 في ذكرى ميلادها السبعين... هل شاخت اتفاقية جنيف للاجئين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.07.2021

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سياسة واقتصاد

في ذكرى ميلادها السبعين... هل شاخت اتفاقية جنيف للاجئين؟

يصادف اليوم الذكرى السبعين لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. ما هي حيثيات وأسباب رؤيتها النور؟ وهل ما تزال صالحة اليوم أم أن الزمن تقادم بها وتحتاج دماء جديدة في وجه محاولات الالتفاف عليها وإفراغها من محتواها؟

بعد سبعين عاماً على اتفاقية جنيف للاجئين يموت الكثيرون غرقاً في رحلة اللجوء

بعد سبعين عاماً على اتفاقية جنيف للاجئين يموت الكثيرون غرقاً في رحلة اللجوء

كان إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين قبل سبعين عاماً نقلة نوعية في تاريخ البشرية، إذ أنها وفرت الحماية والأمان والعيش الكريم لعشرات الملايين من الملاحقين والمضطهدين وكفلت حقوقهم. غير أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، علق على الاتفاقية في ذكراها بملاحظة مريرة: "للأسف، لا تزال المفوضية بحاجة إلى حثّ الدول على الالتزام بالمبادئ المتفق عليها".

للأوروبيين "فقط"‍!

جرى إقرار اتفاقية جنيف للاجئين في مؤتمر خاص للأمم المتحدة في 28 تموز/يوليو 1951 في جنيف ودخلت حيز التنفيذ في 22 نيسان/أبريل 1954.

مختارات

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رغم دعوات الأمم المتحدة ومخاوف الاتحاد الأوروبي، الدنمارك تمضي في سياستها المعادية للهجرة بإقرار قانون مثير للجدل اعتبرته المفوضية السامية للاجئين "سباقا نحو الهاوية".

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعلى موقعها الإلكتروني أرجعت إرهاصات ولادة الاتفاقية إلى تاريخ أبعد من عام 1951: "بدأت عملية وضع مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية التي تستهدف حماية اللاجئين في الشطر الأول من القرن العشرين في ظل عصبة الأمم، وهي الهيئة الدولية التي سبقت الأمم المتحدة".

وحسب المفوضية فقد كانت الاتفاقية مقصورة في البداية على توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين داخل القارة الأوروبية بعد ما نتج عن الحرب العالمية الثانية من نازحين ومطرودين، وتحديداً ضحايا عمليات الاضطهاد التي حصلت قبل الأول من كانون الثاني/يناير 1951. بيد أن بروتوكول عام 1967 وسع نطاق الولاية المنوطة بالاتفاقية خارج حدود القارة الأوروبية.

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حقوق وواجبات

"الاتفاقية راقية وغير مسبوقة، إذ أنها ثبتت قيم إنسانية وحقوقية غاية في النبل"، يقول كريم الواسطي، المدافع عن حقوق اللاجئين من خلال عمله في مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى، في تصريح لـ"مهاجر نيوز".

نظمت اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951 النقاط الرئيسية للعلاقة بين الباحثين عن الحماية والدول المستقبلة والمستضيفة لهم. ونصت الاتفاقية على حق اللاجئ في الحصول على وثائق رسمية ومساعدة من الدوائر الحكومية وحق التقاضي أمام المحاكم، دون أن يؤثر طريقة تعامل بلد اللاجئ الأصلي مع اللاجئين إليه. كما كفلت الاتفاقية حق اللاجئ في التملك والتعليم والعمل وحرية الدين والمعتقد. وفي المقابل فرضت الاتفاقية على اللاجئ الالتزام بقوانين البلد المضيف.

نصت الاتفاقية على الأسباب الموجبة لقبول منح حق اللجوء: الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة أو المعتقدات السياسية.

اليوم يرى البعض أن تلك الأسباب "محدودة" وتعريف اللاجئ لا يزال "ضيقاً"٬ إذ أنه لا يتم اعتبار كل من فرّ من العنف أو الحرب لاجئاً حسب المعنى الوارد في الاتفاقية، وبالتأكيد لا يشمل الباحثين عن الحماية من الكوارث الطبيعية وعواقب التغير المناخي وغيرهم على سبيل المثال.

