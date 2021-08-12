 في فصل الصيف.. ما الذي يجب على مرضى القلب الانتباه له؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.08.2021

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صحة

في فصل الصيف.. ما الذي يجب على مرضى القلب الانتباه له؟

مع حلول الصيف تواجه العديد من الدول درجات حرارة مفرطة فاقت في بعض الدول العربية 45 درجة. وضع يرهق كاهل مرضى القلب على وجه الخصوص. فما الذي يجب عليهم الانتباه له في هذه الأيام العصيبة؟

Symbolfoto Sommerliche Temperaturen

درجات حرارة مفرطة تسجلها دول جنوب حوض المتوسط، ففي القيروان (تونس) فاقت الأربعاء (12 أغسطس/ آب) الخمسين.

يواجه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية مشاكل صحية عند ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث تثقل الحرارة الشديدة كاهل القلب والدورة الدموية، لذلك فمن المهم اتخاذ كل التدابير للحفاظ على الصحة عند ارتفاع درجة الحرارة، كما أفاد الموقع الألماني "دورستنر تسايتونغ".

فما الذي يجب على مرضى القلب فعله عند ارتفاع درجات الحرارة؟ موقع "تي أولاين" الألماني يؤكد في تقرير نشره أنه من الضروري بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بقصور القلب أو ارتفاع ضغط الدم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وتعديل كمية الأدوية التي يتناولونها.

مختارات

تقنية جديدة أتاحها العلم الحديث لعلاج الجلطات القلبية أو قصور القلب الناتج عن انسداد أو تضييق الشرايين القلبية، حيث يتيح "سروال القلب" علاجا دون جراحة لتوسيع شرايين القلب الدقيقة، من أجل إيجاد ممرات فرعية جديدة للدم.

أصدرت جمعية القلب الأمريكية تحذيرا صارخا للنساء المصابات بسرطان الثدي حيث أكدت أن أنواع العلاج المنقذة للحياة مثل العلاج الكيميائي والإشعاع يمكن أن يسبب قصور القلب ومشاكل أخرى خطيرة.

وتنصح مؤسسة القلب الألمانية بالتشاور مع الطبيب وفحص جرعة الأدوية بانتظام خلال فترات الحرارة الطويلة وتناول الكمية المسموح بها لتفادي أي عواقب يمكن أن تحصل بسبب عدم انتظام تناول كمية الدواء. وهذا ينطبق على سبيل المثال على مجففات قصور القلب أو مخفضات ضغط الدم.

كما ينصح الموقع مرضى القلب أيضا بشرب كمية كافية عندما يكون الجو حارا. فالأشخاص الذين يعانون من ضعف في القلب يجب عليهم شرب ما فيه الكفاية من الماء في الأيام الحارة دون الافراط في ذلك، لأن شرب الكثير من السوائل قد يؤدي إلى الضغط على القلب وإجهاده، حسب ما ذكرته مؤسسة القلب الألمانية.

ولتقدير توازن السوائل في الجسم على مدار اليوم، يجب على الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب أن يزنوا أنفسهم في الصباح والمساء. إذا زاد وزن الجسمك أكثر من خمسمئة غرام فمن المحتمل أن تكون الكمية التي شربها الشخص مرتفعة للغاية. ومن ناحية أخرى، إذا فقد الجسم وزنه على الرغم من تناول كمية كافية من السوائل فقد يكون من المناسب تقليل جرعة دواء التجفيف بعد استشارة الطبيب.

ع.اع/و.ب

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    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    تأثيرالطيران على مرضى القلب

    تنخفض كمية الأوكسجين في الهواء كلما ارتفعنا عن سطح الأرض، وهنا تكمن خطورة السفر بالطائرة بالنسبة لمرضى القلب فبانحفاض كمية الأكسجين يتعرض مريض القلب لبعض المشاكل، بسبب عدم تدفق الدم إلى أعضاء جسمه بشكل صحيح ما يؤثر على حالته الصحية.

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    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    لا بد من قياس النشاط الكهربائي للقلب

    ويجب على مريض القلب مراجعة طبيبه الخاص أو طبيب قلب قبل السفر بالطائرة، إذ لا بد من قياس النشاط الكهربائي للقلب، وألا تقل قيمة النشاط الكهربائي لمريض القلب عن 100 وات، وأن يحقق هذه القيمة بدون معاناة.

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    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    متى ينصح بعدم الطيران؟

    من يعاني من ضيق في التنفس عند صعود الدرج من الأفضل ألا يطير، لأن سبب ذلك غالبا هو ضعف القلب، ومن الأفضل زيارة الطبيب بأسرع وقت ممكن.

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    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    مدى خطورة الخلل في ضربات القلب

    عادة لا يمثل عدم انتظام ضربات القلب مشكلة لمن يريد السفر بالطائرة. ولكن لابد من الحذر إذا كان لذلك علاقة بتروية القلب.

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    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    هل يسمح بالطيران لحاملي جهاز تنظيم ضربات القلب؟

    يُسمح بالطيران لمن لديه جهاز تنظيم ضربات القلب. لكن يجب فحص الجهاز قبل الرحلة وإبلاغ موظفي التفتيش في المطار عنه. كما يمكن البحث في الإنترنت عن العيادات التي لها دراية بذلك الجهاز في البلد المسافر إليه.

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    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    السفر بعد الإصابة بنوبة قلبية

    بعد الإصابة بنوبة قلبية خفيفة قد يكون الشخص قادرا على الطيران بعد أسبوعين فقط. أما بعد أزمة قلبية حادة فيمكن الطيران بعد ستة أسابيع أو أكثر.

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    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    عدم نسيان الأدوية

    يتوجب على مريض القلب اصطحاب جرعات كافية من أدوية القلب الخاصة به إضافة إلى نسخ التقارير الطبية المهمة، وذلك حفاظا على سلامته.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 