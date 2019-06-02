 في فرنسا: محاكمة ديك بسبب صياحه مبكرا! | عالم المنوعات | DW | 05.07.2019

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منوعات

في فرنسا: محاكمة ديك بسبب صياحه مبكرا!

يبدو أن ديكا في فرنسا سيحرم قريبا من "نعمة" الصياح يوميا في ساعات مبكرة. الديك "موريس" وجد نفسه عالقا في دعوى قضائية غير مألوفة، فيما تأمل مالكة الديك التوصل إلى حل في هذه القضية، التي تشغل بال الفرنسيين.

Symbolbild Hahn (Fotolia)

صورة من الأرشيف.

رغم أن عمل المحاكم، يتطلب غالباً الكثير من الوقت من أجل إصدار البت في قضايا المواطنين، إلاّ أن محكمة فرنسية وجدت ربما ما يكفي من الوقت، للتعامل مع قضية "غريبة" تشغل بال الرأي العام الفرنسي منذ مدة طويلة.

فأصابع الاتهام لا توجه هذه المرة إلى شخص قام بفعل، يُعاقب عليه القانون بل إن المتهم ديك يقوم بعادة يومية أثارت على ما يبدو امتعاض جيرانه، وقرروا إثر ذلك التوجه إلى المحكمة.

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وفي هذا الشأن، أورد موقع صحيفة فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ الألمانية أن محكمة فرنسية، بدأت أمس الخميس (الرابع من يوليو/ تموز 2019) محاكمة الديك "موريس"، بتهمة إزعاج الجيران بسبب صياحه المتكرر في ساعات الصباح الأولى".

وجاء النظر في هذه القضية، عقب شكوى تقدم بها زوجان متقاعدان في جزيرة "أوليرون" جنوب غرب فرنسا، حيث يرى الزوجان أن الديك "المزعج" يصدر أصواتاً غير عادية كل يوم الساعة السادسة والنصف صباحاً، وهو ما يزعجهما في المنزل.

من جهة أخرى، أشار موقع "الغارديان" البريطانية الذي نشر أيضا عن هذه القضية أن كورين فيسو مالكة الديك "موريس"، تعيش في جزيرة "أوليرون" لأكثر من 35 عاما، إذ تملك منذ سنوات حظيرة دجاج خاصة به، وأن الحظيرة تبعد بأمتار قليلة فقط عن غرفة نوم الجيران.

ونقل عن كورين فيسو قولها، إنها تأمل في التوصل إلى حل بشأن هذه القضية. وأضافت :"يجب على الناس أن يفهموا أن  الحياة في الريف مازالت نفسها، ومن الطبيعي أن ي تحتوي على  صياح الديكة". وأردفت :"أريد أن أحمي كل الديكة في فرنسا". فيما يُتوقع أن يصدر القرار الأخير بشأن هذه القضية في سبتمبر/ أيلول من هذه السنة.

يشار إلى أن قضية الديك "موريس"، أثارت تفاعلاً كبيراً في فرنسا، فقد وقع أكثر من 120 ألف شخصا على عريضة في الانترنت، من أجل إنقاذ الديك "موريس". حسب ما ذكر موقع صحيفة "ستاندر إيفنينغ" البريطانية.

ر.م/ع.أ.ج

  • Gänse laufen reihenweise über eine Wiese (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    مصطلحات حيوانية في اللغة الألمانية لا علاقة لها بالحيوان

    Gänsefüßchen (أقدام الإوز)

    هذا المصطلح لا علاقة له بالإوز أو بأقدامها، إلا أنه مستخدم في اللغة الألمانية ويعني علامات الاقتباس في النص، ذلك لأن الألمان يشبّهون علامات الاقتباس ( " ") بآثار أقدام الإوزة.

  • Wasserhahn mit fließendem Wasser (picture-alliance/R. Weihrauch)

    مصطلحات حيوانية في اللغة الألمانية لا علاقة لها بالحيوان

    Wasserhahn (ديك الماء)

    قد لا يفهم الشخص في البداية العلاقة بين صنبور الماء وبين الديك، إلا أن صنبور الماء يسمى باللغة الألمانية "Wasserhahn "(أي حرفياً: ديك الماء) لأن صوت الماء وهو خارج من الصنبور شبيه بصوت الديك. كما أن محبس الماء الموجود في أنواع الصنابير القديمة يسمى "Küken"، أي الصوص.

