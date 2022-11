في عيد ميلاده الـ 40.. كيف قلب "ثريلر" لمايكل جاكسون الموازين؟

مايكل جاكسون في ذكرى رحيله- فنان لا ينسى

خبر صدم العالم

في الـ 25 من يونيو/ حزيران 2009 انتشر في العالم خبر موت مايكل جاكسون، "ملك البوب​​". وكان جاكسون قد قام قبيل موته بإعلان وداعه للمسرح من خلال جولة فنية سماها "This Is It" (بالعربية: هذه هي). جاكسون كان واحدا من الفنانين الأكثر نجاحا في كل العصور، وبلغت مبيعاته خلال حياته أكثر من 750 مليون ألبوم وفاز بـ 13 جائزة من جوائز غرامي، التي هي أعلى تكريم للشخص في مجال صناعة الموسيقى.