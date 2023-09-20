في ظل تحسن العلاقات.. أردوغان يلتقي نتنياهو في نيويورك

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسألة الأمن الإقليمي، خلال لقاء جمعهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفق ما نشرته قناة " اي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء (20 أيلول/ سبتمبر 2023) : "التقى نتنياهو بالرئيس التركي مساء أمس الثلاثاء، حيث بحث الجانبان عن فوائد العلاقات بين بلديهما".

وجاء في بيان إسرائيلي أن " نتنياهو وأردوغان ناقشا القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطبيع بين إسرائيل والسعودية".

كما أشار البيان، الذي نشره مكتب نتنياهو، إلى تحسن العلاقات بين البلدين، وقرر الطرفان "مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في التجارة والمسائل الاقتصادية والطاقة".

كما شكر نتنياهو أردوغان "على التعاون المثمر من قبل الأجهزة الأمنية في بلديهما، والذي أحبط النية الخبيثة للخلايا العدائية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في إسطنبول، وبالتالي إنقاذ الأرواح"، حسب البيان الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الجانبين "وجها دعوات متبادلة لزيارة إسرائيل وتركيا وتم الاتفاق على تنسيق الزيارات التي ستتم قريبا".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أردوغان مهتم بترتيب زيارة لإسرائيل قريبا، مستشهدا برغبته في إحياء الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية في 29 تشرين الأول/أكتوبر بالصلاة في المسجد الأقصى.

وجاء في بيان صادر عن أن الزعيمين، اللذين أجريا محادثات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفقا على تبادل الزيارات قريبا.

وانهارت العلاقات بين الحليفين السابقين بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية عشرة أتراك في غارة عام 2010 على سفينة لناشطين مؤيدين للفلسطينيين حاولت كسر حصار على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس المحظورة في الغرب.

وطردت أنقرة السفير الإسرائيلي، وهي خطوة تم التراجع عنها في 2016 لكنها تكررت بعد ذلك بعامين بسبب مقتل عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات عنيفة على حدود غزة. وطردت إسرائيل، التي اشتكت من استضافة أنقرة لقادة من حماس، السفير التركي في 2018.

وساعدت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا في مارس/ آذار 2022، والتي أعقبتها زيارتين من وزيري الخارجية، على تحسين العلاقات بعد أكثر من عقد من التوتر.

وقالت الرئاسة التركية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) حول اجتماعهما على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الزعيمين ناقشا موضوعات سياسية واقتصادية وإقليمية، بالإضافة إلى القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

وقالت الرئاسة إن أردوغان قال لنتنياهو إن البلدين يمكنهما التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وكذلك الأمن الإلكتروني..

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الذي شارك في الاجتماع "ناقش الاجتماع فرص التعاون في مجال الطاقة بشكل أساسي في مجالات مثل استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه والتجارة فيه".

وبدأت تركيا أيضا مسعى كبيرا في 2020 لإصلاح العلاقات دول بالمنطقة، إذ تبنت مبادرات تجاه مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.

ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز، د ب ا)