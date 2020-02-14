في سلوفاكيا.. بنك لمقتنيات العشاق وقصص الحب الخالدة

في سلوفاكيا يوجد بنك للحب، يكسو قبوه 2900 بيت من قصيدة رومانسية، وتحوي خزائنه مقتنيات عزيزة مثل خواتم الزواج ورسائل الحرب العالمية الثانية وتذاكر أول فيلم شاهده المحبان معاً.

المعرض مقام في قبو بمدينة بانسكا شتياونتسا مستلهم من قصيدة (مارينا) التي ترجع لعام 1846 وتخلد ذكرى فتاة أجبرها أبواها على الزواج من رجل غير ذلك الطالب والشاعر الفقير أندريه سلادكوفيتش.

وقالت إليشكا جاليسوفا التي كانت تزور البنك "أعتقد أن القصة تكون عظيمة عندما يدوم الحب للأبد بغض النظر عن أية عقبات".

ولم تقرر إليشكا بعد ما الذي ستودعه في البنك مع صديقها ماتوش رنزي ليكون شاهدا على حبهما الأبدي.