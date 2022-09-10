 في شنقيط الموريتانية.. كنوز ثمينة تحت رحمة المناخ وكثبان الصحراء | جميع المحتويات | DW | 24.04.2023

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ثقافة ومجتمع

في شنقيط الموريتانية.. كنوز ثمينة تحت رحمة المناخ وكثبان الصحراء

في شمال غرب موريتانيا تقع شنقيط، وهي موقع تجاري تاريخي وتضم إرث ثقافي عالمي مسجل في قائمة اليونيسكو. ويوجد في المدينة التي تقع وسط الصحراء عدد من المكتبات الخاصة التي تزخر بمخطوطات عربية ثمينة، لكنها مهددة بالاندثار.

  • Eine Person mit Handschuhen steht vor einem aufgeschlagenen alten Manuskript

    الورق وورق الصمغ أو الجلد

    المخطوطات القديمة تشمل مجالات الشعر والرياضيات وعلوم الشريعة الإسلامية والقرآن. وعلى غرار "كبسولة الزمن" هي تضم الثقافة والتطور في حقبتها. وغالبية المخطوطات هي من الورق أو ورق الرق، لكن بعض النصوص مكتوبة على جلد الغنم. والمداد يتكون من مزيج من الفحم والصمغ العربي.

  • Mauretanien, Chinguetti: Ein alter Mann sitzt auf dem Boden vor einem Regal voller Kartons mit Dokumenten, vor ihm liegen alte Schriften, in denen er blättert

    عائلات "تحتفظ بذاكرة العالم"

    عائلات محلية جمعت منذ أجيال الآلاف من المخطوطات. عائلة سيف الإسلام الأحمد محمود تملك واحدة من المكتبات الـ 13 في شنقيط. وخمس من تلك المكتبات مفتوحة أمام العموم؛ "نحن نحتفظ بذاكرة العالم التي مرت حينها من هذا الطريق"، كما قال أحمد محمود لوكالة الأنباء الفرنسية.

  • Abdullah Habbot holt eine Box mit Schriften aus einem Archivschrank

    مخطوطات من مسافرين وحجاج

    مكتبة أخرى تعود لملكية عائلة عبد الله حبوط. وقد جمعت نحو 1400 من المخطوطات عبر الأجيال، كما يقول. وبعضها خلال رحلة الحج إلى مكة أو مواقع أخرى. وبعضها حصل عليه أجداده من مسافرين توقفوا في المدينة وسط الصحراء.

  • Überblick über die mauretanische Stadt Chinguetti

    شنقيط مركز الدين والتجارة

    وأن تنشأ في المدينة بعض أهم مكتبات العصور الوسطى في غرب إفريقيا، فهذا له علاقة بموقع المدينة: ففي شنقيط كانت تلتقي أهم طرق التجارة التي تربط الشواطئ الغربية لإفريقيا مع مكة، مركز العالم الإسلامي. وعبر قرون من الزمن كان هنا موقع تجمع الحجاج إلى مكة من المغرب العربي.

  • Blick in eine Gasse in Chinguetti

    تراجع عدد السكان

    واليوم يعيش حوالي أربعة أو خمسة آلاف شخص في البيوت المكونة من الطين والحجر. وكان عدد سكان المدينة يفوق هذا العدد بأربع مرات في القرن الرابع عشر أثناء فترة ازدهار شنقيط. وتراجع عدد سكان المدينة زاد في حدته في السبعينات مع احتدام النزاع حول الصحراء الغربية مع المغرب.

  • Blick auf die versandete Abeir-Moschee in Chinguetti

    خطر يهدد المدينة والتراث

    واليوم تواجه الأرشيفات القديمة الخطر: فتغير المناخ يتسبب في الشتاء في فيضانات مفاجئة تهدد المباني والوثائق الموجدة فيها. وفي آن واحد تزحف الصحراء والمباني تغرق في الرمال ـ على غرار هذا المسجد.

  • Ahmed Mahmoud sitzt an einem Tisch in der Bibliothek seiner Familie in Chinguetti

    "كيف سيكون العالم بدون شعر؟"

    سيف الإسلام الأحمد محمود يخشى على المقتنيات التاريخية لعائلته: " إذا سقطت المكتبات فإن الذكريات القديمة ستمحى" ، ويضيف قائلا:" كيف سيكون العالم بدون شعر؟". إعداد: فيليب بول (م.م)


  • Eine Person mit Handschuhen steht vor einem aufgeschlagenen alten Manuskript

    الورق وورق الصمغ أو الجلد

    المخطوطات القديمة تشمل مجالات الشعر والرياضيات وعلوم الشريعة الإسلامية والقرآن. وعلى غرار "كبسولة الزمن" هي تضم الثقافة والتطور في حقبتها. وغالبية المخطوطات هي من الورق أو ورق الرق، لكن بعض النصوص مكتوبة على جلد الغنم. والمداد يتكون من مزيج من الفحم والصمغ العربي.

  • Mauretanien, Chinguetti: Ein alter Mann sitzt auf dem Boden vor einem Regal voller Kartons mit Dokumenten, vor ihm liegen alte Schriften, in denen er blättert

    عائلات "تحتفظ بذاكرة العالم"

    عائلات محلية جمعت منذ أجيال الآلاف من المخطوطات. عائلة سيف الإسلام الأحمد محمود تملك واحدة من المكتبات الـ 13 في شنقيط. وخمس من تلك المكتبات مفتوحة أمام العموم؛ "نحن نحتفظ بذاكرة العالم التي مرت حينها من هذا الطريق"، كما قال أحمد محمود لوكالة الأنباء الفرنسية.

  • Abdullah Habbot holt eine Box mit Schriften aus einem Archivschrank

    مخطوطات من مسافرين وحجاج

    مكتبة أخرى تعود لملكية عائلة عبد الله حبوط. وقد جمعت نحو 1400 من المخطوطات عبر الأجيال، كما يقول. وبعضها خلال رحلة الحج إلى مكة أو مواقع أخرى. وبعضها حصل عليه أجداده من مسافرين توقفوا في المدينة وسط الصحراء.

  • Überblick über die mauretanische Stadt Chinguetti

    شنقيط مركز الدين والتجارة

    وأن تنشأ في المدينة بعض أهم مكتبات العصور الوسطى في غرب إفريقيا، فهذا له علاقة بموقع المدينة: ففي شنقيط كانت تلتقي أهم طرق التجارة التي تربط الشواطئ الغربية لإفريقيا مع مكة، مركز العالم الإسلامي. وعبر قرون من الزمن كان هنا موقع تجمع الحجاج إلى مكة من المغرب العربي.

  • Blick in eine Gasse in Chinguetti

    تراجع عدد السكان

    واليوم يعيش حوالي أربعة أو خمسة آلاف شخص في البيوت المكونة من الطين والحجر. وكان عدد سكان المدينة يفوق هذا العدد بأربع مرات في القرن الرابع عشر أثناء فترة ازدهار شنقيط. وتراجع عدد سكان المدينة زاد في حدته في السبعينات مع احتدام النزاع حول الصحراء الغربية مع المغرب.

  • Blick auf die versandete Abeir-Moschee in Chinguetti

    خطر يهدد المدينة والتراث

    واليوم تواجه الأرشيفات القديمة الخطر: فتغير المناخ يتسبب في الشتاء في فيضانات مفاجئة تهدد المباني والوثائق الموجدة فيها. وفي آن واحد تزحف الصحراء والمباني تغرق في الرمال ـ على غرار هذا المسجد.

  • Ahmed Mahmoud sitzt an einem Tisch in der Bibliothek seiner Familie in Chinguetti

    "كيف سيكون العالم بدون شعر؟"

    سيف الإسلام الأحمد محمود يخشى على المقتنيات التاريخية لعائلته: " إذا سقطت المكتبات فإن الذكريات القديمة ستمحى" ، ويضيف قائلا:" كيف سيكون العالم بدون شعر؟". إعداد: فيليب بول (م.م)


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