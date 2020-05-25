 في زمن كورونا ـ خدمات جنسية مع الحفاظ على قواعد التباعد! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 26.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

في زمن كورونا ـ خدمات جنسية مع الحفاظ على قواعد التباعد!

يسعى العاملون في "صناعة الجنس" إلى تقديم خدمات جنسية حتى في الأوقات الصعبة، لأنّ هذه هي مهنتهم ومصدر رزقهم، لكن في زمن كورونا يجب أن يتم كل ذلك مع الحفاظ على قيود التباعد الاجتماعي، فكيف يمكن ذلك عن بعد؟

واجهات محلات تجارة الجنس في المانيا في اوج جائحة كورونا 2020

يفكر القائمون على تجارة الجنس في تقديم عروض تعرٍ لزبائنهم مع الحفاظ على التباعد

الغرف الحمراء يعمها الحزن والسكون في عصر كورونا، فالتلامس بل وحتى التنفس المتقارب سبب أكيد للعدوى بفيروس كورونا، فيما تقوم "صناعة الجنس" على التلامس المباشر بين طرفي العملية الجنسية، فما السبيل إلى الخروج من هذا الاشكال؟ يقول بيتر باومغارتنر، الذي يدير "بيت لذة" معروف في منطقة لاندشوت إن صناعة الجنس ستكون آخر المصالح التي يشملها تخفيف قيود الحظر. لكن باومغارتنر وجد حلاً قد يكون ناجحاً بالنسبة له ولزبائنه للخروج من مأزق منع التلامس. فعلى طريقة مطاعم الأكل السريع يقدم "بيت اللذة" عروض تعري (ستربتيز) للزبائن وهم في سياراتهم، دون الاقتراب من مقدمة العرض، ويسعى باومغارتنر إلى أن يقدم هذه الخدمة عبر أوروبا في عطل نهاية الأسبوع، حيث يتكاثر الزبائن.

مختارات

في إطار ما تسميه السلطات الاندونيسية مكافحة "الرذيلة" في أكبر بلد إسلامي بدأت الجهات المختصة بتدمير مئات المباني في أكبر حي لبيع الهوى في العاصمة جاكرتا، يأتي ذلك وسط استياء عام من قبل العاملين في هذه "المهنة". (29.02.2016)

لم تسلم أقدم مهمنة في التاريخ من تبعات انتشار جائحة كورونا، إذ توقف حوالي مليون عامل وعاملة في مجال الجنس في الولايات المتحدة عن العمل منذ الشهر الماضي مع وصول الفيروس إلى البلاد وضربه كل القطاعات الحيوية. (13.04.2020)

إنه مشروع واعد يسعى لإنقاذ صناعة وتجارة الجنس التي يعيش على مداخيلها ألوف الناس عبر العالم، وقد اثارت الفكرة اهتماماً واسعا في وسائل الاعلام حسب تقرير ظهر في صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية.

وسيكون بوسع الزبائن أن يمروا بسياراتهم في خيمة ليلتي الجمعة والسبت، وعلى جانبي ممر السير داخل الخيمة ستقدم لهم عروض ستربتيز ورقص على العمود، مؤديات تلك العروض على أنغام تنبعث من مكبرات صوت، وسيحافظن على مسافة أمان تفصلهن عن سيارات الزبائن حتى إذا فتحوا نوافذ سياراتهم.

وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الألماني للخدمات الجنسية إلى إلغاء القيود المفروضة على قطاع "تجارة الجنس" في إطار احتواء فيروس كورونا المستجد. وقال الاتحاد في رسالة مفتوحة أُرسلت إلى 16 نائباً في البرلمان الألماني- طالبوا مؤخراً بحظر عام لتجارة الجنس- إن إغلاق بيوت اللذة وحظر هذا النشاط لم يعد مبرراً. وجاء في الخطاب أنه في ضوء انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا يتعين أن يكون قطاع بيع الهوى قادراً هو الآخر على "أن يولد دخلاً من جديد ويقدم للعملاء خدمة جيدة وإنسانية ومستقرة وذات أهمية وجودية لهم خاصة في زمن كورونا"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب بيانات الاتحاد، تم وضع خطة مفصلة لضمان السلامة الصحية خلال ممارسة تجارة وصناعة الجنس وتقديمها (أي الخطة) للسياسيين. كما أوضح الاتحاد أن العاملين في مجال الجنس لديهم اهتمام خاص بالنظافة وصحتهم، "لأن هذا هو رأس مالهم". 

م.م/ و.ب (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 05:31

حي تجارة الجنس في هولندا - انزعاج السكان من السياح

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

جوليا ـ بائعة هوى سابقة  

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار