في زمن كورونا.. عجوز أمريكية تحصل على البيرة بطريقة مبتكرة

القصة تدور حول عجوز أمريكية واجهت مشكلة كبيرة أثناء تواجدها في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد. أوليف فيرونيسي البالغة من العمر (93 عاماً) من ولاية بنسلفانيا لم يتوفر لديها ما يكفيها من البيرة، ما دفعها إلى طلب المساعدة، حسب موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار.



وللفت انتباه المارة وقفت العجوز الأمريكية على نافذتها، وهي تحمل آخر بيرة لها على ما يبدو وهي مبتسمة. وكتبت على لافتة تحملها: "أحتاج للمزيد من البيرة".





هذه الفرصة لم تفوتها الشركة المصنعة للبيرة المفضلة للعجوز أوليف، فتفاعلت بسرعة وقامت بإرسال كمية لا بأس بها من صناديق البيرة لمساعدة العجوز وإخراجها من مأزقها، كما نقلت صحيفة "بيلد". وعلقت شركة البيرة عبر تغريدة: "حضرنا إلى عين المكان وشاهدنا الوضع وسلمنا الصناديق لصديقة محتاجة. بصحتك يا أوليف".



ع.ا.ع / م.ع.ح