فيما يخص "توسيع" تعريف اللاجئ وأسباب اللجوء يعتقد كريم الواسطي، الخبير بشؤون اللاجئين: "يمكن اللجوء لإمكانيات واتفاقيات أخرى كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما يحفظ كرامة طالبي اللجوء كالذين يتعرضون لخطر المجاعة الناتجة عن الكوارث الطبيعية".

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الديكتاتورية وهجرة الأدمغة

لا آليات ملزمة

العام الماضي وعلى الرغم من جائحة كورونا، بلغ عدد الذين فروا من الحروب وحملات الاضطهاد والممارسات في العالم 82,4 مليون شخص وهو رقم قياسي أكبر بمرتين مما كان عليه قبل عشر سنوات، حسب التقرير السنوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي صدر مؤخراً. وقالت المفوضية التابعة للأمم المتحدة إن واحدا بالمئة من البشرية يعاني النزوح فيما "عدد المقتلعين من جذورهم" أكبر بمرتين مما كان عليه قبل عشر سنوات عندما كان العدد الإجمالي يصل إلى 40 مليونا.

وقال ين يغيلاند رئيس المجلس النروجي للاجئين إن "هذه الأرقام العالمية للنازحين تشكل فشلاً مدوياً للإنسانية"، مشيراً إلى أن "عدد الذين أجبروا على النزوح أكبر مما كان عليه في أي وقت خلال الحرب العالمية الثانية". واضاف "على الرغم من هذه الإحصاءات المذهلة، لم يتمكن قادة العالم من حل أكبر قضية ملحة في جيلنا".

اليوم هناك 146 دولة مصدقة على اتفاقية جنيف لعام 1951 و147 دولة على البروتوكول الإضافي لعام 1967، من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

على الرغم من أن الاتفاقية تنص على أنها "ملزمة من الناحية القانونية"، بيد أنه ليس هناك أي هيئة دولية تلزم الدول المخالفة للاتفاقية أو تتخذ عقوبات بحقها. للمفوضية السامية حق المراقبة، وليس بوسعها سوى حث الدول على الالتزام والشجب والتنديد.

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ألمانيا: اللاجئون السوريون يساعدون ضحايا الفيضانات

محاولات "التفافية"

أشار تقرير المفوضية السامية السابق ذكره إلى أنه في خضم الجائحة في 2020 أقفلت أكثر من 160 دولة حدودها ولم تعتمد 99 منها أي استثناء للأشخاص الساعين إلى حماية.

وتراجعت إعادة توطين اللاجئين بشكل كبير أيضاً. فشمل هذا الإجراء العام الماضي 34,400 لاجئ وهو أدنى مستوى منذ 20 عاماً بسبب العدد القليل من الأماكن المخصصة لذلك وجائحة كوفيد-19 بحسب المفوضية.

وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أنه "للتوصل إلى حلول يجب أن يضع قادة العالم والنافذون فيه خلافاتهم جانباً وينهوا النهج السياسي الأناني ليركزوا على تجنب وقوع نزاعات وتسويتها فضلاً عن احترام حقوق الانسان".

يعود كريم الواسطي ويشدد في حديثه لـ"مهاجر نيوز" على ضرورة "صيانة الاتفاقية والوقوف ضد محاولات المس بها وتفكيكها بإجراءات على أرض الواقع". ويتابع بالقول: "للأسف هذا لا يحدث فقط في الدول الاستبدادية، بل في القارة الأوروبية مهد الاتفاقية". ويضرب الواسطي أمثلة بالاتفاقية التركية-الأوروبية ومحاولات الصد ومنع طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا باستخدام قوات "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي واستغلال جائحة كورونا. ويحذر الواسطي من اتفاقية مماثلة للاتفاقية التركية-الأوروبية مع بيلاروسيا، وخاصة بعد الزيادة الكبيرة في تدفق طالبي اللجوء من بيلاروسيا إلى ليتوانيا، التي يرها مراقبون محاولة من بيلاروسيا للضغط على الاتحاد الأوروبي.

يرى كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى، في كل ما سبق محاولات لتفكيك الاتفاقية والالتفاف عليها وإفراغها من محتواها.

خالد سلامة - مهاجر نيوز

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

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  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع