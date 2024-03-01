توجد العديد من أنواع الحيوانات على جزر غالاباغوس حصرًا هناك، وبالتالي فهي نادرة للغاية ويتعرض وجودها في كثير من الأحيان للتهديد بسبب الأمراض أو الكائنات الحية التي تم نقلها إلى هناك. وعلى سبيل المثال يُعتبر طائر البطريق غالاباغوس أندر أنواع البطاريق في العالم - ويتمثل تهديده في درجة عالية. على الأقل وفقًا للتعدادات التي أُجريت في عام 2022، يبدو أن عدد الحيوانات وعدد الصغار يزداد مرة أخرى.