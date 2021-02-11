 في ذكرى الثورة.. تحذير أممي من موت 400 ألف طفل يمني جوعاً | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.02.2021

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في ذكرى الثورة.. تحذير أممي من موت 400 ألف طفل يمني جوعاً

في الذكرى العاشرة للثورة اليمنية، حذرت منظمات أممية من مجاعة قاتلة تودي بحياة 400 ألف طفل يمني دون الخامسة، بسبب ارتفاع حالات سوء التغذية في بلد يشهد صراعا مسلحا بين عدة أطراف.

طفل يمني

ذكرى الثورة تتزامن مع استمرار التحذيرات من المجاعة

حذرت دوائر تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة (12 فبراير/شباط) إن ما لا يقل عن 400 ألف طفل يمني دون سن الخامسة قد يموتون جوعا هذا العام إذا لم يحد تدخل عاجل وسط ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد الناجم عن الحرب وجائحة فيروس كورونا.

مختارات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة في اليمن الذي يعاني من ويلات الحرب. كما شدد غوتيريش على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب قد تزيد الوضع تأزماً.

عشر سنوات على اندلاع الثورة اليمنية. الوضع يظهر قاتماً تماماً مع معاناة البلد من "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، والنزاع المسلح، وشبح عودة التقسيم. فكيف تطوّر المسار نحو هذا التدهور؟ وهل هناك حل في الأفق؟

وتأتي هذه التحذيرات بعد نحو ست سنوات من اندلاع الحرب التي جعلت 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وتصف الأمم المتحدة الوضع بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

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وتوقع مدراء برامج في الأمم المتحدة في تقرير نُشر اليوم الجمعة حدوث زيادة بنسبة 22 في المئة في حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في اليمن مقارنة بعام 2020. وذكر التقرير أن عدن والحديدة وتعز وصنعاء من بين أكثر المناطق تضررا.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في بيان مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)ومنظمة الصحة العالمية إن "هذه الأرقام صرخة جديدة يطلقها اليمن طلبا للمساعدة، حيث يعني كل طفل يعاني من سوء التغذية أيضا أسرة تكافح من أجل البقاء".

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ويحيي اليمنيون هذا العام الذكرى العاشرة لاندلاع الانتفاضة ضد نظام علي عبد الله صالح في 11 فبراير/شباط 2011، غير أن البلد انزلق نحو العنف لاحقا، خاصة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014.

إ.ع/ع.أ.ج ( رويترز)

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