في عيد الفصح .. الألمان أنفقوا 400 مليون يورو على الحلوى!

كشفت نتائج دراسة حديثة أن المستهلكين الألمان ينفقون مئات الملايين من اليورو على شراء حلوى عيد الفصح.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "نيلزن" لأبحاث السوق أن هؤلاء المستهلكين اشتروا العام الماضي فقط نحو 3،29 مليون كيلوجرام من حلوى عيد الفصح بتكلفة بلغت نحو 394 مليون يورو، أي نحو 93،4 يورو للفرد.
من جانبها، قالت ميشائيلا إبزن، خبيرة الحلوى بمؤسسة "نيلزن": "يحب الألمان حلوى عيد الفصح بشكل تقليدي"، مشيرة إلى أن بيض الشوكولاتة ما يزال هو أحب أنواع حلوى عيد الفصح، كما لفتت إلى أن مبيعات هذا النوع وصلت العام الماضي إلى نحو 92 مليون عبوة بتراجع طفيف مقارنة بعام 2017.
ونوهت الخبيرة إلى أن المجسمات المصنوعة من الشوكولاتة تتنافس بشكل متزايد مع بيض الشوكولاتة، كما أكدت أن مبيعات هذه المجسمات بلغت العام الماضي نحو 91 مليون قطعة بزيادة تجاوزت مليون قطعة مقارنة بعام 2017.
وقالت "إبزن" إن أرنب عيد الفصح المصنوع من الشوكولاتة جاء على رأس هذه المجسمات إذ بلغت مبيعات هذا النوع وحده 75 مليون قطعة.
وقد بينت نتائج الدراسة أن المستهلكين الألمان مولعون بشراء الحلويات المختلفة في عيد الفصح ولا سيما الشوكولاته بأشكالها المختلفة مثل أرنب الفصح أو بيض الفضح.
م.م / ع.أ.ج (د ب أ)
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تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
تقاليد دينية وثقافية ممتزجة
عيد القيامة أو عيد الفصح أو أهم أعياد الديانة المسيحية ويحتفل به المسيحيون بذكرى صلب المسيح ومن ثم قيامته. الاحتفال بالعيد في ألمانيا امتزج بعادات شعبية وثقافية مختلفة بعضها لا يمت بصلة لجذور العيد الدينية.
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تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
خميس الأسرار
ويحتفل به بذكرى العشاء الأخير والذي جمع السيد المسيح وتلاميذه للمرة الأخيرة قبل أن يتم اعتقاله وصلبه. في العشاء الأخير أخذ السيد المسيح رغيفًا من الخبز وباركه ثم أعطاه للتلاميذ اللذين أكلوا من صحن السيد المسيح نفسه. تطور هذا التقليد فيما بعد وليصبح تقديم القربان المقدس أحد ركائز الصلاة عند معظم الطوائف المسيحية وفيه يقدم رجل الدين قطعة صغيرة ورقيقة من الخبز للمؤمنين.
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تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
جمعة الآلام
يستذكر المسيحيون في يوم جمعة الآلام أو الجمعة العظيمة صلب السيد المسيح ومحاكمته ودفنه. في بعض مناطق ألمانيا تقام استعراضات في هذا اليوم للتذكير بهذه المناسبة. معظم المسيحيين المؤمنين في ألمانيا وخاصة الكاثوليك يصومون هذا اليوم، بمرور الوقت تحول صيام يوم الجمعة وعدم أكل اللحم تقليدا اجتماعيا ودينيا.
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تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
بيض الفصح
بيض الفصح هو الذي يتم عمله ضمن تقاليد الاحتفال بعيد الفصح ويزخرف ويلون بألوان براقة. حسب التقاليد الألمانية يخبأ البيض ويطلب من الأطفال العثور عليه صباح يوم الأحد. يرمز بيض الفصح إلى قيامة السيد المسيح من الأموات وبدأ العمل بهذا التقليد في القرون الوسطى حين حرمت الكنيسة أكل اللحم والبيض إثناء فترة الصيام، لذلك تم طبخ البيض وتزيينه لحفظه ومن ثم يتم إعطاءه كهدية بعد انتهاء فترة الصيام.
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تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
أرنب الفصح
من الناحية البيولوجية لا يمكن للأرانب حمل بيض الفصح وتقديمه في عيد الفصح، لكنها ومن الناحية الرمزية موجودة للإشارة بحلول عيد الفصح وحلول فصل الربيع ووقت خصوبة الأرض. استعملت في القرون السابقة رموز الديوك واللقالق أيضا لجلب البيض وللدلالة على قدوم عيد الفصح أما اليوم فقد احتكرت الأرانب البرية هذه المهمة الرمزية وأضافت في سلالها، بالإضافة إلى البيض الملون، كثير من الحلوى.
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تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
حمل الفصح
ويعود هذا التقليد إلى تقاليد عيد الفصح اليهودي وذبح الحملان في هذا اليوم لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر. أما الحمل في المسيحية فيشير إلى عذاب السيد المسيح وآلامه. في الوقت الحاضر تعد كعكة على شكل حمل وتقدم في عيد الفصح.
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تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
شمعة الفصح
بدأ هذا التقليد أولا لإيقاد الضوء في الكنائس لإقامة الصلوات في ليلة عيد الفصح. يرمز ضوء الشمعة إلى عودة السيد المسيح إلى الحياة وانتصاره على الموت.و يتم إيقاد جميع شمعات الكنيسة إثناء الصلاة من خلال شمعة الفصح في إشارة إلى أن نور الإيمان سيستمر في العطاء.
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تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
نار الفصح
هو تقليد ألماني قديم استخدم لدفع المعاناة والأرواح الشريرة عنهم وجلب الحظ السعيد لهم. في الوقت الحاضر يتم غالبا إيقاد نار الفصح في القرى الصغيرة في ألمانيا إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح.
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تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
أجراس الكنائس
في يوم الأحد تدق أجراس الكنائس إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح وإشارة إلى قيامة السيد المسيح من الأموات.
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تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
تظاهرات الفصح
هذا التقليد بدأ حديثا في سنة 1960 في ألمانيا وكان يخرج فيه المتظاهرون احتجاجا ضد عمليات التسلح والحروب في العالم خلال أيام الحرب الباردة. في الوقت الحاضر يتظاهر الآلاف في مثل هذا اليوم من اجل السلام في العالم.
الكاتب: غونتر بيركينستوك / زمن البدري