في صور.. حيوانات تعود بعد انقراض

قرد كولوبوس الأحمر "بوفييه"

أدرج هذا القرد النادر على اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة باعتباره حيوانا مهددا بالانقراض. في عام 2015، شوهدت بعض أفراد من هذه القرود الحمراء في الكونغو رغم أنه كان في السابق يُعتقد أن هذا القرد قد انقرض. ويٌطلق على هذا الأمر "خطأ روميو" أي عندما يتم الإعلان عن انقراض نوع من الحيوانات بينما لا يزال على قيد الحياة.