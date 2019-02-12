 في ذكرى سقوط النميري.. احتجاجات السودان تصل إلى مقر قيادة الجيش | أخبار | DW | 06.04.2019

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أخبار

في ذكرى سقوط النميري.. احتجاجات السودان تصل إلى مقر قيادة الجيش

للمرة الأولى منذ انطلاق المظاهرات ضد عمر البشير احتج آلاف السودانيين خارج مقر إقامة الرئيس السوداني أمام القيادة العامة للجيش السوداني. واقتحم المئات بيت الضيافة الخاص بالرئيس ولم يتعرض أفراد من الجيش للمتظاهرين.

Sudan Anti-Regierungsproteste in Khartum (Getty Images/AFP)

اقتحم مئات المتظاهرين السودانيين، اليوم السبت (6 أبريل/ نيسان 2019) بيت الضيافة الخاص بالرئيس السوداني عمر البشير وسط العاصمة الخرطوم، مرددين هتافات "جيش واحد شعب واحد".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر دخول مئات المتظاهرين إلى داخل بيت الضيافة المجاور لمباني القيادة العامة للجيش السوداني.

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وكان الآلآف من المتظاهرين قد نجحو في الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم وإعلان اعتصام مفتوح أمامه، بعد أن سمح لهم الجيش بالخطوة، خاصة بعد تخطيهم الحواجز الأمنية التي وضعت في طريقهم في بادئ الأمر.

واختار منظمو التظاهرات تاريخ 6 أبريل/ نيسان للدعوة للاحتجاجات لإحياء ذكرى انتفاضة العام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري. ويقول السودانيون إن القوات المسلحة وقفت بجانب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد الحكام المستبدين ويشيرون إلى انتفاضتهم عام 1985 ضد جعفر النميري الذي ظل لفترة طويلة في السلطة.

وقال شهود إن قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا عند مقر إقامة الرئيس عمر البشير بالخرطوم السبت، في أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيله.

وتخرج أسبوعيا تقريبا مظاهرات لسودانيين في مدن ألمانية وأوروبية تدعم الحراك الشعبي في بلادهم وتطالب برحيل البشير. واليوم خرج عشرات السودانيين في العاصمة الألمانية برلين ورددوا الشعارات والأغاني التي تدعوا للتغيير في السودان، كما يوضح الفيديو الذي صوره الزميل جعفر عبدالكريم لـ DW.

 

وبدأت في ديسمبر كانون الأول احتجاجات منتظمة ضد حكم البشير المستمر منذ 30 عاما. وقام بعض المحتجين برمي الحجارة على عناصر الشرطة، وفق الشهود، فيما تحرّكت العشرات من آليات شرطة مكافحة الشغب إلى المنطقة من أجل تفريق المتظاهرين. وقال شاهد من رويترز في المكان "هناك حشود على امتداد البصر" مضيفا أن المظاهرة هي أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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    الكاتب: إعداد: إيمان ملوك


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