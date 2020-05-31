 في ذكرى تأسيس الأمم المتحدة.. ميركل تدعو للإصلاح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

في ذكرى تأسيس الأمم المتحدة.. ميركل تدعو للإصلاح

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى تأسيسها  الـ 75، مشيرة إلى ضرورة إجراء إصلاحات في المنظمة ومجلس الأمن. كما أكدت على خطوات فعالة لمحاربة الفقر.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

ميركل: المصالح الفردية للدول الأعضاء أجبرت في كثير من الأحيان الأمم المتحدة على التخلف عن مُثلها العليا.

هنأت  المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل  الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى تأسيسها  الـ 75 والتي احتفل بها زعماء العالم افتراضيا أمس الاثنين (21 سبتمبر/ أيلول) في عام يشهد انتشار وباء كورونا القاتل.

ووجهت ميركل كلمتها إلى الأسرة الدولية معتبرة أن جائحة كورونا ما هي إلا مثال يُظهر مدى غزو المشاكل العالمية للحدود الوطنية، وحلُّها يستلزم على جميع الأصعدة "التفاهم والتعاون".

مختارات

أعلنت واشنطن فرض عقوبات مثيرة للجدل بهدف تشديد الضغط على إيران. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تلجأ إدارة الرئيس ترامب إلى أساليب سياسية أحادية الجانب مطالبة بالوقت ذاته دعم دول أوروبية منها ألمانيا.

ذكرت مصادر متطابقة أن الاتحاد الأوروبي فرض اليوم الاثنين عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

ستشغل ألمانيا ابتداء من 2019 لمدة عامين مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي. ويأتي هذا التطور في فترة تواجه فيها الأمم المتحدة ضغوطا، وبرلين تريد تقوية الأمم المتحدة بالتعاون مع أوروبيين آخرين.

ولم تخف ميركل أن المصالح الفردية للدول الأعضاء أجبرت "في كثير من الأحيان" الأمم المتحدة على التخلف عن مُثلها العليا. وأضافت أن "أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون أن يكونوا أفضل بمفردهم مخطئون. إن رفاهيتنا شيء نتشاركه.. ومعاناتنا أيضاً. فنحن عالم واحد". كما أكدت على ضرورة إجراء الإصلاحات الضرورية على المنظمة ومجلس الأمن.

في الوقت ذاته ثمنت المستشارة ميركل جهود الأمم المتحدة في محاربة الفقر والعمل على مواجهة أوبئة عصفت بأطفال الدول الفقيرة على وجه الخصوص، مشيرة إلى ارتفاع التحديات ومعها الحاجة الشديدة إلى "الشجاعة والصبر وروح الجماعة، لنواجه الصعاب معاً"، تقول ميركل.

وفي ذات المنحى ركز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على وباء كورونا معتبراً أنه "كشف هشاشة العالم"، وقال إن "اليوم، لدينا فائض من التحديات متعددة الأطراف وعجز في الحلول متعددة الأطراف".

"هم ونحن"

وتحتفل الأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها في الوقت الذي تشكل فيه، إضافة للوباء فيروس كورونا المميت، التوترات بين الولايات المتحدة والصين تحديات لفعّالية وتماسك المنظمة التي تتألف من 193 عضواً.

ووصلت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين إلى نقطة الغليان فيما يتعلق بالوباء مع التركيز على محاولة بكين أن يكون لها تأثير أكبر متعدد الأطراف في تحدٍّ للزعامة التقليدية لواشنطن.

مشاهدة الفيديو 02:28

فيديو: قرار أمريكي باعادة فرض العقوبات على إيران

وفي انتقاد واضح للولايات المتحدة، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته "لا توجد دولة لها الحق في الهيمنة على الشؤون العالمية، أو السيطرة على مصير الآخرين، أو الاحتفاظ بمزايا التطوير لنفسها".

في المقابل انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الانقسام بين "هم ونحن" موضحاً: "أنهكت خطوط التقسيم

العالم، تقسيم الدول إلى هم ونحن. إن العالم يتطلب زيادة المساعدة والتعاون متعددي الأطراف".

مطالبات بالإصلاح

وطالب الكثير من الزعماء بإصلاح الأمم المتحدة وخاصة  مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، حيث يرون أنه من غير المنصف أن تحصل الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا على سلطات حق النقض.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "هيكل المجلس الذي يترك مصير أكثر من سبعة مليارات إنسان تحت رحمة خمس دول ليس عادلا أو مستداما".

ويأتي الحدث الخاص يوم الاثنين والذي استمر لمدة يوم واحد قبيل الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة والذي من المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء بدون الحضور الفعلي لأي رئيس أو رئيس وزراء في نيويورك. وتم تسجيل الكلمات وسيتم بثها في قاعة الجمعية العامة.

وتأسست الأمم المتحدة عندما اجتمعت دول معاً بعد الحرب العالمية الثانية لمنع حدوث مثل هذه الحرب. وعلى الرغم من عدم اندلاع حرب عالمية ثالثة إلا أن الزعماء تبنوا بياناً يوم الاثنين يعترف بوجود "لحظات من الإحباط".

و.ب/ع.غ (رويترز، د ب أ)

  • UN Generalversammlung 2018 Trump (picture-alliance/Photoshot)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    ترامب.. وردة فعل غير متوقعة من الحضور

    في عام 2018 أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنجازات إدارته والتي قال إنها "حققت أكثر مما حققته أي إدارة أمريكية أخرى في تاريخ الولايات المتحدة" لتضج القاعة بالضحك، ما اضطر ترامب للتوقف لحظات عن الحديث مندهشاً، ليقول بعدها : لم أكن أتوقع ردة الفعل هذه!.

  • Fidel Castro spricht bei der UN 1960 (picture-alliance)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    كاسترو.. أطول خطبة في التاريخ!

