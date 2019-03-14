في سابقة تاريخية.. الكونغرس يوبخ ترامب على خلفية حرب اليمن

وافق الكونغرس الأميركي الخميس (الرابع من نيسان/ أبريل 2019) على قرار ينص على إنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. ويشكل هذا القرار، الذي أقره الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، صفعة جديدة للرئيس دونالد ترامب.

ويمثّل هذا التصويت سابقة تاريخية في الولايات المتّحدة كونها المرّة الأولى التي يحدّ فيها الكونغرس صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بالحروب في الخارج، خصوصاً أن حزب الرئيس يهمين على مجلس الشيوخ. ويرى المراقبون أنه من المرجح أن يلجأ الرئيس ترامب إلى الفيتو لتخطّي هذا القرار.

وأقر مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، القرار بغالبية 274 صوتاً مقابل 175. كما كان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، سبق أن وافق على النص.

وقال مهندس القرار، السناتور المرشّح للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي إلى السباق الرئاسي، بيرني ساندرز: "اتّخذنا اليوم موقفاً واضحاً ضدّ الحرب والمجاعة ولمنح الكونغرس سلطات الحرب، وذلك من خلال تصويتنا على إنهاء اشتراكنا في الحرب في اليمن".

بدوره قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إليوت إنغل، أمام المجلس "سيتعيّن على الرئيس مواجهة حقيقة أنّ الكونغرس لم يعد يتجاهل التزاماته الدستورية في ما يتعلّق بالسياسة الخارجية". وانضمّ ما لا يقلّ عن 15 نائباً جمهورياً إلى زملائهم الديموقراطيين في التصويت على القرار وتحدّي ترامب.

أ.ح/خ.س (أ ف ب، رويترز)