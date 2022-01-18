 في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية! | جميع المحتويات | DW | 29.03.2022

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رياضة

في صور.. هوس السعودية في استضافة فعاليات رياضية!

في الآونة الأخيرة تحولت السعودية إلى بلد منظم لتظاهرات دولية كبرى، سواء تعلق الأمر بكرة القدم أو بالغولف أو بسباقات "فورمولا وان" وغيرها. هذا التحول بات ينظر إليه كجزء من مخطط رؤية "2030" السعودية.

  • جائزة السعودية الكبرى

    أصبحت المملكة بالفعل معقلاً لرياضة المحركات في المنطقة، فإضافة إلى جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا وان"، تنظم المملكة المحافظة بطولة العالم «فورمولا إي» للسيارات الكهربائية و"رالي دكار" وغيرها من الفعاليات.

  • Spielszene zwischen FC Barcelona und Real Madrid im Halbfinale des spanischen Supercups im Januar 2022 in Riad

    كأس السوبر الإسباني

    بات على جماهير كأس السوبر الإسباني السفر إلى السعودية لتشجيع فرقهم. وهكذا كان الأمر في نسخة 2019 و2021 وسيمتد إلى غاية 2029 موعد انتهاء العقد المبرم مع "لا ليغا" (الدوري الإسباني).

  • Die Mannschaft von Lazio Rom bei der Siegerehrung mit Pokal nach der Supercoppa Italiana 2019 in Riad

    كأس السوبر الإيطالي

    "سوبر كوبا" بطولة أخرى فازت بتنظيمها السعودية في عام 2019. وفي الموسم الذي سبقه تنافست الأندية الإيطالية في إطار هذه البطولة على ملعب العاصمة القطرية الدوحة وقبل ذلك في شنغهاي الصينية.

  • Spielszene aus Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und Argentinien in Riad

    قمة الكبار

    منذ مدة طويلة يعرض منتخب السامبا المشاركة في المباريات الودية مقابل الحصول على أموال ضخمة. وفي عامي 2018 و2019 نجحت السعودية في تنظيم مبارتين جمعتا بين المنتخبين البرازيلي ونظيره الأرجنتيني.

  • Bei der Rallye Dakar 2020 fahren zwei Motoräder durchs Ziel

    رالي دكار

    بعد عشر سنوات في جنوب أمريكا، وبموجب عقد لخمس سنوات، انتقل في عام 2020 سباق "رالي الصحراء" أو ما يعرف بـ"رالي دكار" إلى السعودية، ما منح التظاهرة الرياضية استقرارا ماليا بعدما كانت مهددة بالتوقف.

  • Bei der Saudi Golf Championship hält eine verschleierte Frau am Rande des Golfkurses ein Schild mit der Aufschrift Quiet please

    رياضة الغولف

    بطولة السعودية الدولية للغولف باتت من أهم بطولات هذا النوع من الرياضة. ففي نسخة العام الماضي وصل العديد من اللاعبين البارزين إلى المملكة بمن فيهم حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة لعام 2020 "برايسون ديشامبو"، و"كيفن نا" الفائز خمس مرات ببطولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA) إلى جانب أسماء أوروبية بارزة.

  • Kampf zwischen den Wrestlerinnen Lacey Evans und Natalya Neidhart in Riad

    المصارعة

    منذ 2014 تنظم السعودية مسابقات المصارعة تحت لواء الاتحاد الدولي للمصارعة (Wrestling-Events )، في خطوة فجرت حينها جدلا كبيرا. ومنذ عام 2019 بامكان الجمهور السعودي متابعة المواجهات النسائية. كما يمكن للسيدات مشاهدة هذه المواجهات من مدرجات القاعة، لكنهن بحاجة إلى رفيق.

  • Magnus Carlsen bei der Blitzschach-WM 2017 in Riad

    بطولة الشطرنج

    بطولة الشطرنج كانت تظاهرة مهمة، فقد رافقها جدل كبير بعد منع رياضيين إسرائيليين وقطريين وإيرانيين من الحصول على تأشيرة الدخول، وفتاوى رجال الدين بـ "بطلان" التظاهرة، إلى جانب أن البطولة كشفت عن واقع حقوق المرأة في المملكة. عوامل جعلت التظاهرة مثالا حيّا لمتلازمة احتكاك الدين والتقاليد والأزمات الإقليمية مع الطموح الرياضي والرغبات السياسية في مملكة تشهد بوادر انفتاح اجتماعي بوتيرة متسارعة.

  • Fans von Newcastle United halten vor dem Stadion eine saudische Flagge hoch

    Newcastle United

    الهوس الرياضي لا يقتصر على الداخل السعودي فقط، بل إن نادي نيوكاسل الإنجليزي بات منذ خريف العام الماضي مملوكا من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل نحو 350 مليون جنيه استرليني. وينظر إلى هذا الصندوق على أنه منفصل على الدولة، بالرغم من أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو رئيسه. وردّاً على الانتقادات، شدد النادي بأن الصندوق السعودي لا يتدخل في إدارته.


