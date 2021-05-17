في ظهور باهت.. ألمانيا تتعادل وديا مع الدنمارك

واصل المنتخب الألماني عروضه الهزيلة في الفترة الأخيرة، وسقط في فخ التعادل 1 / 1 مع منتخب الدنمارك في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء (الثاني من حزيران/ يونيو 2021) في إطار استعداداتهما للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر المنتخب الألماني بالتسجيل عبر لاعبه فلوريان نيوهاوس في الدقيقة 48، لكن يوسف بولسن أدرك التعادل للمنتخب الدنماركي في الدقيقة 71.

وتواجد توماس مولر وماتس هوميلس في التشكيلة الأساسية لمنتخب ألمانيا في المباراة، بعدما عادا مجددا للفريق بعد فترة استبعاد استمرت لأكثر من عامين.

وظهر المنتخب الألماني بشكل باهت للغاية، كما جرت العادة في لقاءاته الأخيرة، ليثير قلق جماهيره قبل انطلاق اليورو، لاسيما في ظل الهواجس التي تشعر بها بعد الوداع المروع للفريق من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم التي أقيمت بروسيا عام 2018.

ويلعب منتخب ألمانيا، الذي يتقاسم الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بكأس الأمم الأوروبية مع نظيره الإسباني برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما، في المجموعة السادسة (الحديدية)، التي تضم منتخبات المجر والبرتغال وفرنسا.

ويبدأ منتخب ألمانيا مشواره في البطولة القارية، بمواجهة نظيره الفرنسي (بطل العالم) في 15 حزيران/يونيو المقبل.

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في المقابل، يتواجد منتخب الدنمارك، الذي توج باللقب عام 1992، في المجموعة الثانية بجانب منتخبات فنلندا وبلجيكا وروسيا، حيث يستهل مسيرته في المسابقة، بملاقاة المنتخب الفنلندي في 12 حزيران/يونيو القادم.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)