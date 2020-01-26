 في ذكرى الهولوكوست.. دعوات لحماية اليهود ومحاربة الكراهية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.01.2021

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أخبار

في ذكرى الهولوكوست.. دعوات لحماية اليهود ومحاربة الكراهية

أكد رئيسا ألمانيا وإسرائيل ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للناجين من الهولوكوست، مؤكدين على العمل على عدم تكرار المحرقة مستقبلا. ورئيس البرلمان الألماني يحذر من ظهور أشكال جديدة من العنصرية ومعاداة السامية.

إحياء ذكرى المحرقة النازية في البرلمان الألماني

إحياء ذكرى المحرقة النازية في البرلمان الألماني

قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ونظيره الإسرائيلي روفين ريفلين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في رسالة مشتركة عبر الفيديو إن الناجين من محرقة النازية (الهولوكوست)،  يمثلون "انتصار الإنسانية على الكراهية"، مضيفين أن قوتهم الداخلية هي "مصدر إلهام لنا جميعا". وجددوا لهم العهد بأن إرث هؤلاء الناجين سيدوم وشهادتهم "ستبقى إلى الأبد حصنا ضد كل من ينكر الماضي".

وأجرى شتاينماير محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، وقال شتاينماير - بحسب بيانات متحدثة باسم المكتب الرئاسي: "حتى لو لم نتمكن للأسف من الاجتماع وجها لوجه اليوم بسبب كورونا، فإننا نقف معا ونتذكر ضحايا المحرقة".

مختارات

أعلنت شركة فيسبوك أنها تعمل على تحديث سياستها المتعلقة بخطاب الكراهية بهدف حظر أي محتوى ينكر أو يشوه المحرقة النازية (الهولوكوست).

أدى الهجوم على كنيس يهودي في مدينة هاله في خريف 2019 إلى إثارة ضجة في ألمانيا، لكن حتى بعد هذا الهجوم مازالت معاداة السامية والعنصرية حاضرة في الحياة اليومية لهذه المدينة، ننقل هنا مقابلات مع عدد من ضحايا العنصرية.

من جانبه شكر ريفلين خلال المكالمة التي أجريت بناء على رغبته، والتي استغرقت 15 دقيقة، شتاينماير على خطابه في ياد فاشيم قبل عام. وكان شتاينماير أول رئيس دولة ألماني يتحدث في مؤتمر الهولوكوست الدولي في القدس. وفي ذلك الوقت، أقر الرئيس الألماني بمسؤولية الألمان عن الهولوكوست التي أودت بحياة ملايين الأشخاص. وفي إشارة إلى معاداة السامية اليوم قال شتاينماير إن الوقت والعبارات والجناة اليوم ليسوا كما كانوا من قبل، وأضاف: "لكنه نفس الشر"، مؤكدا أن بلاده ستكافح معاداة السامية وستحمي حياة اليهود.

وفي الفيديو المشترك، أشار شتاينماير وريفلين وميشيل إلى مشروع "لونكا" الدولي، وهو معرض متنقل يحتوي على صور لآخر الناجين من المحرقة. وأوضحوا أنه من خلال العمل معا في مثل هذه المبادرات، "سوف نضمن أن الدروس المستفادة من الهولوكوست والقسم المقدس لن ينتقل "مجددا مطلقا" إلى أطفالنا وأحفادنا وجميع الأجيال القادمة".

وفي عام 2005، حددت الأمم المتحدة اليوم العالمي لإحياء ذكرى محرقة النازية (الهولوكوست) في 27 كانون ثان/يناير. وفي مثل هذا اليوم من عام 1945، وصل الجيش الأحمر إلى معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتس-بيركناو" وحرر أكثر من سبعة آلاف سجين. وفي أوشفيتس وحدها، قتل النازيون أكثر من مليون شخص، معظمهم من اليهود. وتم قتل العديد من الأشخاص بالغاز، ثم حرق جثثهم.

البرلمان الألماني يحي ذكرى المحرقة

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حياة اليهود في ألمانيا

وعقد أعضاء في البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم جلسة خاصة بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا محرقة النازية. وحذر رئيس البرلمان، فولفجانغ شويبله، من ظهور أشكال جديدة من العنصرية ومعاداة السامية في العصر الحديث، مشددا على واجب ألمانيا تجاه حماية المواطنين اليهود من الاضطهاد. وقال شويبله: "في أيام الذكرى، يتم الدعوة دائما إلى المسؤولية، لكن هل نلتزم بها؟ معاداة السامية وكراهية الأجانب تتجلى مرة أخرى علنا، دون كبح وبالعنف في بلدنا"، مشيرا إلى أن المنشآت اليهودية تحتاج إلى حماية الشرطة.

وفي إشارة إلى محاولة فاشلة قام بها متطرف مسلح لاقتحام كنيس في مدينة هاله الألمانيةفي تشرين أول/أكتوبر 2019، قال شويبله "يخفي اليهود الكيباه أي القبعة اليهودية، ويخفون هويتهم. في هاله، نجت الجالية اليهودية من هجوم قاتل بمحض الصدفة". وقال السياسي المخضرم المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، إن ثقافة التذكر في ألمانيا لا تحمي من "الأشكال الجديدة للعنصرية ومعاداة السامية، مثل تلك التي تنتشر في الملاعب المدرسية أو في منتديات الإنترنت أو في نظريات المؤامرة".

وخاطبت الناجية من الهولوكوست وزعيمة الجالية اليهودية البافارية، شارلوته كنوبلوخ، نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي، قائلة: "ستواصل الكفاح من أجل ألمانيا الخاصة بك، وسنواصل الكفاح من أجل ألمانيا خاصة بنا... لقد خسرت معركتك قبل 76 عاما".

التصدي لمحاولات التخفيف من جسامة الجرائم النازية

من جانبها حذرت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية، مونيكا غروترز، من التخفيف من جسامة جرائم النازية. وقالت غروترز بمناسبة إحياء ذكرى تحرير معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتس" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "عندما نحيي ذكرى ضحايا النازية، تغمرنا صور القتل الجماعي المنظم لملايين الأفراد... هذه الصور شاهد على وحشية أيديولوجية عنصرية عنيفة". وأضافت: "هذا يجعل المحاولات المتكررة لاستغلال المعاناة التي حدثت في ذلك الحين لأغراض سياسية أو التهوين من فداحتها أو نسيانها أمرا لا يطاق...كل هذا يتطلب منا تصد حاسم قولا وفعلا وجهودا متواصلة لمعالجة الماضي وإيضاحه - أمام الأجيال المقبلة ومعها". واعتبرت الوزيرة الألمانية الدور الذي تقوم به النصب التذكارية وأماكن تذكر جرائم النازية كوسيط سياسي وتاريخي لا غنى عنه لهذا الغرض، وقالت "لهذا السبب سنفعل كل ما في وسعنا هذا العام لدعم هذا النشاط في الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص من ذي قبل بصيغ رقمية جديدة".

ع.ج.م/إ. ف (د ب أ)

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


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