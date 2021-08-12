في فصل الصيف.. ما الذي يجب على مرضى القلب الانتباه له؟

يواجه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية مشاكل صحية عند ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث تثقل الحرارة الشديدة كاهل القلب والدورة الدموية، لذلك فمن المهم اتخاذ كل التدابير للحفاظ على الصحة عند ارتفاع درجة الحرارة، كما أفاد الموقع الألماني "دورستنر تسايتونغ".

فما الذي يجب على مرضى القلب فعله عند ارتفاع درجات الحرارة؟ موقع "تي أولاين" الألماني يؤكد في تقرير نشره أنه من الضروري بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بقصور القلب أو ارتفاع ضغط الدم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وتعديل كمية الأدوية التي يتناولونها.

وتنصح مؤسسة القلب الألمانية بالتشاور مع الطبيب وفحص جرعة الأدوية بانتظام خلال فترات الحرارة الطويلة وتناول الكمية المسموح بها لتفادي أي عواقب يمكن أن تحصل بسبب عدم انتظام تناول كمية الدواء. وهذا ينطبق على سبيل المثال على مجففات قصور القلب أو مخفضات ضغط الدم.

كما ينصح الموقع مرضى القلب أيضا بشرب كمية كافية عندما يكون الجو حارا. فالأشخاص الذين يعانون من ضعف في القلب يجب عليهم شرب ما فيه الكفاية من الماء في الأيام الحارة دون الافراط في ذلك، لأن شرب الكثير من السوائل قد يؤدي إلى الضغط على القلب وإجهاده، حسب ما ذكرته مؤسسة القلب الألمانية.

ولتقدير توازن السوائل في الجسم على مدار اليوم، يجب على الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب أن يزنوا أنفسهم في الصباح والمساء. إذا زاد وزن الجسمك أكثر من خمسمئة غرام فمن المحتمل أن تكون الكمية التي شربها الشخص مرتفعة للغاية. ومن ناحية أخرى، إذا فقد الجسم وزنه على الرغم من تناول كمية كافية من السوائل فقد يكون من المناسب تقليل جرعة دواء التجفيف بعد استشارة الطبيب.

ع.اع/و.ب