلى البرازيل. وبعدما تم قبول افرادها هناك كلاجئين، فإنها في طريقها إلى مدينة بوا فيستا حيث تنوي الاستقرار. واللافتة التي يحملها الرجل في الصورة توحي باستعداد البرازيليين على المساعدة، وهم متضامنون في غالبيتهم.

  • Vizepräsident Mike Pence spricht im Rahmen einer Diskussionsrunde über die politische Krise in Venezuela (picture-alliance/AP/B. Anderson)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    "وقت العمل"

    يضيق الوضع بالنسبة إلى مادورو، إذ أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس دعا إلى الإطاحة بمادورو. وقال أمام مئات من المهاجرين الفنزويليين في فلوريدا:" الوقت حان لإنهاء ديكتاتورية مادورو". وأضاف بأنّ "هذا ليس وقت الحوار، بل إنه وقت العمل". وقال نائب الرئيس الأمريكي بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

  • Brüssel Europaparlament Abstimmung zu Venezuela Guiado (European Union/EP)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    رياح عاتية من الاتحاد الأوروبي

    وحتى من جانب الاتحاد الأوروبي تهب رياح قوية في وجه مادورو. فألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا وهولندا وبلجيكا اعترفت بغوايدو كرئيس انتقالي شرعي. وتجاهل مادورو المهلة الزمنية التي وضعتها الدول الأوروبية للدعوة إلى انتخابات جديدة. ووافق البرلمان الأوروبي قبلها على الاعتراف بخوان غوايدو كرئيس انتقالي في فنزويلا.

  • Venezuela Anti-Regierungs- Proteste in Caracas (Getty Images/AFP/F. Parra)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    لا تكن جاهلا

    هذا المتظاهر يحث مواطنيه على الوقوف بشكل أوضح ضد مادورو. "لا تكن جاهلا ولا تكن غير مبال"، كُتب على اللافتة. "بكسلك لن ننتصر على الديكتاتورية".

  • Jose Luis Silva, Militäroffizier von Venezuela (Reuters/J. Roberts)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    ضابط يتخذ موقفا

    حتى بعض العسكريين بدأوا يتنصلون من مادورو. خوسي لويس سيلفا، الملحق العسكري لفنزويلا في واشنطن انحاز إلى جانب غوايدو. وقال هذا الضابط:" إنه الرئيس الشرعي الوحيد". وفي واشنطن تترك هذه التصريحات صدى إيجابيا.

  • Bildergalerie Venezuela Proteste (Reuters/M. Quintero)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    قوة الدولة

    مازالت قوى الأمن تتحرك إلى جانب مادورو. وهي تعمل بحزم ضد المتظاهرين الذين لا يتردد بعضهم في استخدام العنف. وأدت المواجهات في الشوارع إلى سقوط بعض القتلى.

  • Bildergalerie Venezuela Proteste Diaspora (Reuters/M. Acosta)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    اختبار القوة

    إلا أن المتظاهرين لا ينحنون. "القوة"، كتبت هذه المتظاهرة الشابة من أنصار غوايدو على شريط في العنق. وحتى الجانب الآخر يبرهن على حزم في مواقفه. فالبلاد تقف أمام اختبار قوة حاسم. كيرستن كنب / م.أ.م


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