  • Scene from the film How to Marry a Millionaire (picture-alliance/Ronald Grant Archive/Mary Evans)

    مصطلحات حيوانية في اللغة الألمانية لا علاقة لها بالحيوان

    Brillenschlange (أفعى النظارة)

    قبل أن تبدأ البحث في الموسوعة عن أفعى ترتدي نظارة، من المهم معرفة أن هذا المصطلح سلبي، إذ يستخدمه الألمان لذم امرأة ترتدي نظارة، فيصفونها بأنها كالأفعى. وقد يغضب أنصار المرأة ويقولون إن هذا المصطلح معاد للمرأة، والحق معهم، فهو يستخدم بقصد الإساءة.

  • Mann reibt mit einem Lappen den Schweiß vom Kopf (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    مصطلحات حيوانية في اللغة الألمانية لا علاقة لها بالحيوان

    Bullenhitze (حرارة الثور)

    هل أصيب الثور بحرارة؟ لا أبداً، ففي اللغة الألمانية يتم استخدام وصف للحيوانات من أجل التأكيد على قوة المعنى، فكلمات مثل "Bullenhitze" أو "Affenhitze" (حرارة الثور أو حرارة القرد، على التوالي) تعني أن الحر شديد ولا يطاق.

  • Gehirnzellen (Imago/All Canada Photos)

    مصطلحات حيوانية في اللغة الألمانية لا علاقة لها بالحيوان

    Eselsbrücke (جسر الحمار)

    جسر الحمار هنا لا علاقة له بالحمير، وإن كان يعني المصطلح مستمداً بالفعل من العصور الوسطى، حيث كان المزارعون يقيمون جسوراً بسيطة لتنقل الدواب بين ضفتي النهر. لكن المصطلح اليوم يستخدم لوصف الكلمات أو العبارات التي تستخدم لتذكر الأسماء أو التواريخ أو الأحداث، كالربط بين اسم شخص معين وشكله (سعيد دائم الابتسامة، أو فريد ذو تسريحة الشعر الفريدة من نوعها). هذه الجسور موجودة في العقل فقط.

  • Obstverkäufer auf Fahrrad in Vietnam (Getty Images/AFP/D. Nam)

    مصطلحات حيوانية في اللغة الألمانية لا علاقة لها بالحيوان

    Drahtesel (الحمار السلكي)

    هذا المصطلح أيضاً لا علاقة له بالحمار، لأنه يستخدم لوصف الدراجة الهوائية، التي تنقل الأشخاص أو البضائع وكأنها حمار صُنع من أسلاك معدنية.

  • Euro-Geldscheine im Einmachglas (Colourbox)

    مصطلحات حيوانية في اللغة الألمانية لا علاقة لها بالحيوان

    Sparfuchs (ثعلب موفر)

    المقصود هنا أن الشخص ذكي وموفر. أما لماذا تم ربط التوفير بالثعلب وليس بالقطة أو الكلب، مثلاً، فذلك يعود إلى أن الثعلب مشهور بمكره ودهائه، ولذلك يعتبر الألمان أن القدرة على التوفير تستلزم حكمة وذكاء كتلك التي يمتلكها الثعلب.

  • Mann posiert auf einem Sofa (Colourbox)

    مصطلحات حيوانية في اللغة الألمانية لا علاقة لها بالحيوان

    Lackaffe (قرد الصبغة)

    هذا الرجل لا يرتبط بالقرد، إلا أن الكلمة تعني الشخص النرجسي المعجب بنفسه، والذي يملأ وجهه بالكريمات ويقف أمام المرآة مختالاً بجماله. وعندما تقال هذه الكلمة لشخص فهي تعني بدون شك مذمته وليس مدحه. داغمار برايتينباخ/ علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

مصطلحات حيوانية في اللغة الألمانية لا علاقة لها بالحيوان

تعتبر هذه المصطلحات مهمة لفهم اللغة الألمانية وما يقصده الألمان، فقد يفاجئ غير الملم باللغة أن قرداً أو كلباً أو ديكاً لا تعني أبداً هذه الحيوانات بل شيئا آخر تماماً. (11.12.2016)  

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