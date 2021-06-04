 في ظل تعرضها لانتقادات.. فيسبوك تغير اسمها إلى ″ميتا″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.10.2021

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أخبار

في ظل تعرضها لانتقادات.. فيسبوك تغير اسمها إلى "ميتا"

سيبقى اسم الشبكة "فيسبوك" لكن الشركة الأم ستدعى "ميتا" لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، حسب رئيس المجموعة. واختيار الاسم الجديد يأتي في وقت تتعرض فيه أكبر شركة في العالم للتواصل الاجتماعي لانتقادات من مشرعين وجهات تنظيمية.

الاسم الجديد لمجموعة فيسبوك

يأتي تغيير الاسم في وقت تتعرض فيه أكبر شركة في العالم للتواصل الاجتماعي لانتقادات.

أعلن رئيس مجموعة فيسبوك مارك زوكربيرغ الخميس (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) تغيير اسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى "ميتا" لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، لكن اسم الشبكات المختلفة فيها سيبقى نفسه.

وستحافظ شبكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام وخدمة واتساب على أسمائها.

مختارات

وقال زوكربيرغ خلال مؤتمر للمطورين "تعلمنا كثيرا من المشاكل المتعلقة بمسائل مرتبطة بالتواصل الاجتماعي والعيش ضمن منصات مغلقة، وحان الوقت الآن للاستفادة من كل هذه العبر للمساهمة في بناء الفصل الجديد".

وأضاف "يشرفني أن أعلن أنه بدءا من اليوم سيكون اسم شركتنا ميتا. رسالتنا تبقى هي نفسها وهي جمع الناس، فيما تطبيقاتنا وعلاماتنا التجارية لن تتغير".

واختار مؤسس شبكة فيسبوك التي اتهمتها موظفة سابقة بأنها تغلب الربح المادي على سلامة المستخدمين، اسم "ميتا" الذي يعني باللغة اليونانية القديمة "ما بعد" ليظهر أن "ثمة أشياء إضافية ينبغي بناؤها".

Facebook-Konzern heißt jetzt Meta

ويأتي تغيير الاسم في وقت تكافح فيه أكبر شركة في العالم للتواصل الاجتماعي في مواجهة انتقادات من مشرعين وجهات تنظيمية بشأن قوتها السوقية وقراراتها الرقمية والرقابة على الانتهاكات على منصتها.

وتواجه فيسبوك أزمة جديدة بعدما سربت الموظفة السابقة فيها فرانسيس هوغن دراسات داخلية تظهر أن مسؤولين تنفيذيين في الشبكة كانوا على دراية بأن مواقع الشركة قد تؤذي بعض المستخدمين، ما عزز الدعوات في الولايات المتحدة إلى ضبط هذا القطاع.

ف.ي/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:42

موظفة فيسبوك السابقة هوغن تهاجم الموقع أمام البرلمان البريطاني

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