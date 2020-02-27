في زمن كورونا- سرقة كمامات ومعقمات من مستشفيات ألمانيا

رصدت مستشفيات ألمانية "اختفاء" زجاجات سوائل التعقيم المتاحة للجميع عادة عند مدخل المستشفى وفي غرف المرضى.

وقال متحدث باسم ثلاث مستشفيات في دوسبورغ، إن الارتباط بين هذه الوقائع وبين فيروس كورونا واضح للغاية خاصة مع نقص سوائل التعقيم في الصيدليات والمتاجر. ووفقا لصحيفة "راينشه بوست" فإن مئات زجاجات سوائل التعقيم اختفت من المستشفيات في دوسبورغ.

مشاهدة الفيديو 01:59 شارك هل تحمي الكمامات الطبية فعلاً من الإصابة بفيروس كورونا؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3YYcW هل تحمي الكمامات الطبية فعلاً من الإصابة بفيروس كورونا؟

مستشفى آخر في ولاية سكسونيا السفلى سجل واقعة "سرقة غير معتادة"، تتعلق بـ 1200 من الكمامات الطبية التي سرقت من مخزن المستشفى. وقال متحدث باسم الشرطة، إن عملية جرد في المستشفى، كشفت عن اختفاء 20 من صناديق الكمامات وتم فتح محضر بالواقعة. يذكر أن سعر الكمامة المخصصة لأطقم العمليات، لا يتجاوز عادة عدة سنتات، لكنها صارت شحيحة للغاية الآن مع زيادة الخوف من فيروس كورونا. ووفقا للشرطة فإن الكمامات اختفت من المخزن القريب من غرفة العمليات، والذي لا يسمح إلا للعاملين في المستشفى فقط بدخوله.

ا.ف/