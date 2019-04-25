 في ذكرى ″يوم الإنزال″.. ميركل وترامب يناقشان الوضع في ليبيا | أخبار | DW | 05.06.2019

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أخبار

في ذكرى "يوم الإنزال".. ميركل وترامب يناقشان الوضع في ليبيا

شهدت الاحتفالات بذكرى "يوم الإنزال"، الذي غيّر مسار الحرب العالمية الثانية لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة أنغيلا ميركل. وتركزت محادثات الزعيمين على الوضع في ليبيا، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

Großbritannien D-Day-Gedenkveranstaltung in Portsmouth (Reuters/C. Barria)

التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (الخامس من حزيران/ يونيو 2019) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدينة بورتسموث البريطانية على هامش الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لـ"يوم الإنزال"، الذي غير مسار الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

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وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب بحث مع أنغيلا ميركل الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا خلال اجتماعهما اليوم في بريطانيا. ساندرز لم تكشف المزيد عما دار في اللقاء واكتفت بالقول إن الزعيمين "اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات خلال قمة العشرين". وتعقد قمة العشرين في اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وشارك في اللقاء أيضاً كل من جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب، وميك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض.

وبالإضافة إلى ميركل وترامب، فقد شارك كل من الملكة إليزابيث الثانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وولي العهد الأمير تشارلز في الاحتفالات.

ويشهد الزعماء عروضاً عسكرية للسفن والطائرات الحربية، ، بمناسبة ذكرى الهجوم على غرب فرنسا الذي كان محتلا من جانب ألمانيا بأكثر من 150 ألف جندي بريطاني وأمريكي وفرنسي وغيرهم من قوات الحلفاء. كما يلتقي القادة بنحو 300 من المحاربين القدامى الذين شاركوا في عملية الإنزال، الذين يعتزمون الانضمام إلى احتفالات غداً الخميس في نورماندي بفرنسا.


م.ع.ح/أ.ح (د ب أ – رويترز)

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