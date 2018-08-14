 في ذكرى فض اعتصام رابعة.. تنديد بـ ″الإفلات من العقاب″ | أخبار | DW | 14.08.2018

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أخبار

في ذكرى فض اعتصام رابعة.. تنديد بـ "الإفلات من العقاب"

توافق اليوم الذكرى الخامسة لفض اعتصام لأنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة. وعشية ذكرى فض الاعتصام نددت منظمات حقوقية بما وصفته بـ"عدم إنصاف الضحايا" و"استمرار الإفلات من العقاب".

Kairo Opfer der Erstürmung der Protestlager Archivbild 2013 (Mosaab El-Shamy/AFP/Getty Images)

ندّدت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بحالة "الإفلات من العقاب"، التي تنعم بها قوات الأمن المصرية بعد مرور خمس سنوات على فضّها اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة في "مجزرة" سقط فيها مئات القتلى.

وكانت قوات الأمن المصرية قامت في 14 آب/ أغسطس 2013 بفضّ بالقوة لاعتصام نفذته جماعة الإخوان المسلمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة احتجاجاً على عزل الجيش للرئيس محمد مرسي. وأعقب فض الاعتصام أعمال عنف دامية بين متظاهرين وقوات الأمن استمرت لأشهر قتل فيها المئات.

مختارات

شكلت أحداث رابعة العدوية قبل عامين مفترق طرق بالنسبة لكثير من الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم. لكن الأهم أن أفلاما صُورت خلال فض الاعتصام دمويا شكلت مادة دسمة للجماعات الإرهابية لتجنيد الشباب من الساخطين على السلطة. (14.08.2015)

ألقت لجنة تقصي حقائق مصرية باللوم الأكبر على محتجين في سقوط ضحايا أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، لكنها انتقدت بشكل أخف قوات الأمن. فيما استؤنفت الأربعاء محاكمة صحفيي الجزيرة الذين اشتكي بعضهم من سوء المعاملة. (05.03.2014)

وأعلنت "هيومن رايتس ووتش"، ومقرّها في الولايات المتحدة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عشية ذكرى فض الاعتصام أن قوات الأمن "قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة" في "أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث".

ومن ذلك الوقت "أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات"، بحسب البيان. وقالت ساره ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش "بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كفّ يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم". وتابعت إن "ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق".

بدورها قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشونال" في بيان إنه بعد خمس سنوات على مجزرة رابعة، يستمر الإفلات من العقاب في إذكاء أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان". ونقل البيان عن ناجية بونعيم مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا قولها إن "مجزرة رابعة شكّلت نقطة تحوّل مرعبة لحقوق الإنسان".

وأضافت إنه "في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات الأمن المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، على نطاق لم يسبق له مثيل".

وحمّل مسؤولون مصريون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال عملية فضّه في 2013، وأشاروا إلى وجود مسلحين كانوا مشاركين فيه ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2013 حظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وصنفتها منظمة إرهابية.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، ك ن د)

  • Mursi-Unterstützer im Protestcamp (Foto: AP)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    من أجل عودة مرسي

    بعد عزل الرئيس مرسي خرج أنصاره للشوارع للتظاهر ضد من تولوا السلطة في مصر، وذلك للمطالبة بعودته إلى منصبه. أغلب المتظاهرين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية أخرى، تطمح إلى تأسيس دولة إسلامية. الاحتجاج اتخذ شكل اعتصام في الخيم.

  • Mursi-Anhänger im Protestcamp (Foto: AP)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    أجواء حرب

    المواجهات التي شهدتها شوارع مصر بين الجيش ومؤيدي مرسي حصدت مئات من الأرواح. في الاعتصام الذي يشهده ميدان رابعة العدوية، نُصبت أكياس من الرمل كجدار للحماية في حال قيام الجيش بعملية لفض الاعتصام.

  • Protestcamp der Islamisten in Kairo (Foto: Reuters)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    أين صوتي؟

    عند بوابات ومداخل مخيم الاعتصام تُعلق صور للرئيس المعزول إلى جانب لافتات ملونة، كتب عليها شعارات من قبيل "أين صوتي؟". ومرسي هو أول رئيس مصري منتخب في مصر، غير أنه حتى بعد انتخابه لم يهدأ الشارع المصري، إذ تواصلت المظاهرات والاحتجاجات ضد سياساته.

  • Bäckerei des Protestcamps der Islamisten in Kairo (Foto: Matthias Sailer)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    اعتصام ببنية تحتية

    في الاعتصام يعيش عشرات الآلاف في خيم، غير أن مخيم الاعتصام يتمتع ببنية تحتية، فمثلاً يوجد هناك مخبز، وفي أحد المساجد توجد خلية إعلامية، حيث تتواجد وجوه معروفة من التيار الإسلامي.

  • Metzgerei des Protestcamp der Islamisten in Kairo (Foto: Matthias Sailer)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    الجيش يريد فض الاعتصام

    أنصار مرسي يتلقون إمدادات غذائية كذلك، صحيفة الشرق الأوسط أوردت خبراً عن نية الجيش تجويع المعتصمين كطريقة لفض الاعتصام. بعد ذلك ستقطع الكهرباء والماء والمواد الغذائية عن المخيم. لكن الحكومة هددت بفض الاعتصام باستخدام القوة.

  • Adli Mansour ist der Übergangspräsident (Foto: AFP/GettyImages)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    مساع دبلوماسية

    بعد عزل مرسي تولى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور منصب الرئيس، ويحاول منصور من خلال محادثاته مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التوصل لسبل حل الأزمة السياسية. منصور يقول إن عدم وجود حوار، يعود سببه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

  • Ayman Abdel Ghani von der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei der Muslimbrüder (Foto: Matthias Sailer)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    ثلاثة شروط

    غير أن الإخوان المسلمين يقولون إنهم مستعدون للحوار. لكنهم يضعون ثلاثة شروط لذلك، كما قال العضو في رئاسة حزب الحرية والعدالة أيمن عبد الغني. وهذه الشروط هي عودة مرسي إلى منصب الرئيس وتفعيل البرلمان وتفعيل الدستور من جديد.

  • Demontranten auf dem Tahrir-Platz 2011 (Foto: APA)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    خيبة أمل كبيرة

    أمل الديمقراطية والاستقرار الذي كان لدى الكثير من شعوب الدول التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي، لم يتحقق بعد. ففي مصر ومنذ سقوط الرئيس حسني مبارك، لم تشهد البلاد الهدوء والاستقرار الذي كانت تطمح إليهما.

    الكاتب: جينيفر فراتسيك/ ريم نجمي


مختارات

أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

رغم التهديدات بفض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، ما يزال مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي يواصلون اعتصامهم، مطالبين بعودة الرئيس إلى منصبه، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة السياسية والانقسام الذي تشهده مصر. (12.08.2013)  

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