    في عام 1960 تحدث الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو لمدة 4 ساعات ونصف الساعة فيما يعد أطول خطبة في تاريخ المنظمة الأممية.

  • UN Generalversammlung Chruschtschow mit Schuh 1960 (picture-alliance/Heritage-Images)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    حذاء خروتشوف

    في عام 1960 رفض الزعيم السوفيتي الاسبق نيكيتا خروتشوف احتجاج الوفد الفليبيني على سياسيات الاتحاد السوفيتي، وليوقف حديثهم خلع حذائه وضرب به الطاولة بعنف.

  • Yasser Arafat spricht bei der UN (picture-alliance/M.Lederhandler)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    عرفات.. وغصن الزيتون

    في عام 1974 أشهر خطاب للرئيس الفلسطيني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات والتي قال فيها: "حضرت إليكم حاملاً في يد غصن الزيتون وفي يد أخرى البندقية فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي".

  • UN Generalversammlung 1987 Daniel Ortega (picture-alliance/AP Images/R. Drew)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    اورتيغا يتحدى رامبو!

    في عام 1987 اتهم رئيس نيكاراجوا دانييل اورتيغا الولايات المتحدة ورئيسها رونالد ريغان آنذاك بالتعامل مع بلاده بمنطق أفلام "رامبو" ما دفع الوفد الأمريكي لمغادرة القاعة اعتراضاً على كلماته.

  • UN Generalversammlung 2005 George W. Bush Notiz (picture-alliance/ dpa/T. Maury)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    جورج بوش.. حان وقت دورة المياه!

    في عام 2005 ترك الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش مقعده وترك ورقة لكونداليزا رايس وزيرة الخارجية وقتها كتب عليها (علي الذهاب إلى دورة المياه!) ليغادر على عجل وتحل رايس محله.

  • Bildergalerie Politiker Gestik Hugo Chavez (Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    تشافيز يشم رائحة "الشيطان"

    في عام 2006 اعتلى المنصة الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز وتحدث في خطبة طويلة جاء فيها على ذكر أمور شتى من انفلونزا الخنازير وحتى اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، لكن الجزء الأكثر إثارة فيها كان حينما قال إنه يشم رائحة الكبريت في أجواء القاعة في إشارة لحضور الشيطان قاصداً بذلك الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش والذي كان ضيف المنصة في اليوم السابق!

  • UN-Generalversammlung 2009 Muammar al-Gaddafi (picture-alliance/dpa/J. Szenes)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    القذافي يقذف ميثاق الأمم المتحدة

    في عام 2009 كان يفترض أن يتحدث الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لـ 15 دقيقة فقط لكنه واصل الكلام لـ 96 دقيقة. قام القذافي خلال خطبته الطويلة بإلقاء ميثاق الأمم المتحدة على المنصة الخلفية وبعد فترة توقف المترجمون عن العمل حيث لم يجدوا جملاً مترابطة ذات معنى يمكن ترجمتها إلى لغات اخرى!

  • Mahmud Ahmadinedschad UNO 2011 Protest (dapd)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    أحمدي نجاد والخروج الكبير

    في 2011 وحين بدأ الرئيس الإيراني وقتها أحمدي نجاد في الحديث، غادر أغلب ممثلي الدول والحكومات القاعة وخاصة حين بدأ في الحديث عن هجمات سبتمبر/أيلول والتي قال إنها عملية أمريكية داخلية كما شكك في حقيقة الهولوكوست.

  • Benjamin Netanjahu UN Vollversammlung (Getty Images)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    نيتانياهو ونووي إيران

    في عام 2012 ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو ممسكاً بلوحة كرتونية عليها رسم توضيحي لما قال إنه مراحل تطوير إيران للسلاح النووي.

  • UN Generalversammlung 2015 Robert Mugabe (picture-alliance/dpa/J. Lane)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    موغابي.. عدو المثلية الجنسية

    في 2015 شن الرئيس الزيمبابوي الراحل روبرت موغابي أعنف هجوم من على المنصة الأممية على المثلية الجنسية.

  • New York United Nations Climate Action Summit Greta Thunberg (Reuters/C. Allegri)

    منبر الأمم المتحدة.. مسرح لمواقف طريفة وساخرة!

    غريتا تونبيرغ.. فتاة "المناخ" الشجاعة

    2019: كان الظهور الأبرز للناشطة البيئية السويدية غريتا تونبيرغ والتي غلبها انفعالها وتحدثت بنبرة قوية لزعماء العالم، لائمة عليهم عدم اهتمامهم بقضية التغير المناخي قائلة: "لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الجوفاء".


مواضيع ذات صلة

USA Donald Trump

ترامب: مجموعة السبع عفا عنها الزمن.. ويجب دعوة دول أخرى 31.05.2020

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرجئ عقد قمة "مجموعة السبع" حتى الخريف المقبل، معتبراً أن دول المجموعة لا تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم، ليفتح الباب أمام أعضاء جدد.

Bildkombo Saudi-Arabien | Jamal Khashoggi & Mohammed bin Salman

مقررة الأمم المتحدة تتهم ميركل وماكرون "بالتواطؤ" مع الرياض 15.11.2019

دعت مقررة الأمم المتحدة المختصة بعمليات القتل خارج نطاق القانون إلى تحقيقات جديدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة أن تلك القضية "تظهر جبن سياسيين مثل ميركل وماكرون"، وذلك رغم الموقف الألماني الصارم اتجاه الرياض.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Direktor WHO

بدون أمريكا- زعماء العالم يطلقون تحالفا لتسريع البحوث لمواجهة كورونا 24.04.2020

أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مبادرة "تاريخيّة" تجمع عدة دول، بينها فرنسا وألمانيا، لتسريع انتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  