في عيد الفصح .. الألمان أنفقوا 400 مليون يورو على الحلوى!

كشفت نتائج دراسة حديثة أن المستهلكين الألمان ينفقون مئات الملايين من اليورو على شراء حلوى عيد الفصح.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "نيلزن" لأبحاث السوق أن هؤلاء المستهلكين اشتروا العام الماضي فقط نحو 3،29 مليون كيلوجرام من حلوى عيد الفصح بتكلفة بلغت نحو 394 مليون يورو، أي نحو 93،4 يورو للفرد.

من جانبها، قالت ميشائيلا إبزن، خبيرة الحلوى بمؤسسة "نيلزن": "يحب الألمان حلوى عيد الفصح بشكل تقليدي"، مشيرة إلى أن بيض الشوكولاتة ما يزال هو أحب أنواع حلوى عيد الفصح، كما لفتت إلى أن مبيعات هذا النوع وصلت العام الماضي إلى نحو 92 مليون عبوة بتراجع طفيف مقارنة بعام 2017.

ونوهت الخبيرة إلى أن المجسمات المصنوعة من الشوكولاتة تتنافس بشكل متزايد مع بيض الشوكولاتة، كما أكدت أن مبيعات هذه المجسمات بلغت العام الماضي نحو 91 مليون قطعة بزيادة تجاوزت مليون قطعة مقارنة بعام 2017.

وقالت "إبزن" إن أرنب عيد الفصح المصنوع من الشوكولاتة جاء على رأس هذه المجسمات إذ بلغت مبيعات هذا النوع وحده 75 مليون قطعة.

وقد بينت نتائج الدراسة أن المستهلكين الألمان مولعون بشراء الحلويات المختلفة في عيد الفصح ولا سيما الشوكولاته بأشكالها المختلفة مثل أرنب الفصح أو بيض الفضح.

م.م / ع.أ.ج (د ب أ)