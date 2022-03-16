في ذكرى جنوح سفينة بقناة السويس..سفينة لنفس الشركة تعلق بأمريكا

تبذل السلطات الأمريكية جهودا لإزاحة سفينة حاويات يبلغ طولها 334 مترا علقت قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. وقال خفر السواحل الأمريكي إنه يعمل مع وزارة البيئة في ولاية ماريلاند لإعادة تعويم السفينة "إيفر فوروارد" التي ترفع علم هونج كونج بعد أن جنحت في خليج تشيسابيك، بالقرب من قناة كريجيل قبالة بالتيمور بولاية ماريلاند.

وقال ضابط بخفر السواحل إن القوات تلقت الأحد (15 مارس/آذار 2022) تقارير تفيد بأن "إيفر فوروارد" علقت ويجري خفر السواحل الآن تفتيشا كل أربع ساعات للتأكد من سلامة الطاقم والحياة البحرية.

ويقول خفر السواحل إن السفينة عالقة خارج القناة ولا تمنع حركة مرور سفن الحاويات الأخرى.

وقالت الشركة "إيفر غرين تجري ترتيبات للغواصين لإجراء عمليات فحص تحت الماء للتحقق من أي ضرر بالسفينة، وتنسق مع جميع الأطراف المعنية لإعادة تعويم السفينة في أسرع وقت ممكن". وأضافت "سبب الحادث قيد التحقيق من السلطة المختصة". وأكدت الشركة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الحادث لم يتسبب في تسرب وقود ولم يعطل حركة المرور من الميناء وإليه.

مشاهدة الفيديو 04:33 هكذا يتدرب قباطنة العالم على خوض قناة السويس المصرية

ويأتي هذا الحادث بعد قرابة عام من إغلاق سفينة أخرى تشغلها نفس الشركة قناة السويس عندما علقت لستة أيام. وفي آذار/مارس 2021، أغلقت سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن"، التي تديرها شركة "إيفر غرين" ، قناة السويس لمدة ستة أيام بعد أن جنحت خلال عاصفة رملية، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور على أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما وتسبب ذلك في فوضى تجارية.

ع.ج.م/إ.ف (رويترز، د ب أ)