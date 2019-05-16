في ظل دعوة للإضراب العام في السودان ـ البرهان يتوجه للقاهرة

في أول زيارة لخارج البلاد بصفته رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، توجه الفريق أول عبدالفتاح برهان إلى العاصمة المصرية القاهرة ليلتقي فور وصوله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وتأتي زيارة البرهان إلى القاهرة قبل أيام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

كما تأتي وسط تفاقم الأزمة السياسية في السودان في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير التي تتصدر الاحتجاجات الشعبية، التي أسفرت عن الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير وتولي المجلس العسكري الانتقالي إدارة البلاد.

ولم تتوافر تفاصيل عما بحثه الزعيمان ولكن جماعات المعارضة والاحتجاج السودانية ستراقب الاجتماع عن كثب بعد أن حذرت مصر من التدخل في السياسات السودانية.

ويرفض السودانيين النموذج المصري في التغيير السياسي في البلاد، حيث كان السيسي نفسه وزيرا للدفاع في ظل حكم الرئيس المنتمي لإخوان المسلمين محمد مرسي، وتولى رئاسة مصر بعد انتخابات جرت أعقاب عزل الرئيس المنتخب مرسي استجابة لاحتجاجات شعبية انتهت بإحكام العسكر لقبضتهم على مقاليد البلاد.

ويريد المحتجون في السودان رئيساً مدنياً للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري. كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، في حين يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين. ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين.

من جانب آخر، قام نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو المعرف بـ "حميدتي" بزيارة للسعودية الخميس والجمعة التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وحسب المصادر الرسمية السودانية استهدفت الزيارة تقديم الشكر للمملكة على الدعم المالي الذي قدمته الرياض للخرطوم.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، د.ب.ا، رويترز)