في رسالة لمجلس الأمن.. قطر تجدد دعوتها لإنهاء "الحصار"

جددت قطر الدعوة إلى إنهاء ما وصفته بـ "الحصار الجائر وغير القانوني المفروض عليها" مؤكدة على ما وصفتها بـ"خيبة الحسابات" التي عولت عليها الدول العربية الأربع التي فرضت مقاطعة عليها، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)على حسابها على "تويتر" اليوم السبت (25 نيسان/أبريل 2020) أن ذلك جاء في بيان وجهته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني خطياً إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الشيخة علياء في رسالتها أن ما وصفتها بـ"الأزمة التي اختلقتها دول الحصار" مع دولة قطر هي "من الأزمات التي زادت من تعقيد الوضع في المنطقة، وألقت بظلالها السلبية على أمنها واستقرارها"، مضيفة "منذ ذلك الحين تتكشف النوايا السيئة وراء الحملة التحريضية والتضليلية ضد دولة قطر"، حسب تعبيرها.

وشددت على أن إنهاء ما وصفته بـ"الحصار غير القانوني والجائر" على دولة قطر "أصبح أكثر إلحاحاً، وإنهاء إغلاق دول الحصار لمجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي وأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران الدولي".

وجددت استعداد دولة قطر لـ"تسوية الأزمة سلمياً عبر الحوار البناء غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول"، مؤكدة تقدير قطر للجهود المخلصة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الوقت الذي استمر فيه الطرف الآخر برفض الحوار، بحسب قولها.

وتصف قطر مقاطعة أربع دول عربية لها، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر، لاتهامها بدعم الإرهاب بأنه "حصار" بينما تنفي الدوحة هذه الاتهامات.



خ.س/أ.ح (د ب أ)

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية" تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية" وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية" إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر وقف تجنيس مواطني تلك الدول إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر الانحياز للدول الخليجية والعربية حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر الموافقة على جميع المطالب كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر دفع تعويضات تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)