  • جائزة السعودية الكبرى

    أصبحت المملكة بالفعل معقلاً لرياضة المحركات في المنطقة، فإضافة إلى جائزة السعودية الكبرى لـ "فورمولا وان"، تنظم المملكة المحافظة بطولة العالم «فورمولا إي» للسيارات الكهربائية و"رالي دكار" وغيرها من الفعاليات.

  • Spielszene zwischen FC Barcelona und Real Madrid im Halbfinale des spanischen Supercups im Januar 2022 in Riad

    كأس السوبر الإسباني

    بات على جماهير كأس السوبر الإسباني السفر إلى السعودية لتشجيع فرقهم. وهكذا كان الأمر في نسخة 2019 و2021 وسيمتد إلى غاية 2029 موعد انتهاء العقد المبرم مع "لا ليغا" (الدوري الإسباني).

  • Die Mannschaft von Lazio Rom bei der Siegerehrung mit Pokal nach der Supercoppa Italiana 2019 in Riad

    كأس السوبر الإيطالي

    "سوبر كوبا" بطولة أخرى فازت بتنظيمها السعودية في عام 2019. وفي الموسم الذي سبقه تنافست الأندية الإيطالية في إطار هذه البطولة على ملعب العاصمة القطرية الدوحة وقبل ذلك في شنغهاي الصينية.

  • Spielszene aus Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und Argentinien in Riad

    قمة الكبار

    منذ مدة طويلة يعرض منتخب السامبا المشاركة في المباريات الودية مقابل الحصول على أموال ضخمة. وفي عامي 2018 و2019 نجحت السعودية في تنظيم مبارتين جمعتا بين المنتخبين البرازيلي ونظيره الأرجنتيني.

  • Bei der Rallye Dakar 2020 fahren zwei Motoräder durchs Ziel

    رالي دكار

    بعد عشر سنوات في جنوب أمريكا، وبموجب عقد لخمس سنوات، انتقل في عام 2020 سباق "رالي الصحراء" أو ما يعرف بـ"رالي دكار" إلى السعودية، ما منح التظاهرة الرياضية استقرارا ماليا بعدما كانت مهددة بالتوقف.

  • Bei der Saudi Golf Championship hält eine verschleierte Frau am Rande des Golfkurses ein Schild mit der Aufschrift Quiet please

    رياضة الغولف

    بطولة السعودية الدولية للغولف باتت من أهم بطولات هذا النوع من الرياضة. ففي نسخة العام الماضي وصل العديد من اللاعبين البارزين إلى المملكة بمن فيهم حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة لعام 2020 "برايسون ديشامبو"، و"كيفن نا" الفائز خمس مرات ببطولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA) إلى جانب أسماء أوروبية بارزة.

  • Kampf zwischen den Wrestlerinnen Lacey Evans und Natalya Neidhart in Riad

    المصارعة

    منذ 2014 تنظم السعودية مسابقات المصارعة تحت لواء الاتحاد الدولي للمصارعة (Wrestling-Events )، في خطوة فجرت حينها جدلا كبيرا. ومنذ عام 2019 بامكان الجمهور السعودي متابعة المواجهات النسائية. كما يمكن للسيدات مشاهدة هذه المواجهات من مدرجات القاعة، لكنهن بحاجة إلى رفيق.

  • Magnus Carlsen bei der Blitzschach-WM 2017 in Riad

    بطولة الشطرنج

    بطولة الشطرنج كانت تظاهرة مهمة، فقد رافقها جدل كبير بعد منع رياضيين إسرائيليين وقطريين وإيرانيين من الحصول على تأشيرة الدخول، وفتاوى رجال الدين بـ "بطلان" التظاهرة، إلى جانب أن البطولة كشفت عن واقع حقوق المرأة في المملكة. عوامل جعلت التظاهرة مثالا حيّا لمتلازمة احتكاك الدين والتقاليد والأزمات الإقليمية مع الطموح الرياضي والرغبات السياسية في مملكة تشهد بوادر انفتاح اجتماعي بوتيرة متسارعة.

  • Fans von Newcastle United halten vor dem Stadion eine saudische Flagge hoch

    Newcastle United

    الهوس الرياضي لا يقتصر على الداخل السعودي فقط، بل إن نادي نيوكاسل الإنجليزي بات منذ خريف العام الماضي مملوكا من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل نحو 350 مليون جنيه استرليني. وينظر إلى هذا الصندوق على أنه منفصل على الدولة، بالرغم من أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو رئيسه. وردّاً على الانتقادات، شدد النادي بأن الصندوق السعودي لا يتدخل في إدارته.


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