 في عيد الفصح .. الألمان أنفقوا 400 مليون يورو على الحلوى! | عالم المنوعات | DW | 13.04.2019

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منوعات

في عيد الفصح .. الألمان أنفقوا 400 مليون يورو على الحلوى!

تتزين المحلات التجارية في ألمانيا، قبل عيد الفصح، بأشكال وأنواع مختلفة من الشوكولاتة. وحسب ما كشفت عنه دراسة جديدة فإن الألمان أنفقوا قرابة 400 مليون يورو على هذه المناسبة العام الماضي.

Bildergalerie Osterbräuche aus aller Welt Australien (Symbolbild) (picture-alliance/dpa/Patrick Pleul)

كشفت نتائج دراسة حديثة أن المستهلكين الألمان ينفقون مئات الملايين من اليورو على شراء حلوى عيد الفصح.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "نيلزن" لأبحاث السوق أن هؤلاء المستهلكين اشتروا العام الماضي فقط نحو 3،29 مليون كيلوجرام من حلوى عيد الفصح بتكلفة بلغت نحو 394 مليون يورو، أي نحو 93،4 يورو للفرد.

مختارات

شارك ألاف من المسيحيين في احتفالات عيد الفصح الأحد في كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس.وهذا أول فصح منذ إعادة افتتاح قبر المسيح، بحسب الأناجيل، أمام الزوار الشهر الماضي. وبلغت تكاليف ترميمه 3.7 ملايين دولار. (16.04.2017)

من جانبها، قالت ميشائيلا إبزن، خبيرة الحلوى بمؤسسة "نيلزن": "يحب الألمان حلوى عيد الفصح بشكل تقليدي"، مشيرة إلى أن بيض الشوكولاتة ما يزال هو أحب أنواع حلوى عيد الفصح، كما لفتت إلى أن مبيعات هذا النوع وصلت العام الماضي إلى نحو 92 مليون عبوة بتراجع طفيف مقارنة بعام 2017.

ونوهت الخبيرة إلى أن المجسمات المصنوعة من الشوكولاتة تتنافس بشكل متزايد مع بيض الشوكولاتة، كما أكدت أن مبيعات هذه المجسمات بلغت العام الماضي نحو 91 مليون قطعة بزيادة تجاوزت مليون قطعة مقارنة بعام 2017.

 وقالت "إبزن" إن أرنب عيد الفصح المصنوع من الشوكولاتة جاء على رأس هذه المجسمات إذ بلغت مبيعات هذا النوع وحده 75 مليون قطعة.

وقد بينت نتائج الدراسة أن المستهلكين الألمان مولعون بشراء الحلويات المختلفة في عيد الفصح ولا سيما الشوكولاته بأشكالها المختلفة مثل أرنب الفصح أو بيض الفضح. 

م.م / ع.أ.ج (د ب أ)

  • Ostern Symbolbild, Mädchen mit Osterkorb Foto: Fotolia.com

    تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    تقاليد دينية وثقافية ممتزجة

    عيد القيامة أو عيد الفصح أو أهم أعياد الديانة المسيحية ويحتفل به المسيحيون بذكرى صلب المسيح ومن ثم قيامته. الاحتفال بالعيد في ألمانيا امتزج بعادات شعبية وثقافية مختلفة بعضها لا يمت بصلة لجذور العيد الدينية.

  • Das Abendmahl von Leonardo da Vinci

    تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    خميس الأسرار

    ويحتفل به بذكرى العشاء الأخير والذي جمع السيد المسيح وتلاميذه للمرة الأخيرة قبل أن يتم اعتقاله وصلبه. في العشاء الأخير أخذ السيد المسيح رغيفًا من الخبز وباركه ثم أعطاه للتلاميذ اللذين أكلوا من صحن السيد المسيح نفسه. تطور هذا التقليد فيما بعد وليصبح تقديم القربان المقدس أحد ركائز الصلاة عند معظم الطوائف المسيحية وفيه يقدم رجل الدين قطعة صغيرة ورقيقة من الخبز للمؤمنين.

