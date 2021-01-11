في ظل أجواء متوترة.. ترامب يواجه إجراء عزل للمرة الثانية

قبل أسبوع من انتهاء ولايته، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء (13 يناير/ كانون الثاني 2021) إجراء عزل ثانيا في مجلس النواب بتهمة تشجيع الهجوم على مبنى الكابيتول الذي أوقع خمسة قتلى وأثار صدمة كبرى في أميركا والعالم

وقبيل هذا التصويت التاريخي وقبل سبعة أيام من تنصيب جو بايدن رئيسا، وضعت العاصمة الفدرالية واشنطن تحت حماية أمنية مكثفة. فقد نُشرت صور معبرة تظهر عشرات من جنود الاحتياط وقد أمضوا الليل داخل مبنى الكونغرس، وكانوا ما زالوا نائمين على الأرض في الغرف والممرات لدى وصول أعضاء البرلمان.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في مجلس النواب على لائحة الاتهام بحق ترامب في وقت لاحق اليوم. كما أنه من غير المتوقع أن يواجه عرقلة لأن الديموقراطيين يشغلون غالبية في هذا المجلس. وسيؤدي ذلك إلى بدء إجراء عزل رسميا في حق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونغرس.

عشرات من جنود الاحتياط وقد أمضوا الليل داخل مبنى الكونغرس.

واتخذت المناقشات في مجلس النواب نبرة حادة، إذا أكدت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي أن "رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، هذه الثورة المسلحة"، في اشارة الى اقتحام مبنى الكابيتول، مضيفة "يجب أن يرحل. إنه يشكل خطرا مؤكدا وفوريا على الأمة التي نحب جميعا".

ووصفت النائبة الديموقراطية إلهان عمر دونالد ترامب بأنه "طاغية". في المقابل قالت النائبة الجمهورية نانسي ميْس إن على الكونغرس أن يطالب بمحاسبة الرئيس على أفعاله، لكن تنفيذ هذا الإجراء "على عجل" أمر غير مسؤول.

وقد حاول ترامب الذي تزداد عزلته يوما بعد يوم حتى داخل معسكره الجمهوري، التقليل من شأن الإجراء الذي يستهدفه معتبرا أنه مجرد مناورة من الديموقراطيين، وهو "استمرار لأكبر حملة مطاردة في التاريخ".

هل يتخلى الجمهوريون عن ترامب هذه المرة؟

وإذا كان إجراء العزل لم يحصل سوى على صوت جمهوري واحد عند طرحه على خلفية القضية الأوكرانية قبل أكثر من سنة ، فإن بعض أعضاء الحزب الجمهوري أعلنوا هذه المرة انهم سينضمون إلى تحرك الديموقراطيين.

كما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن "مصدر" قوله إن قيادات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي يبحثون احتمال بدء محاكمة ترامب في إطار مساءلته بعرض عزله في وقت قريب قد يكون بعد غد الجمعة إذا وجه مجلس النواب تهمة التحريض إليه. بيد أن مستشارا بارزا للجمهوريين في مجلس الشيوخ طلب عدم ذكر اسمه، شدد على أن القرار في هذا الصدد لم يُتخذ بعد.

كما ذكرت مصادر إعلامية أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل الذي يتمتّع بنفوذ كبير في الحزب، قال لمقربين منه إنه ينظر بقدر من الرضى لهذه المساءلة معتبرا أنها تستند إلى أسس وأنه قد يساعد الحزب الجمهوري على طي صفحة ترامب نهائيا. بيد أن ماكونيل لم يؤكد صحة هذه المعلومات حتى كتابة هذا الخبر.

ويشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أعلن رسميا رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب باعتباره غير أهل لتولي منصبه.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)