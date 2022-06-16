في زيارة غير مسبوقة.. شولتس يتعهد بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمنح أوكرانيا مزيدا من شحنات الأسلحة، لكنه لم يعط تعهدات جديدة محددة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني وقادة فرنسا وإيطاليا ورومانيا في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس (16 يونيو/ حزيران 2022)، قال شولتس في أعقاب محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "ندعم أوكرانيا بتوريد الأسلحة وسنواصل فعل ذلك طالما احتاجت أوكرانيا إلى دعمنا".

يشار إلى أن شولتس زار كييف اليوم رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والرئيس الروماني كلاوس لوهانيس.

وأكد شولتس: "في الوقت الحالي، نقوم بتدريب الجيش الأوكراني على أحدث الأسلحة، على مدفع هاوتزر 2000 ودبابة غيبارد/الفهد/ المضادة للطائرات". وتعهد المستشار بالإضافة إلى ذلك بتوريد نظام الدفاع الجوي الحديث ايريس-تي " الذي يمكنه أن يحمي مدينة كبيرة للغاية من الغارات الجوية" كما وعد بتوريد الرادار الخاص كوبرا.

وأشار المستشار الألماني إلى أن المحادثات الثلاثية التي أجرتها ألمانيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا أسفرت عن نتيجة مفادها أن أوكرانيا ستحصل على راجمات صواريخ متعددة "وألمانيا تدعم أوكرانيا بشكل كبير".

وأضاف شولتس أن المحادثات دارت حول "ما هو ضروري الآن في هذا الصراع العسكري" وتعلقت أيضا بإمكانية " تنظيم الدفاع على مسافات أطول، وهذا بالضبط ما يرتبط بكل هذه الأسلحة، والتي تمثل الأشياء المطلوبة الآن".

دعم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

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وفي الموضوع الثاني الذي طغى على الزيارة، قال شولتس إنه يأمل في "قرار إيجابي" من الاتحاد الأوروبي بشأن منح أوكرانيا ومولدافيا وضع البلد المرشح لعضوية التكتّل. الأمر الذي أيده فيه قادة فرنسا وإيطاليا ورومانيا.

وأكد المستشار الألماني خلال المؤتمر الصحافي المشترك أن "أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية"، مشيرا إلى أنه سيكون من المهم "القيام بكل ما هو ضروري" من أجل "تأمين إجماع" داخل الاتحاد الأوروبي لمنحها وضع المرشح للعضوية. لكن شولتس ذكّر بأن "عضوية الاتحاد الأوروبي تخضع لقواعد واضحة يجب أن يحترمها الجميع".

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المؤتمر الصحافي المشترك في كييف مع شولتس وماكرون ودراغي ويوهانيس إن أوكرانيا "مستعدة" للعمل لتصبح "دولة كاملة العضوية" في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي بعد اجتماعه مع القادة الثلاث "لقد استحق الأوكرانيون السير على هذا الطريق والحصول على وضع المرشح" للعضوية.

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يشار إلى أن على الاتحاد الأوروبي أن يقرر الأسبوع المقبل ما إذا كان سيمنح أوكرانيا أم لا وضع الدولة المرشحة الانضمام، وهي خطوة أولى في عملية تفاوض قد تستمر لسنوات. ومن المقرر أن تعلن المفوضية توصيتها الجمعة.

وذكر زيلينسكي ان منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "يمكن أن يعزز الحرية في أوروبا بطريقة تاريخية".

ويشار إلى أن شولتس وماكرون ودراغي ويوهانيس قاموا الخميس بزيارة "دعم" غير مسبوقة إلى كييف، فيما يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يقرر خلال قمته الأسبوع المقبل ما إذا كان سيمنح أوكرانيا وضع المرشح الرسمي لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)