  • Karfreitagsprozession in Lohr am Main Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lby

    تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    جمعة الآلام

    يستذكر المسيحيون في يوم جمعة الآلام أو الجمعة العظيمة صلب السيد المسيح ومحاكمته ودفنه. في بعض مناطق ألمانيا تقام استعراضات في هذا اليوم للتذكير بهذه المناسبة. معظم المسيحيين المؤمنين في ألمانيا وخاصة الكاثوليك يصومون هذا اليوم، بمرور الوقت تحول صيام يوم الجمعة وعدم أكل اللحم تقليدا اجتماعيا ودينيا.

  • Ostereier als Hintergrund

    تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    بيض الفصح

    بيض الفصح هو الذي يتم عمله ضمن تقاليد الاحتفال بعيد الفصح ويزخرف ويلون بألوان براقة. حسب التقاليد الألمانية يخبأ البيض ويطلب من الأطفال العثور عليه صباح يوم الأحد. يرمز بيض الفصح إلى قيامة السيد المسيح من الأموات وبدأ العمل بهذا التقليد في القرون الوسطى حين حرمت الكنيسة أكل اللحم والبيض إثناء فترة الصيام، لذلك تم طبخ البيض وتزيينه لحفظه ومن ثم يتم إعطاءه كهدية بعد انتهاء فترة الصيام.

  • Ein Hase mit Ostereiern auf einer Wiese Foto: Patrick Pleul

    تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    أرنب الفصح

    من الناحية البيولوجية لا يمكن للأرانب حمل بيض الفصح وتقديمه في عيد الفصح، لكنها ومن الناحية الرمزية موجودة للإشارة بحلول عيد الفصح وحلول فصل الربيع ووقت خصوبة الأرض. استعملت في القرون السابقة رموز الديوك واللقالق أيضا لجلب البيض وللدلالة على قدوم عيد الفصح أما اليوم فقد احتكرت الأرانب البرية هذه المهمة الرمزية وأضافت في سلالها، بالإضافة إلى البيض الملون، كثير من الحلوى.

  • gebackenes Osterlamm (Kuchen) Foto: Thomas Geuking Portfolio

    تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    حمل الفصح

    ويعود هذا التقليد إلى تقاليد عيد الفصح اليهودي وذبح الحملان في هذا اليوم لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر. أما الحمل في المسيحية فيشير إلى عذاب السيد المسيح وآلامه. في الوقت الحاضر تعد كعكة على شكل حمل وتقدم في عيد الفصح.

  • Osterkerze Foto: AFP PHOTO

    تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    شمعة الفصح

    بدأ هذا التقليد أولا لإيقاد الضوء في الكنائس لإقامة الصلوات في ليلة عيد الفصح. يرمز ضوء الشمعة إلى عودة السيد المسيح إلى الحياة وانتصاره على الموت.و يتم إيقاد جميع شمعات الكنيسة إثناء الصلاة من خلال شمعة الفصح في إشارة إلى أن نور الإيمان سيستمر في العطاء.

  • Osterfeuer Foto: Bernd von Jutrczenka dpa/lni

    تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    نار الفصح

    هو تقليد ألماني قديم استخدم لدفع المعاناة والأرواح الشريرة عنهم وجلب الحظ السعيد لهم. في الوقت الحاضر يتم غالبا إيقاد نار الفصح في القرى الصغيرة في ألمانيا إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح.

  • Zwei Kirchenglocken nebeneinander im Glockenturm Foto: dpa

    تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    أجراس الكنائس

    في يوم الأحد تدق أجراس الكنائس إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح وإشارة إلى قيامة السيد المسيح من الأموات.

  • Oster-Demonstranten mit einem großenn Plakat gegen Atomraketen. Foto: dpa/lno

    تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    تظاهرات الفصح

    هذا التقليد بدأ حديثا في سنة 1960 في ألمانيا وكان يخرج فيه المتظاهرون احتجاجا ضد عمليات التسلح والحروب في العالم خلال أيام الحرب الباردة. في الوقت الحاضر يتظاهر الآلاف في مثل هذا اليوم من اجل السلام في العالم.

    الكاتب: غونتر بيركينستوك / زمن البدري


 

مختارات

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